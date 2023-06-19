Мостовой о Лиге наций: «Люди уже должны быть в отпуске, но играют. Наши сыграли 10 туров – в отпуск. Три месяца отдыхали – сейчас отдыхают. Смешно»
Александр Мостовой высказался об отдыхающих российских футболистах на фоне матчей сборных.
Сборная Испании обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти) в финале Лиги наций.
«Я говорил, что будет счет 0:0 или 1:1. Кто-то должен был проиграть.
Жалко, что Хорватия ничего не может выиграть, но Испания поставит себе в копилку еще один трофей.
Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск.
Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Добавлю, что все футбольные люди, от тренеров до игроков, высказываются о том,что в нашей стране из-за климатических условий правильнее играть летом (вернуться к весна-осень), но нефутбольным людям виднее. Парадокс.