«Боруссия» и Нмеча почти согласовали контракт. Хавбек интересен «МЮ» и «Ньюкаслу», «Вольфсбург» хочет 25 млн евро
«Боруссия» намерена подписать Феликса Нмечу.
Дортмундский клуб уверен, что сможет оформить трансфер полузащитника «Вольфсбурга», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер. Интерес к игроку также проявляют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
«Боруссия» близка к согласованию условий личного контракта с хавбеком. «Вольфсбург» потребует около 25 миллионов евро за трансфер.
В минувшем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 30 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
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