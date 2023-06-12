«МЮ» провел переговоры с отцом Нмечи. Хавбеком «Вольфсбурга» интересуется «Боруссия» Дортмунд
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Феликсу Нмече.
По информации Sport1, «МЮ» провел переговоры с отцом полузащитника, представляющим его интересы.
Ранее сообщалось, что хавбеком «Вольфсбурга» интересуется дортмундская «Боруссия», которая видит в нем замену Джуда Беллингема.
В завершившемся сезоне Феликс Нмеча забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 30 матчах Бундеслиги. Подробная статистика доступна здесь.
«Боруссия» на замену Беллингему может купить Нмечу за 15 млн евро. Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека
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