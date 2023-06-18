Мамаев часто посещает православный храм в Дубае: «Он входит в состав РПЦ. Езжу на все праздники»

Теги премьер-лига Россия Павел Мамаев Матч ТВ религия Футбол

Павел Мамаев рассказал, что посещает православный храм в Дубае.

– Решение о завершении карьеры приняли быстро?

– Долго точно не думали. У нас родился сын, затем подумали, где нам перезимовать с маленьким ребенком, приехали в Эмираты, тут уже и решили открыть академию.

Не было мыслей, что, может быть, надо еще поиграть – переключился уже на другое дело. Это было не тяжелым решением. Сейчас живу счастливой жизнь с семьей. Хочется заниматься вещами, которые приносят удовольствие. Спасибо богу, что есть такая возможность.

– Как в Дубае с православными храмами?

– Да, с этим все порядке, люди ходят. Я достаточно часто посещаю храм, он входит в состав РПЦ. Езжу на все праздники, – сказал экс-футболист сборной России.

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7 комментариев

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Екн Лор
Представители РПЦ с Ролексами и золотыми цепями в Дубае выглядят как местные
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Ебздрогыч
Можно в Зенит на сезончик к страстотерпцу заскочить
+3
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sergey para
Почему при просмотре карьеры,перезагружается приложение?
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ApXuMaHqPuT
Не забудь церковь на спине набить, богомолец🙏
+1
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Сергей Жарковский
Похоже что на родине ему грехи уже не отпускают...
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Direct free kick
ОПГ РПЦ
0
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0
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Direct free kick
Ответ Сергей Жарковский
Похоже что на родине ему грехи уже не отпускают...
Кирилл Япончик Гундяев готов отпустить ему всё
0
0
0
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