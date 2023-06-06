Начо продлит контракт с «Реалом» до 2024-го. Защитник сообщил «Интеру», что не перейдет

Теги Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Начо Фернандес Винисиус Тобиас Футбол

Начо Фернандес проведет в «Реале» еще один год.

Защитник продлит контракт с мадридским клубом в ближайшее время. Новое соглашение будет рассчитано на один год, «Реал» отправил игроку документы. 

В подписании 33-летнего футболиста был заинтересован «Интер». Начо сообщил итальянскому клубу, что не присоединится к нему. 

Также на этой неделе «Реал» уведомит «Шахтер» о том, что не будет активировать опцию выкупа Винисиуса Тобиаса за 10 миллионов евро. Защитник не провел ни одного матча за основную команду. 

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41 комментарий

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Самат Бора
Отличная новость, Начо всегда готов защищать цвета нашего клуба. Играет на любой позиции, и никогда не ноет, что игрок замены. Настоящий мадридиста, уже вице капитан👍
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diegorezao
Хорошо что остаётся) он еще нужен Реалу
+25
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Mr. Galacticos
Радостная новость для кантерано и мадридистов!!!👏👏👏
+22
-2
+20
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M93
Ответ Самат Бора
Отличная новость, Начо всегда готов защищать цвета нашего клуба. Играет на любой позиции, и никогда не ноет, что игрок замены. Настоящий мадридиста, уже вице капитан👍
Уже капитан. Он первый по рангу. Второй Лука, потом Кроос и затем Карвахаль.
+16
-2
+14
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Игорь Новиков
Ответ Фарид Харисов
Вот будет прикол, если из поколения Анчелотти-Зидана карьеру в Реале завершит не Модрич, не Кросс, а Начо :)
Так это логично. Воспитанник клуба - это несколько иное, чем даже самый топовый, но пришедший со стороны футболист.
+12
-2
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giant
Радостная новость и для Реала и для Интера. При всем уважении к нему, ему уже 33. Учитывая что Ачерби 34, Дармиану 33 это было бы латание дыр на год-два. Надо бороться за Скальвини. Он и Бастони должны стать будущим Интера и сб. Италии.
+4
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+4
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giant
Ответ Милан37
А ещё Де Врей 31
Ну это вообще не критичныйвозраст для защитника, особенно в Италии. Ему ещё до Дармиана-Ачерби года 3-4, а те пока ещё держатся очень даже. Но там не все так просто. Он ещё не продлен и из Турции ему идут заманчивые предложения. Было бы идеально продлить его, выкупить за пару млн Ачерби и купить Скальвини- сплав молодости и опыта.
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Заур Коков
Ну и хорошо что не переходит
+2
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giant
Ответ Милан37
Ачерби 35 уже давно 🤭
Тем более
+1
0
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Милан37
Ответ giant
Радостная новость и для Реала и для Интера. При всем уважении к нему, ему уже 33. Учитывая что Ачерби 34, Дармиану 33 это было бы латание дыр на год-два. Надо бороться за Скальвини. Он и Бастони должны стать будущим Интера и сб. Италии.
Ачерби 35 уже давно 🤭
+1
0
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Bashir Bashirov
Ответ Самат Бора
Отличная новость, Начо всегда готов защищать цвета нашего клуба. Играет на любой позиции, и никогда не ноет, что игрок замены. Настоящий мадридиста, уже вице капитан👍
Он уже основной))
+1
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Милан37
Лучше в Реале на банке чем в Интере в основе ? 🤭😄
+3
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Фарид Харисов
Вот будет прикол, если из поколения Анчелотти-Зидана карьеру в Реале завершит не Модрич, не Кросс, а Начо :)
+1
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Killer_na_belom_barse$
Ответ M93
Уже капитан. Он первый по рангу. Второй Лука, потом Кроос и затем Карвахаль.
Друг, Карва после Луки только, потом Тони) Кроос же в 2014 пришел
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distress of ignorance
Отлично!
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Зелёный гопник
Алё это Интер ? Я не перейду!
- А это кто звонит ?
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M93
Да, ошибся немного.) Во всей куче информации ща последние дни ошибиться несложно.)
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Милан37
Ответ giant
Радостная новость и для Реала и для Интера. При всем уважении к нему, ему уже 33. Учитывая что Ачерби 34, Дармиану 33 это было бы латание дыр на год-два. Надо бороться за Скальвини. Он и Бастони должны стать будущим Интера и сб. Италии.
А ещё Де Врей 31
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seregqua
Отличная новость, он в 33 года отыграл рекордное количество матчей за сезон (44, предыдущие личные рекорды это 42 в 2021-22 и 2017-18) и очень часто смотрелся как лучший защитник в команде. Даже за сборную сыграл впервые за 5 лет.

11 сезонов в первой команде, 319 матчей, 16 голов, 21 трофей - такие люди Реалу будут нужны для правильной смены поколений
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Андрей Хенто
Отличная новость, рад, что капитан остается. Универсальный игрок и боец, который для глубины состава всегда пригодится.
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f0rmoceft
Забаньте уже Ригоберку, зачем этот троль здесь нужен? Гуру и остальных туда же...
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Маноло Санчи́с
Тобиас просто мегастранное подписание... Хорошо хоть в деньгах не сильно потеряли...
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Ковбой Бибоп
Даже если уйдет, никто не кинет камень в его огород, человек всего себя отдавал в каждом матче, настоящий мадридиста, за каждый шанс цеплялся как за последний.
Надеюсь, Романо не промахивается.
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Милан37
Ответ giant
Ну это вообще не критичныйвозраст для защитника, особенно в Италии. Ему ещё до Дармиана-Ачерби года 3-4, а те пока ещё держатся очень даже. Но там не все так просто. Он ещё не продлен и из Турции ему идут заманчивые предложения. Было бы идеально продлить его, выкупить за пару млн Ачерби и купить Скальвини- сплав молодости и опыта.
Согласен впринципе, но все равно у Интера уже очень возрастная защита, у Милана вон Калулу в 22 года основной центр защ ...
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Babyboy
Настоящий Мадридиста!
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