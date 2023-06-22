Мостовой о возможности возглавить сборную России: «Меня туда близко не подпустят. Хотя у меня забитых голов больше, чем у многих – игр»
Александр Мостовой думает, что ему не дадут возглавить сборную России.
Бывший игрок «Сельты» высказался об этом, говоря о совмещении Валерием Карпиным постов тренера национальной команды и «Ростова».
– Остаюсь при своем мнении – нигде в мире нет совмещения постов тренера клуба и сборной, как у нас. Ха-ха-ха, назовите мне хоть одну страну, где такое есть. Зачем это нужно?
– А в чем проблема, если сборная играет пять товарищеских матчей за два года?
– Какая разница? У нас нет футбольных людей, что ли? У нас же все это есть. Зачем лишняя нагрузка?
– Готовы возглавить сборную после получения лицензии?
– Да никто меня туда близко не подпустит, вы чего. Я же, как многие говорят, в футбол не играл. Хотя у меня забитых голов больше, чем у многих – игр. Чего я только ни слышал, чего только ни видел. Спокойно отношусь, – заявил бывший футболист сборной России.
Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑
Пусть и дальше продолжает нести ахинею всем на смех)
Так и с работой тренера - успехи ТРЕНЕРА не определяются тем, сколько лично он голов забил. Когда ты тренер, ты вообще ни одного гола не забьёшь, кроме как на тренировках.
Вопрос на засыпку - у кого больше голов за сборную Аргентины - у Марадоны или у Скалони, и как так вышло, что чемпионом мира в качестве тренера Аргентину сделал второй, а не первый?
Я надеюсь скоро уволят и Дюкова и Митрофанова и Алаева и Карпина. Придёт Мутко и соберёт под свои футбольные знамены бывших звёзд нашего футбола.
Все что делалось в футболе за последние годы сломаете через коленку или вообще бульдозером и начнёте создавать новый прогрессивный футбол даже в режиме санкций.
Мостовой, у Мутко с Вашей помощью все будет о кей.