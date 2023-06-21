«Ньюкасл» близок к покупке Тонали. «Милан» получит 70 млн евро – столько «сороки» платили лишь раз
«Ньюкасл» и «Милан» близки к соглашению по Сандро Тонали.
Как утверждает The Athletic, сегодня стороны провели переговоры, в ходе которых был достигнут значительный прогресс.
За 23-летнего полузащитника «сороки» заплатят около 70 млн евро и могут повторить клубный рекорд, установленный при покупке Александера Исака минувшим летом.
За 34 матча в Серии А в сезоне-2022/23 Тонали отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Кайф, где там серию Б показывают ?
Где те дети, которые радовались увольнению Мальдини? У нас итак в центре поля играть некому, а без Тонали тут только мечтать о топ-4 остается. Паоло всегда горой стоял за Милан и даже если что-то не получалось он возродил эту команду, а этот америкашка будет покупать дешевых игроков и отдавать втридорога. Итальянская Бенфика своего рода
Вот тут и посмотрим, так ли был плох Мальдини, на которого много г.. вылилось после увольнения.
Тшау чудом заиграл, когда у Пиоли уже просто не осталось вариантов не выпускать его на поле.
Адли и Вранкс поросли мхом.
"Всё молодые футболисты при нём выросли" - очень спорное утверждение, как видим.
При этом я не отрицаю заслуги Пиоли вообще.
но в перспективе топ игрок, который многое умеет в центре поля, теперь нужна адекватная замена
Главное, чтобы эта продажа не стала флэшмобом для команды. Мальдини бы не продал