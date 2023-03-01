Бремер: «Ювентус» доказывает на поле, что может выйти в Лигу чемпионов»
Бремер высказался после победы «Ювентуса» над «Торино» (4:2) в Серии А.
«Мы провели хорошую игру. Начали, правда, не лучшим образом, но в итоге победили, и это главное. Дерби – это особенный матч.
Я мог сыграть лучше в эпизоде со вторым пропущенным голом, но самое важное – это победа.
Мы доказываем на поле, что можем выйти в Лигу чемпионов. В теории у нас 50 очков (с «Ювентуса» было снято 15 баллов – прим. Sports.ru), но все, что мы можем сделать – сосредоточиться на своей игре и побеждать в каждом матче», – сказал защитник «Ювентус».
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
того,что их лишили очков из-за финансовых махинаций.Но на поле они набрали свои очки
Особенно после 5:1 от Наполи 🥲
Пока у руля Аллегри, Юве не светит даже чемпионство в Италии.