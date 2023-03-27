Лексаков не будет гендиректором «Локо»: «Глупость полная». Его называли фаворитом на должность

Теги Локомотив премьер-лига Россия РФС Владимир Леонченко Андрей Лексаков Спорт-Экспресс Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» может сменить генерального директора.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 28 марта «Локо» планирует назначить на должность генерального директора клуба Андрея Лексакова. В таком случае нынешний генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко покинет свой пост.

Лексаков в настоящий момент занимает пост спортивного директора РФС. У руководства «Локомотива» есть и другие кандидаты на пост гендиректора, но за день до совета директоров именно Лексаков является фаворитом.

Сам Лексаков опроверг эту информацию.

«Ребят, я работаю в департаменте сборных команд руководителем. Пишут, что фаворит на место гендиректора «Локомотива»? Хорошо, пусть пишут. Глупость полная.

Завтра напишут, что вы президент России, завтра лично это опубликую», – сказал он «Спорт-Экспрессу».

Геркус – один из кандидатов на пост гендиректора «Локомотива», но более вероятно назначение менеджера из «РЖД» (Иван Карпов)

 

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3 комментария

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LAOWAI
Геркус - это то что нам надо !!! С ним было весело, подъем был , и не немец , как многие ))))
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+2
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igls54
На иноагента наговорил
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Константин Эсперов
А зачем что то менять , если команда поползла вверх ?
+1
0
+1
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