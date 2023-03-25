Геркус – один из кандидатов на пост гендиректора «Локомотива», но более вероятно назначение менеджера из «РЖД» (Иван Карпов)

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Как сообщает инсайдер Иван Карпов, вскоре генеральный директор московского клуба покинет свою должность.

Геркус – один из кандидатов на эту позицию. Он уже встречался с председателем совета директоров «Локо» Юрием Нагорных и обсудил возможное возвращение в клуб.

Назначение Геркуса гендиректором «Локомотива» считается маловероятным. Скорее всего, этот пост займет менеджер из «РЖД». Также в качестве возможных сменщиков Леонченко фигурирую имена и .

Новый генеральный директор «Локо» будет определен на заседании совета директоров клуба. Оно было перенесено из-за согласования кандидатов с «РЖД» и, скорее всего, состоится 28 марта.

С 2016 года Геркус занимал пост президента «Локомотива». Он покинул клуб в 2018-м.

Последним местом работы 50-летнего менеджера было «Торпедо» – он занимал пост президента клуба с августа 2022 года по март 2023-го.