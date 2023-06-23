Тюрам близок к переходу в «Интер» – нужно лишь подписать контракт. «Милан» и «ПСЖ» претендовали на форварда

Теги Боруссия Менхенгладбах ПСЖ Интер Милан бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам приблизился к переходу в «Интер».

Футболист принял решение перейти в итальянский клуб. «Нерадзурри» опередили конкурентов в вопросе подписания контракта с 25-летним нападающим.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболисту остается подписать соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму проявляют «Милан», «Лейпциг», а также «ПСЖ», однако говорилось о том, что игрок отказался от варианта с французским клубом.

В прошедшем сезоне Тюрам, игравший за «Боруссию» из Менхенгладбаха, провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов.

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8 комментариев

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JuVero
отличная замена Джеко)
+11
0
+11
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Алексей Крапивкин
Время идет - Милан не меняется
Давайте еще и это ТО про#####
+10
0
+10
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Александр Зубков
Ответ Алексей Крапивкин
Время идет - Милан не меняется Давайте еще и это ТО про#####
Уже просрали
+3
0
+3
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rigobersong
Вот это пушка для Интера, Лукаку все таки не стали выкупать:) С Мартинесом будет топовая связка:)) Рад за Интер:)
+4
-2
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ rigobersong
Вот это пушка для Интера, Лукаку все таки не стали выкупать:) С Мартинесом будет топовая связка:)) Рад за Интер:)
Когда Лукаку в хорошей форме, никакой Тюрам с ним и близко не сравнится. Другое дело что в хорошей форме он был редко в последнее время.
+1
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+1
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stomatologbeatles
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Когда Лукаку в хорошей форме, никакой Тюрам с ним и близко не сравнится. Другое дело что в хорошей форме он был редко в последнее время.
Согласен!
+1
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Этот Райола хочет денег
Главное, чтобы в основу. У парня потенциал отличный!
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Андрюха с района
Отличный переход) Надеюсь, в Серии А заиграет)
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