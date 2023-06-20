«Лацио» хочет 40 млн евро за Милинковича-Савича. Хавбек интересен «Юве» и «Интеру»
Сергей Милинкович-Савич может перейти в новый клуб этим летом.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Лацио» будет требовать 40 миллионов евро за трансфер полузащитника.
Серб интересен «Ювентусу» и «Интеру». Эти клубы интересовались возможностью подписания 28-летнего футболиста, но еще не предлагали ничего конкретного.
Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Статистику хавбека можно найти здесь.
Ливерпулю можно подумать-игрок то классный и клопповский