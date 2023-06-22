«Барса» может подписать Ло Чельсо вместо Месси. Лео называл Джовани лучшим игроком сборной Аргентины (As)

Теги Барселона Вильярреал Хави Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо Футбол

«Барселона» может подписать партнера Лионеля Месси по сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. По информации As, «Барса» видит в нем игрока, который сможет занять позицию, на которой бы выступал Лионель Месси в случае возвращения.

За трансфер Ло Чельсо выступает главный тренер «блауграны» Хави. Он считает, что клуб должен приложить усилия, чтобы подписать 27-летнего аргентинца, не нарушая правила финансового фэйр-плей. В то же время тренер считает приоритетом другие цели – он намерен укрепить позицию опорного полузащитника. К варианту с Ло Чельсо «Барса» может вернуться позднее. 

Отмечается, что несколько лет назад Месси в разговоре с Хави назвал Джовани лучшим игроком сборной Аргентины. 

Вероятным форматом сделки по Ло Чельсо считается аренда с правом выкупа. 

Последние полтора сезона хавбек выступал на правах аренды в «Вильярреале». Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2025 года.

В 29 матчах минувшего сезона на счету игрока 2 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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19 комментариев

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rigobersong
Ответ DolJun
ло чельсо вместо месси потому что месси называл его лучшим игроком сборной аргентины))) фк мем генерит только качественные рофлы)
Согласен, что фк Мем со времен Боули не останавливается:))
+37
-9
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Red_Marlboro_
Ответ DolJun
ахахах, верно) боули сперва отцепил в фк мем балласт в виде кристенсена и алонсо, потом вышел из сделки по бартра, подсунув этого жюля автобуснику чави вместо нормального защитника) а теперь вообще клуб покупает, в то время как фк мем сам думает как бы не продаться саудовцам)
В итоге Кунде,Кристенсен и Алонсо стали чемпионами Испании,а те кто остался в Челси опозорились на весь мир и уже бегут даже в пустыню,лишь бы не продолжать играть за синий мешок 🤣
+27
-3
+24
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deadjoker
Буду называть его Лео Челсо :)
+13
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rigobersong
Ответ DolJun
ахахах, верно) боули сперва отцепил в фк мем балласт в виде кристенсена и алонсо, потом вышел из сделки по бартра, подсунув этого жюля автобуснику чави вместо нормального защитника) а теперь вообще клуб покупает, в то время как фк мем сам думает как бы не продаться саудовцам)
А чего ты так завелся-то? Или переживаешь из-за того, что в Беларуси один известный сайт заблокировали:))
+10
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Uragan Boy
так себе игрок
+12
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wmfrxwf5rq
Ответ DolJun
ахахах, верно) боули сперва отцепил в фк мем балласт в виде кристенсена и алонсо, потом вышел из сделки по бартра, подсунув этого жюля автобуснику чави вместо нормального защитника) а теперь вообще клуб покупает, в то время как фк мем сам думает как бы не продаться саудовцам)
Вам этот «баласт» в виде Кристенсена и Алонсо не помешал бы в этом сезоне. Мб за топ 10 поборолись бы
+5
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+5
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Cearvm
Тоттенхэм от него отказался, а Барса, разумеется, подпишет)
+3
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Давид Agabekyan
Центральный полузащитник вместо игрока атаки. Логично
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Сурхай Лукманов
Ответ wmfrxwf5rq
Вам этот «баласт» в виде Кристенсена и Алонсо не помешал бы в этом сезоне. Мб за топ 10 поборолись бы
И то не факт
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hiper26
Ответ deadjoker
Буду называть его Лео Челсо :)
Ло Чесси:)
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XavIniesta2008-2015
AS создаёт новости ради новостей. Ничего нового
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aleksejsencov7@gmail.com
Вроде опорник нужен, Гюндо подписали уже, зачем нужен Ло Чельсо?
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Direct free kick
Реально слабый игрок. Повезло Скалони, что пропустил ЧМ, а то любимчик у него был. Грубо, но Энцо в разы лучше
Так его же типа прокляли же или порчу навели
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