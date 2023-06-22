Участники нового сезона Бундеслиги 2023/2024 — все команды участники Чемпионата Германии по футболу
После стыковых поединков за право в сезоне 2023–2024 года играть в первой Бундеслиге между «Штутгартом» и «Гамбургом», которые прошли в начале июня, стали известны все участники высшего футбольного дивизиона Германии. Новый чемпионат страны стартует 18 августа, в нем будут участвовать восемнадцать команд. Представляем вашему вниманию все команды Бундеслиги 1 в сезоне 2023–2024 года.
Все участники Бундеслиги сезона 2023/2024
- «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)
- «Аугсбург» (Аугсбург)
- «Бавария» (Мюнхен)
- «Байер 04» (Леверкузен)
- «Боруссия» (Дортмунд)
- «Боруссия» (Менхенгладбах)
- «Бохум» (Бохум)
- «Вердер» (Бремен)
- «Вольфсбург» (Вольфсбург)
- «Дармштадт 98» (Дармштадт)
- «Кельн» (Кельн)
- «Майнц 05» (Майнц)
- «РБ Лейпциг» (Лейпциг)
- «Унион Берлин» (Берлин)
- «Фрайбург» (Фрайбург-им-Брайсгау)
- «Хайденхайм» (Хайденхайм-ан-дер-Бренц)
- «Хоффенхайм» (Зинсхайм)
- «Штутгарт» (Штутгарт)
По итогам сезона 2022–2023 года первую Бундеслигу покинули «Шальке 04» из Гельзенкирхена и берлинская «Герта». Из второй Бундеслиги в высший футбольный дивизион Германии вышли «Хайденхайм» и «Дармштадт 98».
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