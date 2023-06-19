Мостовой о Лиге наций: «Люди уже должны быть в отпуске, но играют. Наши сыграли 10 туров – в отпуск. Три месяца отдыхали – сейчас отдыхают. Смешно»

Теги премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Александр Мостовой Лига наций УЕФА Футбол

Александр Мостовой высказался об отдыхающих российских футболистах на фоне матчей сборных.

Сборная Испании обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти) в финале Лиги наций.

«Я говорил, что будет счет 0:0 или 1:1. Кто-то должен был проиграть.

Жалко, что Хорватия ничего не может выиграть, но Испания поставит себе в копилку еще один трофей.

Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск.

Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

14 комментариев

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TaR
Сюда же следует добавить что на улице вечером +21, а мы не играем. Зато будем в минус 10
+22
-1
+21
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Сергей Орлов
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Мостовой не пьёт, это известный факт.
+7
0
+7
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alexis2020
Вообще 30 туров в РПЛ это реально мало в сравнении с топ-лигами Европы
+6
0
+6
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nb8dwryv56
Так-то по делу! Сколько Грилиш отдохнул? 3 дня побухал и в сборную, после дичайшего календаря
+5
0
+5
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Красная стрела
Вот он в чем не прав? 😂 Первые месяцы года, , по сути, у наших почти не игровые.
+4
0
+4
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ne ravnodushen
Ответ hulk&boloto
Так по вашему будем решающие матчи в -10 проводить?
Дураку ясно, что при круговой системе ВСЕ матчи важны и имеют одинаковую ценность. А Вам нет. Странно.
Добавлю, что все футбольные люди, от тренеров до игроков, высказываются о том,что в нашей стране из-за климатических условий правильнее играть летом (вернуться к весна-осень), но нефутбольным людям виднее. Парадокс.
+1
0
+1
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Мартинелли
Ответ Overkiller
Так а что им делать то сейчас? С кем играть? Ради чего? Они должны сами товарняки между собой организовать, чисто чтобы "а чё бы не побегать"?
Играть в турнире центрально-азиатских республик можно было
+1
0
+1
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Антон Фалафель
Так это хорошо или плохо?
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Фан Рубина
Ну и зачем брать плохой пример с загнанных игроков из европки?
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Алексей Павлюков
Ответ ne ravnodushen
Дураку ясно, что при круговой системе ВСЕ матчи важны и имеют одинаковую ценность. А Вам нет. Странно. Добавлю, что все футбольные люди, от тренеров до игроков, высказываются о том,что в нашей стране из-за климатических условий правильнее играть летом (вернуться к весна-осень), но нефутбольным людям виднее. Парадокс.
есть чуйка что вернуться на лето, ща не модно под европу подстраиваться, ну и реально: когда поля цветут и погода радует глупо не играть, и болел летом больше будет
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Overkiller
Ответ Мартинелли
Играть в турнире центрально-азиатских республик можно было
Точно, все же были в таком восторге от товарняков с киргизами, что мечтали ещё в +40 градусов сыграть с талибами (ой, они же дружественные террористы же). Турнир всей жизни, по первому каналу в прайм-тайм аншлаг собрали бы.
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