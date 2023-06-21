«Ньюкасл» близок к покупке Тонали. «Милан» получит 70 млн евро – столько «сороки» платили лишь раз

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Александер Исак Сандро Тонали деньги Футбол

«Ньюкасл» и «Милан» близки к соглашению по Сандро Тонали.

Как утверждает The Athletic, сегодня стороны провели переговоры, в ходе которых был достигнут значительный прогресс.

За 23-летнего полузащитника «сороки» заплатят около 70 млн евро и могут повторить клубный рекорд, установленный при покупке Александера Исака минувшим летом.

За 34 матча в Серии А в сезоне-2022/23 Тонали отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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114 комментариев

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Papa Paolo
Чегоооооо?

Кайф, где там серию Б показывают ?
+70
-4
+66
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whereissuso
Ответ deadjoker
Вот у кого грамотные трансферы так это у ньюкасла. Без шума и пыли забирают хороших футболистов
Как человек, который смотрел почти все матчи Тоналли в Милане, могу сказать что это большая переплата за него
+67
-12
+55
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Cristiano Ronaldo
Вот и пропал мой Милан с такими владельцами. Почитайте интервью Кардинале, он хочет из Милана лиссабонский Спортинг сделать. Брать игроков за копейки и перепродавать втридорога. Тонали - лучший игрок Милана, системообразующий. Продавать его нельзя было, ни в коем случае! Ужасная новость!
+45
-1
+44
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Temirlahn
Милан будет дураком, полным, владельцы уволили Мальдини, продать Тонали, Эрнандеса для них будет пустяк
+48
-4
+44
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Aggrrist
Ответ Cristiano Ronaldo
Вот и пропал мой Милан с такими владельцами. Почитайте интервью Кардинале, он хочет из Милана лиссабонский Спортинг сделать. Брать игроков за копейки и перепродавать втридорога. Тонали - лучший игрок Милана, системообразующий. Продавать его нельзя было, ни в коем случае! Ужасная новость!
Хорошая идея, но почему бы это не сделать в Торино, Удине, Парме. Если его амбиции действительно сделать Спортинг, то делать это у семикратных победителей ЛЧ так себе затея.
+26
-1
+25
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Игорь Новиков
Ну это печально. Ничего против Ньюкасла не имею, но Сандро должен был стать одним из тех, вокруг кого строился бы новый Милан. Но, видимо, без продаж клуб не может двинуться дальше. Эх...
+26
-10
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Блуждающий странник
Кардинале_АУТ. Просто позорище, а не владелец. Отпустить бесценного лидера и миланиста за такие копейки по современным меркам. Балаболы говорили, что не собираются продавать лидеров, осталось ещё Тео отдать с Меньяном и возвращаться в те 10 лет мучений

Где те дети, которые радовались увольнению Мальдини? У нас итак в центре поля играть некому, а без Тонали тут только мечтать о топ-4 остается. Паоло всегда горой стоял за Милан и даже если что-то не получалось он возродил эту команду, а этот америкашка будет покупать дешевых игроков и отдавать втридорога. Итальянская Бенфика своего рода
+15
-1
+14
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deadjoker
Вот у кого грамотные трансферы так это у ньюкасла. Без шума и пыли забирают хороших футболистов
+15
-6
+9
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Los Galácticos
Саудиты на два фланга успевают закупаться, с одной стороны снабжают звёздами свои местные клубы, с другой готовят Ньюкасл под ЛЧ делая вот такие топ трансферы. Размахи шейхов устрашают.
+10
-1
+9
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Кирилл Андреевич
Ответ Temirlahn
Милан будет дураком, полным, владельцы уволили Мальдини, продать Тонали, Эрнандеса для них будет пустяк
Еще Меньяна и здравствуй сериа б
+7
0
+7
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aksemike
Топовейший игрок не только для сорок, но и для всей АПЛ
+9
-2
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Almaz KENZHEBEKOV
су ка
+7
-1
+6
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Евгений Кузнецов
Ответ whereissuso
Как человек, который смотрел почти все матчи Тоналли в Милане, могу сказать что это большая переплата за него
ну Тонали еще молод так что хз..
+6
-1
+5
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Vlados 86
70 млн за Тонали - жир. Вопрос только в том, куда уйдут эти деньги? В сказки про СМС+Фратези думаю никто не верит. А усиление в центр как воздух нужно. Бенассер вернётся не скоро, а Тонали уйдёт.
Вот тут и посмотрим, так ли был плох Мальдини, на которого много г.. вылилось после увольнения.
+4
0
+4
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pi5ka
Ответ London.is.blue
Отличная сделка. Для Милана. Можно купить двоих игроков такого же уровня.
к примеру?
+4
0
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Игорь Новиков
Ответ Cristiano Ronaldo
Если бы не Стефано Пиоли, то не было бы сказки последних лет. Всё молодые футболисты при нём выросли.
Особенно де Кетеларе, которого брали как одного из главных талантов Европы.

Тшау чудом заиграл, когда у Пиоли уже просто не осталось вариантов не выпускать его на поле.

Адли и Вранкс поросли мхом.

"Всё молодые футболисты при нём выросли" - очень спорное утверждение, как видим.

При этом я не отрицаю заслуги Пиоли вообще.
+3
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Кака'10
Тонали конечно сегодня столько не стоит
но в перспективе топ игрок, который многое умеет в центре поля, теперь нужна адекватная замена

Главное, чтобы эта продажа не стала флэшмобом для команды. Мальдини бы не продал
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ruslanych
Грамотный менеджмент у Ньюкасла, без шума и пыли продолжают собирать мощный состав.
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Иван Левин
Ответ benjamin92
Вот и Ньюкасл начинает тратить всё больше и больше. Скоро перестанут быть "молодцами" на спортсе )
Они не виноваты что Челси и ПСЖ взорвали рынок
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Милан137
Отлично, первый Топ трансфер при Монкаде и при увольнении Мальдини, поздравляю всех, ещё и Бенассер вылетел на год, все просто супер будет в опорке у Милана 👍👏👏👏🤦‍♂️ ....
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kunaguero
В мелане итак полтора итальянца играет, так и того продают 🥺
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Okaka
Ответ Darren&K
Люди хватит верить всем уткам. Тонали Миланиста до мозга костей и тут так сваливает из любимого клуба? Это чисто журналисткие штучки, завтра будет опровержение, приятного чтива
чел, ты странный
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Милан137
Ответ Блуждающий странник
Кардинале_АУТ. Просто позорище, а не владелец. Отпустить бесценного лидера и миланиста за такие копейки по современным меркам. Балаболы говорили, что не собираются продавать лидеров, осталось ещё Тео отдать с Меньяном и возвращаться в те 10 лет мучений Где те дети, которые радовались увольнению Мальдини? У нас итак в центре поля играть некому, а без Тонали тут только мечтать о топ-4 остается. Паоло всегда горой стоял за Милан и даже если что-то не получалось он возродил эту команду, а этот америкашка будет покупать дешевых игроков и отдавать втридорога. Итальянская Бенфика своего рода
Этому трансферу очень будет рад юзер с никому я за Милан, он вообще всех хотел продать и Тонали и Тео и Леао и Меняньяна 🤦‍♂️ ...
+2
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Дмитрий Шмелев
Ответ whereissuso
Как человек, который смотрел почти все матчи Тоналли в Милане, могу сказать что это большая переплата за него
Переплата это, мудрик и ещё один в челси пришёл, а это золото Италии
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Даниил Нестрогаев
НЕЕЕЕТТ
+1
0
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