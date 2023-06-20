«Лацио» хочет 40 млн евро за Милинковича-Савича. Хавбек интересен «Юве» и «Интеру»

Теги Интер Лацио Ювентус серия А Италия возможные трансферы Сергей Милинкович-Савич Футбол

Сергей Милинкович-Савич может перейти в новый клуб этим летом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Лацио» будет требовать 40 миллионов евро за трансфер полузащитника. 

Серб интересен «Ювентусу» и «Интеру». Эти клубы интересовались возможностью подписания 28-летнего футболиста, но еще не предлагали ничего конкретного. 

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Статистику хавбека можно найти здесь

20 комментариев

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Михаил Стентор
Ответ mrgtosh
Год назад сумма была 100 млн.
Контракт заканчивается.
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Los Galácticos
40 млн за такого футболиста который сейчас на пике карьеры это считай даром, он точно не хуже Кайседо за которого Брайтон просит в три раза больше.
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DrSlyozkin
Каждое лето появляется подобная новость, и каждый раз он в итоге остаётся в Лацио
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Сиськи Маши Макаровой
20 за Милинковича, 20 за Савича, звучит разумно
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!!!Bata!!!
Да верните вы из аренды Ровелу, а перед этим увольте Алегри, и будет все отлично!
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maximilian_15
Ответ Сиськи Маши Макаровой
20 за Милинковича, 20 за Савича, звучит разумно
А за то, что по центру, сколько?
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Bashibuzuck
Нормальный ценник
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Direct free kick
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
У китаезы нет на него денег
Лацио взасос целуется с Интером, могут дешевле рынка продать
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ManuCherry
Ответ Los Galácticos
40 млн за такого футболиста который сейчас на пике карьеры это считай даром, он точно не хуже Кайседо за которого Брайтон просит в три раза больше.
Покупка Кайседо закроет позицию лет на десять и больше, а Милинкович-Савич через пару-тройку лет к арабам уедет
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Caniball
Ответ mrgtosh
Год назад сумма была 100 млн.
Не год, а два. Год назад уже и близко не было 100.
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K0run
Он уйдет к Индзаги Симоне хорошо его знает, Аллегри загубит его.
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Kostas Manolas
МЮ, забирай!
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Владимир Тищенко
На надо брать его ⚪⚫
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Great ManUtd
Если МЮ и его профукает, то я уже не знаю кто спасёт этот клуб. Такого ужасного руководства нет ни у одного топ клуба.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
У китаезы нет на него денег
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llolishe
60 лямов меньше чем просили у МЮшка
Ливерпулю можно подумать-игрок то классный и клопповский
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Спартак Уокер
Надеюсь он наконец покинет Лацио
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mrgtosh
Год назад сумма была 100 млн.
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