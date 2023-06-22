Сестра Роналду: «Криштиану не выпил ни капли спиртного. Он твердо решил, что не будет похож на пристрастившегося к алкоголю отца»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье алкоголь и спорт Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду высказалась о пути футболиста.

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю – и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного.

Он хотел добраться до вершины мира. И он вбил себе в голову, что на этом пути к звездам он никогда не забудет, откуда он вышел, поддерживая всех, делая для каждого больше, чем они когда-либо мечтали.

В день, когда он превзошел невиданную ранее отметку (200 матчей за сборную Португалии – Sports.ru), пришло время чествовать самого совершенного из всех несовершенных людей.

Он победитель, несмотря на все неудачи. Время отметить его озорную мальчишескую улыбку, ту самую, которая была у него, когда двадцать лет назад Сколари позвонил ему в первый раз.

У него были неухоженные зубы, прыщи и худощавое тело. Но у него была та же улыбка и та же внутренняя сила, которые только он и боги могут знать и описать.

Я всего лишь смертная. Вы и я. Криштиану – это нечто другое», – написала Катя Авейру в своем инстаграме.

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64 комментария

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Karel
Ответ rigobersong
Я вообще поражаюсь людям, которые считают себя особенными если не пьют:) В чем достижение?:)
У отца Роналду большие проблемы с алкоголем.
У старшего брата тоже. У самого Роналду проблема с сердцем, по наследству, о футболе и речи быть не может.

Казалось бы - жизнь предначертана, смирись.

А Роналду не смирился. Как он смог достичь таких высот - это из невероятного.
+61
-15
+46
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rigobersong
Я вообще поражаюсь людям, которые считают себя особенными если не пьют:) В чем достижение?:)
+74
-33
+41
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Виктор Марущев
Всегда вызывает подозрение не пьющий человек ))
+46
-14
+32
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EKSPERT
В сети очень легко найти Роналду в буйном состоянии
+23
-2
+21
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Altim
Ответ Karel
У отца Роналду большие проблемы с алкоголем. У старшего брата тоже. У самого Роналду проблема с сердцем, по наследству, о футболе и речи быть не может. Казалось бы - жизнь предначертана, смирись. А Роналду не смирился. Как он смог достичь таких высот - это из невероятного.
Ну проблема с сердцем если бы на самом деле была серьёзная -не было бы карьеры. Ты же понимаешь.
+16
0
+16
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zzzeeerrrooo
Ответ rigobersong
Я вообще поражаюсь людям, которые считают себя особенными если не пьют:) В чем достижение?:)
кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет ©
+14
-4
+10
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Tiestorzn17
Не дадут ему ЗМ, расслабьтесь куры. Кончился он как футболист, хоть что вы СМИ вещайте, хоть какие тайны раскрывайте.
+13
-6
+7
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Ярик01
Так себе, идея самопиара на трупе отца
+8
-1
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Этот Райола хочет денег
И он шел, поднимаясь все выше и выше. Серебряные облака сменяли золотые, в свою очередь уступая место платиновым тучам, которые он разгонял своей твердой алмазной поступью! И уже на самой вершине, выглянули ангелы и сказали- ты так прекрасен-это не мы ангелы, это ты ангельски прекрасен!- Не обращайте внимания, я пишу новую главу книги "Жизнь без пафоса"- сестра Криша о Роне))
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Люблю Марго Робби
Звучит как тост
+8
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Altim
Ответ zzzeeerrrooo
кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет ©
Знаменитая поговорка всех алкашей и наркоманов))
+11
-5
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oka79410
Ответ EKSPERT
В сети очень легко найти Роналду в буйном состоянии
да, прекрасно помню пьяненького Кришти выигранного Евро. Причем, кажется, он сам признался, что был пьян)
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Jazzzz
Да что за бред то она несет.
Может он еще и какает радугой как единорог?
«Каплю» спиртного он точно точно пил, и даже есть подтверждения в сети.
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Ramiz Tamazanov
Ответ Виктор Марущев
Всегда вызывает подозрение не пьющий человек ))
Да пьет он. Делают из него святого.
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savik-A.M.
Ответ Виктор Марущев
Всегда вызывает подозрение не пьющий человек ))
У меня брат двоюродный , совсем не пьет , и мы с детства довольно близки ( а нам за 40 ) , и когда вместе бываем на "шашлыках" даже сам мне может любого спиртного привезти , и ему как то паралельно на это . Но есть тип людей , которые "кодирнулись" и потом другим мозг выносят
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Н.Ф.
"неухоженные зубы, прыщи и худощавое тело"
©
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Игорь Климов
Видео есть как он сильно пьяный смешно танцует на дискотеке, и при этом уговаривает Майоргу о чём-то, что в последствии как оказалось, его привело к "одной проблеме") Ха-ха)
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Maverick1st
Не будь вокруг него вот этого всего «близкого окружения» для него все складывалось бы гораздо лучше.Семья есть семья и ее не выбирают,но иногда лучше молчать чем говорить.А если это все согласованный пиар то минус балл Кришу,как бы я за него не болел и как бы не уважал.Глупо и плоско,кринжово,короче.
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Александр Скворцов
Ответ Виктор Марущев
Всегда вызывает подозрение не пьющий человек ))
"Если человек не пьёт, не курит и сторонится общества барышень, то невольно возникает вопрос, а не мерзавец ли он?"
А. П. Чехов
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Мяти
С вами была Катя Авейру и наша постоянная рубрика "божественные комплексы". До новых встреч.
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Vlados 86
Лучше бы пил... И курил.
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Robert Oganyan
А на машину не он ссал на отдыхе?
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tolobas
Ответ rigobersong
Я вообще поражаюсь людям, которые считают себя особенными если не пьют:) В чем достижение?:)
Так считает не сам Роналду, а его не в меру разговорчивая подруга
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Верховный Лорд
Ответ Tiestorzn17
Не дадут ему ЗМ, расслабьтесь куры. Кончился он как футболист, хоть что вы СМИ вещайте, хоть какие тайны раскрывайте.
Себя на аву поставил? Молодец!))
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Антон Фалафель
Ненавижу криша. Считаю его отбросом общества.
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