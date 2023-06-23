Сорокин о финале Фонбет Кубка России: «10-20 лет назад это было просто футбольное событие – теперь культурно-спортивное. Зрелищность и качество выросли»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Алексей Сорокин Матч ТВ Футбол

Алексей Сорокин назвал финал Фонбет Кубка России культурно-спортивным событием.

– Вы были на Суперфинале Кубка России. Как вам организация?

– Она была очень хорошей. Понравилось, что привносятся новшества, финал обрастает торжественностью.

Если 10-20 лет назад это было просто футбольное событие, то теперь оно культурно‑спортивное. Зрелищность и качество организации выросли за последние 20 лет.

– Недавно был финал ЛЧ, где второй год были проблемы с организацией. В 2022‑м в Париже, теперь – в Стамбуле. В чем главная проблема?

– Не могу сказать. Вы хотите, чтобы я критиковал УЕФА, когда мы пытаемся наладить контакт с ними?

– Ну это вряд ли проблема только УЕФА.

– Затрудняюсь сказать, в чем трудности. Они в любом случае были не чудовищными.

В ваших словах я почувствовал легкое сравнение, но надо понимать, что финал ЛЧ – это событие из топ‑3 в мире.

Ажиотаж вокруг него, добрые и злые намерения – на другом уровне.

В плане организации крайне сложное мероприятие. Видимо, какие‑то люди этим пользуются, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию, – глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.

Финал Кубка России посмотрело больше зрителей РФ, чем финал ЛЧ – 5,9 млн против 5,2. Так сказал Дюков

5 комментариев

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bcgkskkpj2
😂😂😂😂
+2
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Isshin88
Он сам в это верит? Или нас уговаривает?
+2
0
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avcgloronalduMU
сорока нашептала?)
0
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Фан Рубина
Ну так-то "культурной" мишуры навесили от души. С другой стороны, есть и футбольное развитие. Особенно, на фоне увядающей ЛЧ с её организационными проблемами и финалом уровня плохоньких середняков ФНЛ. Я не стремлюсь наладить контакт с УЕФА (более того - за разрыв отношений с этой организацией), поэтому могу говорить честно.
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