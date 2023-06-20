Новичок «Зенита» Кейрос об уходе из «Коринтианс»: «Выплакал около 37 ведер слез. Тоска охватила еще до отъезда»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Юри Алберто Эдуардо Кейрос Футбол

Новичок «Зенита» Эдуардо Кейрос эмоционально попрощался с «Коринтианс».

Бразильский полузащитник переходит в питерский клуб в рамках сделки с «Коринтианс» по Юри Алберто.

«Не думаю, что когда-либо чувствовал себя так раньше, скрипя зубами последние несколько дней и делая что-то, чтобы отвлечься и перестать плакать. Я слушаю музыку, смотрю фильмы, играю в игры телефоне, гуляю... но это очень сложно.

Если подсчитать, сколько я выплакал, то заполнились бы около 37 ведер, тех, что мы обычно ставили дома под водосточные желоба.

Уже чувствуя, как тоска охватывает меня еще до отъезда, я решил выразить это в письме. Вспомнить все волшебство, чудо, рассказать об этой страсти, которая родилась вместе со мной, направляла меня и изменила мою жизнь.

Теперь, когда пришло время сесть в самолет и отправиться в далекое будущее, мне нужно правильно попрощаться. Чтобы наша история не закончилась вот так, у выхода на посадку. Так что наша история на этом не заканчивается. Потому что, насколько это зависит от меня, я никогда вас не брошу», – написал Ду Кейрос в прощальном письме.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erhff
Будет интересно, если потом скажет, что выплакал 37 вёдер слез счастья и вообще ему кайф играть у нас)
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан КриРо7
Понятно, что заранее сложно говорит, но судя по последним играм за Коринтианс как бы нам, фанам Зенита не выплакать 37 ведер, от его игры 😄
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex B 10
Чувак, если ты такой сентиментальный то может и не стоило переходить?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Князь из Питера
Зачем он нам?
Не хочет ехать, пусть дома, с мамой сидит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Кейносу надо было переходить в лондонский Арсенал, нашёл бы себе друзей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
STAY SHARP
ну теперь ты можешь забыть о вёдрах дома и вообще о фавелах. подбирай себе красивые фазенды на двух континентах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ Peter Parker
Представляю его реакцию на первую зарплату
Вы тоже из Бразилии приехали,и играете в Зените?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный Плащ˙
Ответ Фан КриРо7
Понятно, что заранее сложно говорит, но судя по последним играм за Коринтианс как бы нам, фанам Зенита не выплакать 37 ведер, от его игры 😄
Ну, будет хреново играть присядет на скамейку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Фан КриРо7
Понятно, что заранее сложно говорит, но судя по последним играм за Коринтианс как бы нам, фанам Зенита не выплакать 37 ведер, от его игры 😄
Там весь Коринтианс сыпется. Не в нем дело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Alex B 10
Чувак, если ты такой сентиментальный то может и не стоило переходить?
Ради денег идёт на подвиг)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Ответ Екн Лор
Кейносу надо было переходить в лондонский Арсенал, нашёл бы себе друзей
И хорошего конкурента
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий