« » предложили подписать до перехода в «Баварию» на правах аренды.

Как рассказал журналист Фабрицио Романо, когда защитник решил покинуть « », его предложили испанским клубам.

Для «Барселоны» подписать его было практически невозможно из-за высокой зарплаты игрока, а «Реал» отказался от этой возможности, так как решил не подписывать новичков зимой.

Отмечается, что «Реал» не был заинтересован в приглашении Канселу, так как доволен нынешним составом. В клубе считают, что в команде уже есть правый защитник высокого уровня на будущее – .

Затем с Канселу связалась « ». Игрока очень впечатлил подход мюнхенского клуба – он сразу был убежден, что туда стоит перейти. Жоау убедил проект «Баварии» – и на этот сезон, и на будущее.

Напомним, португалец перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом