Бремер: «Ювентус» доказывает на поле, что может выйти в Лигу чемпионов»

высказался после победы « » над « » (4:2) в Серии А.

«Мы провели хорошую игру. Начали, правда, не лучшим образом, но в итоге победили, и это главное. Дерби – это особенный матч.

Я мог сыграть лучше в эпизоде со вторым пропущенным голом, но самое важное – это победа.

Мы доказываем на поле, что можем выйти в чемпионов. В теории у нас 50 очков (с «Ювентуса» было снято 15 баллов – прим. Sports.ru), но все, что мы можем сделать – сосредоточиться на своей игре и побеждать в каждом матче», – сказал защитник «Ювентус».

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