Геркус – один из кандидатов на пост гендиректора «Локомотива», но более вероятно назначение менеджера из «РЖД» (Иван Карпов)
Илья Геркус может вернуться в «Локомотив».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, вскоре генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко покинет свою должность.
Геркус – один из кандидатов на эту позицию. Он уже встречался с председателем совета директоров «Локо» Юрием Нагорных и обсудил возможное возвращение в клуб.
Назначение Геркуса гендиректором «Локомотива» считается маловероятным. Скорее всего, этот пост займет менеджер из «РЖД». Также в качестве возможных сменщиков Леонченко фигурирую имена Андрея Лексакова и Евгения Кречетова.
Новый генеральный директор «Локо» будет определен на заседании совета директоров клуба. Оно было перенесено из-за согласования кандидатов с «РЖД» и, скорее всего, состоится 28 марта.
С 2016 года Геркус занимал пост президента «Локомотива». Он покинул клуб в 2018-м.
Последним местом работы 50-летнего менеджера было «Торпедо» – он занимал пост президента клуба с августа 2022 года по март 2023-го.
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