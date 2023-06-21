«Ньюкасл» и «Милан» близки к соглашению по Сандро Тонали.

Как утверждает The Athletic, сегодня стороны провели переговоры, в ходе которых был достигнут значительный прогресс.

За 23-летнего полузащитника «сороки» заплатят около 70 млн евро и могут повторить клубный рекорд, установленный при покупке минувшим летом.

За 34 матча в Серии А в сезоне-2022/23 Тонали отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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