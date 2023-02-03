Канселу предлагали «Реалу» до «Баварии», но «Мадрид» отказался, так как доволен составом. «Барса» не могла его подписать из-за высокой зарплаты

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоау Канселу Винисиус Тобиас Фабрицио Романо Футбол

«Реал» предложили подписать Жоау Канселу до перехода в «Баварию» на правах аренды.

Как рассказал журналист Фабрицио Романо, когда защитник решил покинуть «Манчестер Сити», его предложили испанским клубам.

Для «Барселоны» подписать его было практически невозможно из-за высокой зарплаты игрока, а «Реал» отказался от этой возможности, так как решил не подписывать новичков зимой.

Отмечается, что «Реал» не был заинтересован в приглашении Канселу, так как доволен нынешним составом. В клубе считают, что в команде уже есть правый защитник высокого уровня на будущее – Винисиус Тобиас.

Затем с Канселу связалась «Бавария». Игрока очень впечатлил подход мюнхенского клуба – он сразу был убежден, что туда стоит перейти. Жоау убедил проект «Баварии» – и на этот сезон, и на будущее.

Напомним, португалец перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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31 комментарий

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Иван Иванов
Ответ Brigande
Не обязательно было его покупать . Вон Бавария просто поюзает суперкачественного латтераля , что в принципе штучный товар , а потом спокойно либо вернет его , либо пробьют дисконт . А Мадрид так расчитывает на Тобиаса , что его даже в заявке нет . В итоге сейчас справа при хрустальном Карвахале у нас Одриасола , не сыгравший ни минуты в сезоне , а слева играет центральный полузащитник , пока в лазарете такой же хрусталь как и Карвахаль Менди . Напомним , что Канселу может играть и слева и справа )
Скорее всего просто Перес не хочет иметь дело с его агентом Жорже Мендешом
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Константин Крашевский
Ответ Artem Piatkov
Мадрид доволен составом так доволен, что почти треть состава в лазарете, а заменить их некем
В лазарете 2 футболиста (Васкес и Менди) + 2 новых (Милитао и Бенщема, по которым сообщения, что не все так страшно).

Итого 4/23 = 0.17

Как-то это не похоже на треть состава. Это скорее 1/5-6
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The Evil Within
Менеджмент Реала окончательно поехал на почве скупок бразильских детсадовцев, муток с Суперлигами и полного наплевательства на текущие нужды недоукомплектованного, откровенно дырявого состава.
Зато как мантру повторяют, что играют на победу во всех турнирах.
Странные люди. Только странный человек при явном недокомплекте латералей может отказать от АРЕНДЫ топового игрока вроде Канселу.
Слов нет. Цензурных уж точно.
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Экселлент
Ответ ILya__Filimonov
Может и доволен , а усилиться надо … последние игры так себе
Последние игры так себе? Это которая из последних тебе не понравилась? Реал последние 2 игры очень хорошо играл,даже ничья в предпоследнем матче была просто неудачей,а по игре Реал очень хорошо смотрелся! Пересу и Ко конечно виднее,но я тоже считаю,что Реалу не помешали бы усиление флагновых защитников и полноценную замену Бензема
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dr. cage
Ответ Kirill Nikitin
Канселу не мог уходить из Интера, как токсик. После аренды он не остался в клубе лишь по одной причине, у Интера не было средств для полноценного трансфера.
Я в курсе, что он принадлежал Валенсии..
Я больше о том, что он несколько раз ругался со Спаллети..

Как ни крути, за Канселу есть эта конфликтность.. Плюсом возраст и цена.

