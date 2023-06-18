Мамаев часто посещает православный храм в Дубае: «Он входит в состав РПЦ. Езжу на все праздники»
Павел Мамаев рассказал, что посещает православный храм в Дубае.
– Решение о завершении карьеры приняли быстро?
– Долго точно не думали. У нас родился сын, затем подумали, где нам перезимовать с маленьким ребенком, приехали в Эмираты, тут уже и решили открыть академию.
Не было мыслей, что, может быть, надо еще поиграть – переключился уже на другое дело. Это было не тяжелым решением. Сейчас живу счастливой жизнь с семьей. Хочется заниматься вещами, которые приносят удовольствие. Спасибо богу, что есть такая возможность.
– Как в Дубае с православными храмами?
– Да, с этим все порядке, люди ходят. Я достаточно часто посещаю храм, он входит в состав РПЦ. Езжу на все праздники, – сказал экс-футболист сборной России.
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