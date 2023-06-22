«Барса» может подписать Ло Чельсо вместо Месси. Лео называл Джовани лучшим игроком сборной Аргентины (As)

«Барселона» может подписать партнера Лионеля Месси по сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника « » . По информации As, «Барса» видит в нем игрока, который сможет занять позицию, на которой бы выступал в случае возвращения.

За трансфер Ло Чельсо выступает главный тренер «блауграны» . Он считает, что клуб должен приложить усилия, чтобы подписать 27-летнего аргентинца, не нарушая правила финансового фэйр-плей. В то же время тренер считает приоритетом другие цели – он намерен укрепить позицию опорного полузащитника. К варианту с Ло Чельсо «Барса» может вернуться позднее.

Отмечается, что несколько лет назад Месси в разговоре с Хави назвал Джовани лучшим игроком сборной Аргентины.

Вероятным форматом сделки по Ло Чельсо считается аренда с правом выкупа.

Последние полтора сезона хавбек выступал на правах аренды в « ». Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2025 года.

В 29 матчах минувшего сезона на счету игрока 2 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.