Сорокин о финале Фонбет Кубка России: «10-20 лет назад это было просто футбольное событие – теперь культурно-спортивное. Зрелищность и качество выросли»
Алексей Сорокин назвал финал Фонбет Кубка России культурно-спортивным событием.
– Вы были на Суперфинале Кубка России. Как вам организация?
– Она была очень хорошей. Понравилось, что привносятся новшества, финал обрастает торжественностью.
Если 10-20 лет назад это было просто футбольное событие, то теперь оно культурно‑спортивное. Зрелищность и качество организации выросли за последние 20 лет.
– Недавно был финал ЛЧ, где второй год были проблемы с организацией. В 2022‑м в Париже, теперь – в Стамбуле. В чем главная проблема?
– Не могу сказать. Вы хотите, чтобы я критиковал УЕФА, когда мы пытаемся наладить контакт с ними?
– Ну это вряд ли проблема только УЕФА.
– Затрудняюсь сказать, в чем трудности. Они в любом случае были не чудовищными.
В ваших словах я почувствовал легкое сравнение, но надо понимать, что финал ЛЧ – это событие из топ‑3 в мире.
Ажиотаж вокруг него, добрые и злые намерения – на другом уровне.
В плане организации крайне сложное мероприятие. Видимо, какие‑то люди этим пользуются, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию, – глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.
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