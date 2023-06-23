Сестра Роналду: «Криштиану мог бы наслаждаться славой и деньгами. Но вместо того, чтобы бездельничать, он окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре»
Сестра Криштиану Роналду высказалась о подходе футболиста к работе.
«Криштиану Роналду достиг немыслимой отметки по количеству матчей за сборную: первый игрок за всю историю футбола, сыгравший 200 раз за сборную! Стратосферное число. И это еще более непревзойденный результат, если учесть, что Криштиану уже всего добился.
Он миллионер. Он может делать все что захочет до конца своих дней. Он мог бы наслаждаться славой и деньгами. Он мог вполне законно предложить своему телу небольшой отдых, немного смягчить требования к себе, наслаждаться своими домами, бассейнами, не ездить в сборную, но… Криштиану Роналду этого не делает.
Когда многие сдаются из-за того, что не могут больше ездить в сборную. Когда некоторые, в том числе в Португалии, предпочитают сосредоточиться на клубах из-за того, что уже не так сильны, из-за своего возраста, из-за того, что семья просит проводит с ней больше времени, из-за того, что ноги больше не бегут. Он [Роналду] не пропускает ни одного этапа. И когда новые игроки приходят в сборную, принимает их там.
И когда игра заканчивается, Криштиану, наш неприлично богатый Криштиану, вместо того, чтобы бездельничать и наслаждаться деньгами, окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре», – написала Катя Авейру в своем инстаграме.
Можно ли упрекнуть его в этом? Нет.
Можно ли назвать Катю Авейру подлизой? Да)