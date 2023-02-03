Канселу предлагали «Реалу» до «Баварии», но «Мадрид» отказался, так как доволен составом. «Барса» не могла его подписать из-за высокой зарплаты
«Реал» предложили подписать Жоау Канселу до перехода в «Баварию» на правах аренды.
Как рассказал журналист Фабрицио Романо, когда защитник решил покинуть «Манчестер Сити», его предложили испанским клубам.
Для «Барселоны» подписать его было практически невозможно из-за высокой зарплаты игрока, а «Реал» отказался от этой возможности, так как решил не подписывать новичков зимой.
Отмечается, что «Реал» не был заинтересован в приглашении Канселу, так как доволен нынешним составом. В клубе считают, что в команде уже есть правый защитник высокого уровня на будущее – Винисиус Тобиас.
Затем с Канселу связалась «Бавария». Игрока очень впечатлил подход мюнхенского клуба – он сразу был убежден, что туда стоит перейти. Жоау убедил проект «Баварии» – и на этот сезон, и на будущее.
Напомним, португалец перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.
Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом
Итого 4/23 = 0.17
Как-то это не похоже на треть состава. Это скорее 1/5-6
Зато как мантру повторяют, что играют на победу во всех турнирах.
Странные люди. Только странный человек при явном недокомплекте латералей может отказать от АРЕНДЫ топового игрока вроде Канселу.
Слов нет. Цензурных уж точно.
Я больше о том, что он несколько раз ругался со Спаллети..
Как ни крути, за Канселу есть эта конфликтность.. Плюсом возраст и цена.
Уверен, что сложа все за и против в Реале решили обойтись без него..
На правом фланге есть:
Карвахаль
Одриосола
Лукас Васкес
Винисиус Тобиас
Милитао
Начо
Реалу что прям жизненно необходимо было загружать бюджет с арендой 29 летнего игрока на 4 месяца?Да ещё с отступными в 70 млн?Серьезно блин?Что других проблем нет?
У клубов хорошие отношения.. Так как менеджмент Сити преимущественно испанцы..
Не то чтобы Реал весь такой святой и избегает подобные креатуры, но Канселу явно не того уровня игрок, ради которого стоит идти на эти риски..
А Мадрид так расчитывает на Тобиаса , что его даже в заявке нет . В итоге сейчас справа при хрустальном Карвахале у нас Одриасола , не сыгравший ни минуты в сезоне , а слева играет центральный полузащитник , пока в лазарете такой же хрусталь как и Карвахаль Менди .
Напомним , что Канселу может играть и слева и справа )