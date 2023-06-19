Мостовой о Лиге наций: «Люди уже должны быть в отпуске, но играют. Наши сыграли 10 туров – в отпуск. Три месяца отдыхали – сейчас отдыхают. Смешно»

Александр Мостовой высказался об отдыхающих российских футболистах на фоне матчей сборных.

обыграла команду (0:0, 5:4 по пенальти) в финале Лиги наций.

«Я говорил, что будет счет 0:0 или 1:1. Кто-то должен был проиграть.

Жалко, что Хорватия ничего не может выиграть, но Испания поставит себе в копилку еще один трофей.

Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск.

Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.