Уверен, что сложа все за и против в Реале решили обойтись без него..
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HI MARS
Худею с Икспертов

На правом фланге есть:
Карвахаль
Одриосола
Лукас Васкес
Винисиус Тобиас
Милитао
Начо

Реалу что прям жизненно необходимо было загружать бюджет с арендой 29 летнего игрока на 4 месяца?Да ещё с отступными в 70 млн?Серьезно блин?Что других проблем нет?
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Kirill Nikitin
Ответ dr. cage
Канселу токсик.. И из Интера, и из Юве, и из Сити он уходил с шлейфом конфликта.. Не то чтобы Реал весь такой святой и избегает подобные креатуры, но Канселу явно не того уровня игрок, ради которого стоит идти на эти риски..
Канселу не мог уходить из Интера, как токсик. После аренды он не остался в клубе лишь по одной причине, у Интера не было средств для полноценного трансфера.
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Геннадий Мазаник
Ответ Artem Piatkov
Мадрид доволен составом так доволен, что почти треть состава в лазарете, а заменить их некем
С Ливерпуля будет «Лазаретная битва»
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VuNePonimaete
Перес 🤡
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dr. cage
Ответ Жэд Кэлэд
Реал вроде никого не покупал и не продавал "Сити". Возможно, что-то личное у Переса к ним.
Данило продавали.. Браима покупали..

У клубов хорошие отношения.. Так как менеджмент Сити преимущественно испанцы..
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Mikel Dominator Arteta
Перес уже херню делает, нужно кикать старого жадного пердуна. Небось там свои карманы уже забивает на старости лет.
И Анчелотти следом. Два маразматика.
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Mikel Dominator Arteta
Перес уже херню делает, нужно кикать старого жадного пердуна. Небось там свои карманы уже забивает на старости лет.
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SAKE01
Ответ ILya__Filimonov
Может и доволен , а усилиться надо … последние игры так себе
Но три игры не пропускает. Резерве нашли правого защитника как Милитао и левого как Камавинга который не хуже номинальных латералов
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Ramil Usmanov
Канселу не Вини, не того уровня танцор.
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Жэд Кэлэд
Реал вроде никого не покупал и не продавал "Сити". Возможно, что-то личное у Переса к ним.
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CIONTRO
Кря...
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прощай Роналду
Ответ Artem Piatkov
Мадрид доволен составом так доволен, что почти треть состава в лазарете, а заменить их некем
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Антон
Ответ Рустам Атаев
Как мадрид может быть доволен составом?
Так же как у Барсы не хватило денег на з/п
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dr. cage
Канселу токсик.. И из Интера, и из Юве, и из Сити он уходил с шлейфом конфликта..

Не то чтобы Реал весь такой святой и избегает подобные креатуры, но Канселу явно не того уровня игрок, ради которого стоит идти на эти риски..
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Игорь Новиков
Перес, второй год подряд чудо не прокатит. Весной короткая скамейка может дать о себе знать. Уже есть проблемы.
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deadjoker
Видимо у карвахаля что-то есть на Переса, иначе я не понимаю.
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Brigande
Не обязательно было его покупать . Вон Бавария просто поюзает суперкачественного латтераля , что в принципе штучный товар , а потом спокойно либо вернет его , либо пробьют дисконт .
А Мадрид так расчитывает на Тобиаса , что его даже в заявке нет . В итоге сейчас справа при хрустальном Карвахале у нас Одриасола , не сыгравший ни минуты в сезоне , а слева играет центральный полузащитник , пока в лазарете такой же хрусталь как и Карвахаль Менди .
Напомним , что Канселу может играть и слева и справа )
+21
-1
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Олег М
Что-то про Реал не верится 🤔🤨
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Макс Кидалов
Ответ Moscwow
Усилил бы здесь и сейчас, но 70 дорого за почти 29-летнего латераля, который через пару лет быстрей бегать точно не станет
Я думал это молодой игрок лет 23-24, теперь понятно почему так легко его отпустил ман сити и Реал не захочтел его покупать
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Kimmich Scream
Ответ Moscwow
Усилил бы здесь и сейчас, но 70 дорого за почти 29-летнего латераля, который через пару лет быстрей бегать точно не станет
ну Уолкеру 32, не сказал бы, что он как-то медленнее стал, чем пару лет назад
+8
-2
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