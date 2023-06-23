Тюрам близок к переходу в «Интер» – нужно лишь подписать контракт. «Милан» и «ПСЖ» претендовали на форварда
Маркус Тюрам приблизился к переходу в «Интер».
Футболист принял решение перейти в итальянский клуб. «Нерадзурри» опередили конкурентов в вопросе подписания контракта с 25-летним нападающим.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболисту остается подписать соглашение с клубом.
Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму проявляют «Милан», «Лейпциг», а также «ПСЖ», однако говорилось о том, что игрок отказался от варианта с французским клубом.
В прошедшем сезоне Тюрам, игравший за «Боруссию» из Менхенгладбаха, провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов.
Давайте еще и это ТО про#####