Сестра Роналду: «Криштиану мог бы наслаждаться славой и деньгами. Но вместо того, чтобы бездельничать, он окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду высказалась о подходе футболиста к работе.

«Криштиану Роналду достиг немыслимой отметки по количеству матчей за сборную: первый игрок за всю историю футбола, сыгравший 200 раз за сборную! Стратосферное число. И это еще более непревзойденный результат, если учесть, что Криштиану уже всего добился.

Он миллионер. Он может делать все что захочет до конца своих дней. Он мог бы наслаждаться славой и деньгами. Он мог вполне законно предложить своему телу небольшой отдых, немного смягчить требования к себе, наслаждаться своими домами, бассейнами, не ездить в сборную, но… Криштиану Роналду этого не делает.

Когда многие сдаются из-за того, что не могут больше ездить в сборную. Когда некоторые, в том числе в Португалии, предпочитают сосредоточиться на клубах из-за того, что уже не так сильны, из-за своего возраста, из-за того, что семья просит проводит с ней больше времени, из-за того, что ноги больше не бегут. Он [Роналду] не пропускает ни одного этапа. И когда новые игроки приходят в сборную, принимает их там. 

И когда игра заканчивается, Криштиану, наш неприлично богатый Криштиану, вместо того, чтобы бездельничать и наслаждаться деньгами, окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре», – написала Катя Авейру в своем инстаграме.

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19 комментариев

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Serge Vendino
Ну он трудоголик, если обычным языком выражаться. Когда люди многие годы посвящают себя целиком одному делу, трудно остановиться. Работа становится тем, без чего жизнь не представляют.
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Marat_NJL
На данный момент Рон наслаждается не деньгами, а очень огромными деньгами))

Можно ли упрекнуть его в этом? Нет.
Можно ли назвать Катю Авейру подлизой? Да)
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MESSIya
Профи
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Игорь Климов
Сестра тоже на контракте, как и Джорджина в роли его девушки.
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atomio
У нее деньги что ли закончились?
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llolishe
Пытается возродить Ice Bucket Challenge
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AF007
А потом все удивляются, почему обледеневшие ноги замыкалдыча не могут нормально обработать верховой мяч
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blaugrano
Не удивлюсь, если Роналду даже с собственной сестрой заключил контракт на оказание таких вот "услуг".
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Rees's Eye
Тупо по факту
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North
Здравствуй простатит)))
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Red_Marlboro_
"И не забудьте перед сном грядущим помолиться и поцеловать иконку Святой нашей мученицы Эсмеральды,если вы этого не сделаете,то пустынная буря может и до вас добраться",-добавила Катя Авейру
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nb8dwryv56
Может он уже не самый лучший игрок, но он самый лютый профессионал
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Fynshy1991
Ответ blaugrano
Не удивлюсь, если Роналду даже с собственной сестрой заключил контракт на оказание таких вот "услуг".
Я думаю, что он ей просто так "сестринский взнос" дает. Ну правда сложно представить, что когда у человека ТАК много денег, то он не поделиться с родными - думаю делится.
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