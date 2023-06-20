Новичок «Зенита» Кейрос об уходе из «Коринтианс»: «Выплакал около 37 ведер слез. Тоска охватила еще до отъезда»

Новичок «Зенита» Эдуардо Кейрос эмоционально попрощался с «Коринтианс».

Бразильский полузащитник переходит в питерский клуб в рамках сделки с «Коринтианс» по Юри Алберто.

«Не думаю, что когда-либо чувствовал себя так раньше, скрипя зубами последние несколько дней и делая что-то, чтобы отвлечься и перестать плакать. Я слушаю музыку, смотрю фильмы, играю в игры телефоне, гуляю... но это очень сложно.

Если подсчитать, сколько я выплакал, то заполнились бы около 37 ведер, тех, что мы обычно ставили дома под водосточные желоба.

Уже чувствуя, как тоска охватывает меня еще до отъезда, я решил выразить это в письме. Вспомнить все волшебство, чудо, рассказать об этой страсти, которая родилась вместе со мной, направляла меня и изменила мою жизнь.

Теперь, когда пришло время сесть в самолет и отправиться в далекое будущее, мне нужно правильно попрощаться. Чтобы наша история не закончилась вот так, у выхода на посадку. Так что наша история на этом не заканчивается. Потому что, насколько это зависит от меня, я никогда вас не брошу», – написал Ду Кейрос в прощальном письме.