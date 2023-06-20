«Лацио» хочет 40 млн евро за Милинковича-Савича. Хавбек интересен «Юве» и «Интеру»

Сергей Милинкович-Савич может перейти в новый клуб этим летом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, « » будет требовать 40 миллионов евро за трансфер полузащитника.

Серб интересен « » и « ». Эти клубы интересовались возможностью подписания 28-летнего футболиста, но еще не предлагали ничего конкретного.

выступает за «Лацио» с 2015 года. Статистику хавбека можно найти здесь.