«МЮ» провел переговоры с отцом Нмечи. Хавбеком «Вольфсбурга» интересуется «Боруссия» Дортмунд

Теги Боруссия Дортмунд Вольфсбург Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Феликс Нмеча Футбол

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Феликсу Нмече.

По информации Sport1, «МЮ» провел переговоры с отцом полузащитника, представляющим его интересы.

Ранее сообщалось, что хавбеком «Вольфсбурга» интересуется дортмундская «Боруссия», которая видит в нем замену Джуда Беллингема.

В завершившемся сезоне Феликс Нмеча забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 30 матчах Бундеслиги. Подробная статистика доступна здесь.

«Боруссия» на замену Беллингему может купить Нмечу за 15 млн евро. Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека

4 комментария

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Амин Чич
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Great ManUtd
Ну за 15 можно взять на перспективу.
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Answer1
Я думаю, если Икбалу дать игровое время, со временем будет не хуже. Да и Межбри провел хорошую аренду в Чемпионшипе, тоже достоин получить хотя бы шанс.
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Спартак Уокер
Не слежу сильно за ним но мне кажется это будет опять провал как Санчо
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kaviknat
Ответ Амин Чич
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Почему? Будут писать мальчики?
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