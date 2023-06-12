Дюков о Кубке России: «Нужно понять, когда вернемся в еврокубки. Международный календарь повлияет на формат, безусловно»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Александр Дюков календарь Матч ТВ Футбол

Александр Дюков заявил, что формат Фонбет Кубка России изменится в случае возвращения в еврокубки.

– Если нас вернут в еврокубки, то 100% мы меняем формат Кубка России? Или же его оставят?

– Если говорить о международном календаре, то он, безусловно, повлияет на формат Кубка России. Для этого нужно понимать, когда наши клубы смогут вернуться и принять участие в еврокубках.

– В июне не будет матчей сборных. РПЛ начнется поздно, не видите ли вы в этом проблему?

– Время начала РПЛ – решение клубов, их решение – провести Суперкубок 15‑го числа, а через неделю начать матчи. Ряд клубов считает, что нужно дать больший перерыв, не месяц, а полтора. Уже где‑то через 10 дней начнутся новые сборы и подготовка к сезону. Клубы открыты, будут товарищеские матчи. Если отдых от футбола будет, то непродолжительный, не более 10 дней, – сказал глава РФС.

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12 комментариев

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igls54
Что понимать-то? Абсолютно ясно при каких условиях вернемся
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avcgloronalduMU
пока международный календарь влияет только на поездки самого дюкова - то чемп мира, то финал лиги чемпионов
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Павел Колесников
Скоро вряд ли вернемся, поэтому от вас и ждут нормального сезона РПЛ, чтобы в феврале матчей не было
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Советник_042
Он ещё и всех вокруг виновными выставляет, хотя все знают причину всему
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Злодей Спб
Да можно и не менять. При нынешней схеме проведения все клубы, которые играют в ЕК просто начинают Кубок со стадии плэй-офф, без группового этапа.
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donatodonatore
Чтобы это понять нужно предположить дату окончания СВО. По последним данным переход к мирным переговорам произойдёт не ранее выборов в США . А это ноябрь 2024. Так что раньше 2025 года и не ждите.
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blackwerwolf
Дело не в свойне, а в скорбной дате, после которой начнётся делёж власти и бабок. Но кадавра могут мариновать ещё лет 20, никто не знает как будет. Анекдот советских времён: Выступление Бpежнева по телевизоpу:
- Таваpищи! В последнее вpемя pаспpостpанились слухи, что в
автомобиле вместо меня возят чучело. Так вот, заявляю со всей
ответственностью, что эти слухи - подлая клевета. Hа самом деле
в автомобиле вместо чучела возят меня!
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СИ
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Мое видение : Вернёмся когда дойдём до польской границы плюс два года чтобы Европа пришла в себя
Итог примерно пять лет без футбола.
Нужно срочно перевести футбол на любительский ,убрать деньги бюджетные и региональные. Сократить штат рфс в десять раз ,зарплаты чиновникам рфс и РПЛ сократить в 10 раз ,распустить сборную ,тренера перевести на общественных началах и он начнёт собирать новую сборную
Все деньги и спортсменов на линию соприкосновения - ускорять процесс нашей победы.
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Фан Рубина
Не стоит возвращаться в эти европейские псевдотурниры днищ. Наоборот - самое время поставить наши турниры в центр всего.
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