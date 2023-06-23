Сестра Роналду: «Криштиану мог бы наслаждаться славой и деньгами. Но вместо того, чтобы бездельничать, он окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре»

Сестра Криштиану Роналду высказалась о подходе футболиста к работе.

« достиг немыслимой отметки по количеству матчей за сборную: первый игрок за всю историю футбола, сыгравший 200 раз за сборную! Стратосферное число. И это еще более непревзойденный результат, если учесть, что Криштиану уже всего добился.

Он миллионер. Он может делать все что захочет до конца своих дней. Он мог бы наслаждаться славой и деньгами. Он мог вполне законно предложить своему телу небольшой отдых, немного смягчить требования к себе, наслаждаться своими домами, бассейнами, не ездить в сборную, но… Криштиану Роналду этого не делает.

Когда многие сдаются из-за того, что не могут больше ездить в сборную. Когда некоторые, в том числе в , предпочитают сосредоточиться на клубах из-за того, что уже не так сильны, из-за своего возраста, из-за того, что семья просит проводит с ней больше времени, из-за того, что ноги больше не бегут. Он [Роналду] не пропускает ни одного этапа. И когда новые игроки приходят в сборную, принимает их там.

И когда игра заканчивается, Криштиану, наш неприлично богатый Криштиану, вместо того, чтобы бездельничать и наслаждаться деньгами, окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре», – написала в своем инстаграме.