Начо продлит контракт с «Реалом» до 2024-го. Защитник сообщил «Интеру», что не перейдет
Начо Фернандес проведет в «Реале» еще один год.
Защитник продлит контракт с мадридским клубом в ближайшее время. Новое соглашение будет рассчитано на один год, «Реал» отправил игроку документы.
В подписании 33-летнего футболиста был заинтересован «Интер». Начо сообщил итальянскому клубу, что не присоединится к нему.
Также на этой неделе «Реал» уведомит «Шахтер» о том, что не будет активировать опцию выкупа Винисиуса Тобиаса за 10 миллионов евро. Защитник не провел ни одного матча за основную команду.
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- А это кто звонит ?
11 сезонов в первой команде, 319 матчей, 16 голов, 21 трофей - такие люди Реалу будут нужны для правильной смены поколений
Надеюсь, Романо не промахивается.