После стыковых поединков за право в сезоне 2023–2024 года играть в первой Бундеслиге между «Штутгартом» и «Гамбургом», которые прошли в начале июня, стали известны все участники высшего футбольного дивизиона Германии. Новый чемпионат страны стартует 18 августа, в нем будут участвовать восемнадцать команд. Представляем вашему вниманию все команды Бундеслиги 1 в сезоне 2023–2024 года.

Все участники Бундеслиги сезона 2023/2024

По итогам сезона 2022–2023 года первую Бундеслигу покинули «Шальке 04» из Гельзенкирхена и берлинская «Герта». Из второй Бундеслиги в высший футбольный дивизион Германии вышли «Хайденхайм» и «Дармштадт 98».