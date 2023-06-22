Мостовой о возможности возглавить сборную России: «Меня туда близко не подпустят. Хотя у меня забитых голов больше, чем у многих – игр»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой думает, что ему не дадут возглавить сборную России.

Бывший игрок «Сельты» высказался об этом, говоря о совмещении Валерием Карпиным постов тренера национальной команды и «Ростова».

– Остаюсь при своем мнении – нигде в мире нет совмещения постов тренера клуба и сборной, как у нас. Ха-ха-ха, назовите мне хоть одну страну, где такое есть. Зачем это нужно?

– А в чем проблема, если сборная играет пять товарищеских матчей за два года?

– Какая разница? У нас нет футбольных людей, что ли? У нас же все это есть. Зачем лишняя нагрузка?

– Готовы возглавить сборную после получения лицензии?

– Да никто меня туда близко не подпустит, вы чего. Я же, как многие говорят, в футбол не играл. Хотя у меня забитых голов больше, чем у многих – игр. Чего я только ни слышал, чего только ни видел. Спокойно отношусь, – заявил бывший футболист сборной России.

Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑

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26 комментариев

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Рискну предположить
По этому принципу Моуриньо и Нагельсман должны наверное за прилавком стоять)
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Bartez1986
многие говорят, что он в футбол не играл? это кто говорит? что за бред в стиле Вротенберга?
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Nogoi89
Так ты тренером хочешь или в основной состав, определись?? По логике Моста, Дзюба должен тренировать Сборную и Зенит, ну или Спартак.
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Zidane 21
этот дурачок постоянно со своей статистикой лезет, я столько сыграл, я столько забил. он что не догоняет что для тренера это не имеет вообще никакого значения??
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Al22cm
Смысл футбола в забивании голов что ли?
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Zidane 21
Ответ Иван Дорн
Некорректно называть ду...ом, легенду галисийского футбола, право на это имеет только сопоставимая личность. По сути тоже так же можно назвать и Зидана, с его выкидонами.
Зидан свой тренерский путь начал с молодёжки и помощником главного тренера, чет я не слышал от Зидана слов типа, я был крутой футболист, много выиграл и должен сразу тренить топ-клубы и топ сборную
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blaugrano
Этому персонажу даже манишки и манекены никто не доверит, не говоря уже про клуб и сборную.
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Алар
Даю Мостовому дружеский совет: начинай играть в хоккей с лучшим хоккеистам страны и тогда шанс возглавить сборную России появится точно. Вон Мишустин играл и стал премьером, премьером! А сборная по футболу России это же не премьерство)
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Рашпель793
Ответ Рискну предположить
По этому принципу Моуриньо и Нагельсман должны наверное за прилавком стоять)
Не, ну можно благородный Мостовой мог бы пожалеть и разрешить поработать болбоями этим любителям.
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Император Плутона
такое ощущение, будто он специально несет эту дичь чтобы его даже к детям не подпустили и никто не увидел его тренерский талант
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Архитектор Мендисабаль
По всему выходит, что в России лучшие тренеры по футболу это Дзюба, Кержаков, Веретенников.
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Artur Artur
В конце он добавил «А еще я столько выпил вина, что мог бы быть сомелье!» И постскриптум коронное «Ха-ха-ха!»
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Алексей Фирстов
Царь был хорошим игроком!
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Faust Doc
Тут Царь прав, в РПЛ а уж тем более в сборной, должности распределяют совсем не за качества. Чевоуштам.
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Alex K
Он в дурке закончит через пару лет, помешательство нереальное. Надеюсь, он перед этим успеет возглавить какой-нибудь клуб, что бы мы насладились результатами.
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avcgloronalduMU
ему нужно уже на ринг против дацика
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Анатолий Дегтярёв
Вы заказ чей-то по нему выполняете?! Неужели больше не о ком новости публиковать? Этот человек идиот, такую пургу нести
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Никому_никабельный
Надеюсь этого 🤡 и после получения лицензии никто к тренерству и близко не подпустит.
Пусть и дальше продолжает нести ахинею всем на смех)
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Dmitry Orlov
Простая истина: на соревнованиях по бегу в мешке побеждает не тот, кто лучше БЕГАЕТ, а тот, кто лучше бегает В МЕШКЕ.
Так и с работой тренера - успехи ТРЕНЕРА не определяются тем, сколько лично он голов забил. Когда ты тренер, ты вообще ни одного гола не забьёшь, кроме как на тренировках.

Вопрос на засыпку - у кого больше голов за сборную Аргентины - у Марадоны или у Скалони, и как так вышло, что чемпионом мира в качестве тренера Аргентину сделал второй, а не первый?
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psycho
как тренер, на голову сильнее кудрявого физрука Валеры, будем объективны, да и как игрок тоже, чего греха таить-то
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СИ
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Будешь возглавлять.
Я надеюсь скоро уволят и Дюкова и Митрофанова и Алаева и Карпина. Придёт Мутко и соберёт под свои футбольные знамены бывших звёзд нашего футбола.
Все что делалось в футболе за последние годы сломаете через коленку или вообще бульдозером и начнёте создавать новый прогрессивный футбол даже в режиме санкций.
Мостовой, у Мутко с Вашей помощью все будет о кей.
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Павел Колесников
Так им поиграть не дали. Глядишь, догнали бы
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donatodonatore
Во клоун. Та тебя туда не то что близко. На пушечный выстрел нельзя подпускать.
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