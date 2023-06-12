Дюков о Кубке России: «Нужно понять, когда вернемся в еврокубки. Международный календарь повлияет на формат, безусловно»
Александр Дюков заявил, что формат Фонбет Кубка России изменится в случае возвращения в еврокубки.
– Если нас вернут в еврокубки, то 100% мы меняем формат Кубка России? Или же его оставят?
– Если говорить о международном календаре, то он, безусловно, повлияет на формат Кубка России. Для этого нужно понимать, когда наши клубы смогут вернуться и принять участие в еврокубках.
– В июне не будет матчей сборных. РПЛ начнется поздно, не видите ли вы в этом проблему?
– Время начала РПЛ – решение клубов, их решение – провести Суперкубок 15‑го числа, а через неделю начать матчи. Ряд клубов считает, что нужно дать больший перерыв, не месяц, а полтора. Уже где‑то через 10 дней начнутся новые сборы и подготовка к сезону. Клубы открыты, будут товарищеские матчи. Если отдых от футбола будет, то непродолжительный, не более 10 дней, – сказал глава РФС.
- Таваpищи! В последнее вpемя pаспpостpанились слухи, что в
автомобиле вместо меня возят чучело. Так вот, заявляю со всей
ответственностью, что эти слухи - подлая клевета. Hа самом деле
в автомобиле вместо чучела возят меня!
Итог примерно пять лет без футбола.
Нужно срочно перевести футбол на любительский ,убрать деньги бюджетные и региональные. Сократить штат рфс в десять раз ,зарплаты чиновникам рфс и РПЛ сократить в 10 раз ,распустить сборную ,тренера перевести на общественных началах и он начнёт собирать новую сборную
Все деньги и спортсменов на линию соприкосновения - ускорять процесс нашей победы.