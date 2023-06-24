«Боруссия» и Нмеча почти согласовали контракт. Хавбек интересен «МЮ» и «Ньюкаслу», «Вольфсбург» хочет 25 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Вольфсбург Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Феликс Нмеча Футбол

«Боруссия» намерена подписать Феликса Нмечу.

Дортмундский клуб уверен, что сможет оформить трансфер полузащитника «Вольфсбурга», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер. Интерес к игроку также проявляют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». 

«Боруссия» близка к согласованию условий личного контракта с хавбеком. «Вольфсбург» потребует около 25 миллионов евро за трансфер. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 30 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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7 комментариев

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МАЙНЕ Рыжов
Думаю в МЮ перейдет
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hiper26
Значит Альварес отпадает.
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RealJon
подписали опорника в лице Эдсона Алвареса, вот сейчас купят атакующего ПЗника Нмечу, еше будет несколько трасферов от Боруссии
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ManUtd.KZ
если Боруссия возьмет, то через 2-3 года за 80 млн продаст
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Сурхай Лукманов
Ответ hiper26
Значит Альварес отпадает.
Почему это ?
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Купидон в Подгузнике
Ответ hiper26
Значит Альварес отпадает.
Один атакующий, другой разрушитель
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