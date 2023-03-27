Лексаков не будет гендиректором «Локо»: «Глупость полная». Его называли фаворитом на должность
«Локомотив» может сменить генерального директора.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 28 марта «Локо» планирует назначить на должность генерального директора клуба Андрея Лексакова. В таком случае нынешний генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко покинет свой пост.
Лексаков в настоящий момент занимает пост спортивного директора РФС. У руководства «Локомотива» есть и другие кандидаты на пост гендиректора, но за день до совета директоров именно Лексаков является фаворитом.
Сам Лексаков опроверг эту информацию.
«Ребят, я работаю в департаменте сборных команд руководителем. Пишут, что фаворит на место гендиректора «Локомотива»? Хорошо, пусть пишут. Глупость полная.
Завтра напишут, что вы президент России, завтра лично это опубликую», – сказал он «Спорт-Экспрессу».
Геркус – один из кандидатов на пост гендиректора «Локомотива», но более вероятно назначение менеджера из «РЖД» (Иван Карпов)
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