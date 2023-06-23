«Реал» вновь арендует у «Шахтера» Винисиуса Тобиаса – за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 15 млн

«Реал» вновь арендует защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.

Как сообщает инсайдер , стороны сейчас находятся на этапе подписания документов.

Бразилец будет представлять мадридцев до лета 2024 года. За этот переход столичный клуб заплатит 500 тысяч евро и получит право выкупа футболиста за 15 млн.

В прошлом сезоне выступал за « » U-19 и «Кастилью», включался в заявку на некоторые игры основной команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.