«Реал» вновь арендует у «Шахтера» Винисиуса Тобиаса – за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 15 млн

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид U-19 деньги Винисиус Тобиас Фабрицио Романо Футбол

«Реал» вновь арендует защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны сейчас находятся на этапе подписания документов.

Бразилец будет представлять мадридцев до лета 2024 года. За этот переход столичный клуб заплатит 500 тысяч евро и получит право выкупа футболиста за 15 млн.

В прошлом сезоне Винисиус Тобиас выступал за «Реал» U-19 и «Кастилью», включался в заявку на некоторые игры основной команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Black Phoenix
А это как работать должно? Типа основной Винисиус будет на уровне телепатии все свои навыки и умения младшему Винисиусу передавать, чтоб тот вырос в его копию? Отличное замещение Мбаппе на долгосрочную перспективу *взоржал*
Он правый защитник
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан КриРо7
Круговорот Винисиусов в природе
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Black Phoenix
Не поняли вы моего юмора, батенька. Ой не поняли...
Я понял. Просто не смешной юмор)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Барселона взяла второго Араухо (Хулиана).

Реал решил ответить вторым Винисиусом?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Два Винисиуса в одном клубе Ла Лига не выдержит, держитесь фанаты на стадионах!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lifar Skladchikov
Ответ Black Phoenix
Не поняли вы моего юмора, батенька. Ой не поняли...
может это не юмор, поэтому и не поняли?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Ответ Штаны Габора Кирая
Пусть скажут спасибо тому клоуну, который щас по всему миру ездит с протянутой рукой. Если бы не он - все эти таланты до сих пор были бы в Шахтере.
Плутин сейчас никуда не ездит, он невыездной теперь навсегда, так что мимо
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
эх, сколько талантов потерял Шахтар ...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Перес в знак поддержки Винисиуса пригласил в клуб еще одного :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Игрок лично для меня загадка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Ответ Фан КриРо7
Круговорот Винисиусов в природе
В Реале
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ HI MARS
Какой в этом толк,если будет играть старый,сдавший Карвахаль,а подменять его будет прямолинейный полузащитник Васкес?
Нет, давайте поставим сырого пацана, который даже на уровне молодёжи не выделялся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ HI MARS
Сырой пацан всяко лучше бездарной троицы Карвахаль-Васкес-Одриосола
Нет, конечно. Он пока и пятки Карвахаля не стоит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ Штаны Габора Кирая
Пусть скажут спасибо тому клоуну, который щас по всему миру ездит с протянутой рукой. Если бы не он - все эти таланты до сих пор были бы в Шахтере.
если я правильно понял, этот клоун собирает по всему миру разные железки и денежки и везёт в свою страну для ее защиты.
один великий геополитик и его дружки все денежки вывозят из своей страны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий