Мостовой о «Спартаке»: «Нужны усиления уровня звезд «Зенита», игроками уровня Промеса и Мозеса, если хочет стать чемпионом. Сейчас состав на первую тройку, с замахом на 2-е место»
Александр Мостовой считает, что нынешний состав «Спартака» не навяжет борьбу «Зениту».
«Много разговоров о конкуренции с «Зенитом». Если у питерцев останется основной состав из легионеров, они и на следующий год выиграют чемпионство. Понятно, что все может произойти, но это только непредвиденные обстоятельства.
Сейчас у «Спартака» состав на первую тройку. То есть с замахом на второе место. Конкуренция за первое место должна быть, но она продолжается до тех пор, пока «Зенит» ее держит. Я вижу «Зенит» явным фаворитом. А вот за второе место будут бороться опять «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и так далее.
Если «Спартак» имеет возможность и готов усилиться футболистами уровня звезд «Зенита», то тогда можно будет говорить о замахе на чемпионство. То есть тогда «Спартак» будет зависеть от себя, а не от «Зенита» в большей степени. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, то нужно усиливаться игроками уровня Промеса и Мозеса. А если будут приобретать игроков среднего уровня, то не стоит ожидать таких результатов», – сказал бывший игрок «Спартака».
В настоящий момент конкуренты могут только надеяться на ослабление ФК Зенит. В свою очередь, главная задача СБГ - удержать своих лидеров.