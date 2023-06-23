«Реал» вновь арендует у «Шахтера» Винисиуса Тобиаса – за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 15 млн
«Реал» вновь арендует защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны сейчас находятся на этапе подписания документов.
Бразилец будет представлять мадридцев до лета 2024 года. За этот переход столичный клуб заплатит 500 тысяч евро и получит право выкупа футболиста за 15 млн.
В прошлом сезоне Винисиус Тобиас выступал за «Реал» U-19 и «Кастилью», включался в заявку на некоторые игры основной команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Реал решил ответить вторым Винисиусом?)
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