«Боруссия» и Нмеча почти согласовали контракт. Хавбек интересен «МЮ» и «Ньюкаслу», «Вольфсбург» хочет 25 млн евро

«Боруссия» намерена подписать Феликса Нмечу.

Дортмундский клуб уверен, что сможет оформить трансфер полузащитника « », сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер. Интерес к игроку также проявляют « » и « ».

« » близка к согласованию условий личного контракта с хавбеком. «Вольфсбург» потребует около 25 миллионов евро за трансфер.

В минувшем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 30 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.