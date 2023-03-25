Геркус – один из кандидатов на пост гендиректора «Локомотива», но более вероятно назначение менеджера из «РЖД» (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Леонченко Андрей Лексаков Юрий Нагорных Евгений Кречетов Илья Геркус РЖД Футбол

Илья Геркус может вернуться в «Локомотив». 

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, вскоре генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко покинет свою должность.

Геркус – один из кандидатов на эту позицию. Он уже встречался с председателем совета директоров «Локо» Юрием Нагорных и обсудил возможное возвращение в клуб.

Назначение Геркуса гендиректором «Локомотива» считается маловероятным. Скорее всего, этот пост займет менеджер из «РЖД». Также в качестве возможных сменщиков Леонченко фигурирую имена Андрея Лексакова и Евгения Кречетова

Новый генеральный директор «Локо» будет определен на заседании совета директоров клуба. Оно было перенесено из-за согласования кандидатов с «РЖД» и, скорее всего, состоится 28 марта. 

С 2016 года Геркус занимал пост президента «Локомотива». Он покинул клуб в 2018-м. 

Последним местом работы 50-летнего менеджера было «Торпедо» – он занимал пост президента клуба с августа 2022 года по март 2023-го. 

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21 комментарий

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LAOWAI
Геркус норм , и не немец ) !
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Gestor_36
верните рангника!!!!
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PORNO CLAUS
Ответ Guillermo
Было бы здорово. Но, зная Геркуса, тот будет и другие варианты искать.
Что здесь здорово? Что команда будет оборонять очко весь матч? Пусть лучше Галактионов остаётся
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Раменки за Динамо
Как же у нас любят заниматься перестановкой кроватей...
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Ky Ky
Только не он!!!
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Vitaly Aniskln
И правильно, давно пора Леонченко гнать из клуба.
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Артём Наконечный
Давайте давайте Геркуса, хороший дядька!
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Guillermo
Ответ раскаявшийся жиробас
Галактионов справляется, Семина возвращать не нужно, чересчур склочный стал, при всем моем уважении к нему
Сёмин справится - сомнений нет. Другое дело, что при хороших результатах нет смысла убирать Глактионоаа.
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rgdymfsc9r
2 раза в одну реку…
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Владимир Ч
снова сапсан будут собирать из скрепов и палок
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Никому_никабельный
Смородскую бы рассмотрели. Вроде норм кандидатура
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СИ
Геркуса уже давно надо было назначить генсеком РФС - хоть порядок бы навёл в нашем футболе.
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Spaten
Кондуктор нажми на тормоза
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Anders_b
Только не Геркус, а то при нем Локомотив точно поднимется.
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Pelerin
Ответ Растиньяк
Геркус никуда не рассматривается даже близко. Вы еще у бабки около подьезда спросите
У Геркуса лучше всего получается сидеть без работы. Потрясающий специалист в этом узком профиле ;)
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раскаявшийся жиробас
Ответ Guillermo
Было бы здорово. Но, зная Геркуса, тот будет и другие варианты искать.
Галактионов справляется, Семина возвращать не нужно, чересчур склочный стал, при всем моем уважении к нему
+3
-5
-2
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Растиньяк
Геркус никуда не рассматривается даже близко. Вы еще у бабки около подьезда спросите
+9
-7
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Guillermo
Ответ Gagarin Party
Палыч вернется и выиграет чемпионат))
Было бы здорово. Но, зная Геркуса, тот будет и другие варианты искать.
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Guillermo
Это хороший вариант. Лучший за последнее время
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Gagarin Party
Ответ seka@
История повторяется
Палыч вернется и выиграет чемпионат))
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seka@
История повторяется
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