Бремер: «Ювентус» доказывает на поле, что может выйти в Лигу чемпионов»

Теги Торино Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Бремер Футбол

Бремер высказался после победы «Ювентуса» над «Торино» (4:2) в Серии А.

«Мы провели хорошую игру. Начали, правда, не лучшим образом, но в итоге победили, и это главное. Дерби – это особенный матч.

Я мог сыграть лучше в эпизоде со вторым пропущенным голом, но самое важное – это победа.

Мы доказываем на поле, что можем выйти в Лигу чемпионов. В теории у нас 50 очков (с «Ювентуса» было снято 15 баллов – прим. Sports.ru), но все, что мы можем сделать – сосредоточиться на своей игре и побеждать в каждом матче», – сказал защитник «Ювентус».

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4 комментария

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Phantomm
ну Юве заслуженно +15 очков набрал,если не считать
того,что их лишили очков из-за финансовых махинаций.Но на поле они набрали свои очки
0
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Парень со двора Шмурнова
Ахахаха

Особенно после 5:1 от Наполи 🥲

Пока у руля Аллегри, Юве не светит даже чемпионство в Италии.
0
-7
-7
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Zidane 21
Бремер хорош, с этой покупкой руководство не прогадало.
+4
-1
+3
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Тимур Таубаев
По факту всё , если бы не снятие 15 очков…
+2
-2
0
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