«МЮ» провел переговоры с отцом Нмечи. Хавбеком «Вольфсбурга» интересуется «Боруссия» Дортмунд

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Феликсу Нмече.

По информации Sport1, « » провел переговоры с отцом полузащитника, представляющим его интересы.

Ранее сообщалось, что хавбеком « » интересуется дортмундская «Боруссия», которая видит в нем замену Джуда Беллингема.

В завершившемся сезоне забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 30 матчах Бундеслиги. Подробная статистика доступна здесь.

«Боруссия» на замену Беллингему может купить Нмечу за 15 млн евро. Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека