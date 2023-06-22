Сестра Роналду: «Криштиану не выпил ни капли спиртного. Он твердо решил, что не будет похож на пристрастившегося к алкоголю отца»
Сестра Криштиану Роналду высказалась о пути футболиста.
«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю – и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного.
Он хотел добраться до вершины мира. И он вбил себе в голову, что на этом пути к звездам он никогда не забудет, откуда он вышел, поддерживая всех, делая для каждого больше, чем они когда-либо мечтали.
В день, когда он превзошел невиданную ранее отметку (200 матчей за сборную Португалии – Sports.ru), пришло время чествовать самого совершенного из всех несовершенных людей.
Он победитель, несмотря на все неудачи. Время отметить его озорную мальчишескую улыбку, ту самую, которая была у него, когда двадцать лет назад Сколари позвонил ему в первый раз.
У него были неухоженные зубы, прыщи и худощавое тело. Но у него была та же улыбка и та же внутренняя сила, которые только он и боги могут знать и описать.
Я всего лишь смертная. Вы и я. Криштиану – это нечто другое», – написала Катя Авейру в своем инстаграме.
У старшего брата тоже. У самого Роналду проблема с сердцем, по наследству, о футболе и речи быть не может.
Казалось бы - жизнь предначертана, смирись.
А Роналду не смирился. Как он смог достичь таких высот - это из невероятного.
Может он еще и какает радугой как единорог?
«Каплю» спиртного он точно точно пил, и даже есть подтверждения в сети.
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А. П. Чехов