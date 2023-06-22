Мостовой о «Спартаке»: «Нужны усиления уровня звезд «Зенита», игроками уровня Промеса и Мозеса, если хочет стать чемпионом. Сейчас состав на первую тройку, с замахом на 2-е место»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Виктор Мозес Квинси Промес Футбол

Александр Мостовой считает, что нынешний состав «Спартака» не навяжет борьбу «Зениту».

«Много разговоров о конкуренции с «Зенитом». Если у питерцев останется основной состав из легионеров, они и на следующий год выиграют чемпионство. Понятно, что все может произойти, но это только непредвиденные обстоятельства.

Сейчас у «Спартака» состав на первую тройку. То есть с замахом на второе место. Конкуренция за первое место должна быть, но она продолжается до тех пор, пока «Зенит» ее держит. Я вижу «Зенит» явным фаворитом. А вот за второе место будут бороться опять «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и так далее.

Если «Спартак» имеет возможность и готов усилиться футболистами уровня звезд «Зенита», то тогда можно будет говорить о замахе на чемпионство. То есть тогда «Спартак» будет зависеть от себя, а не от «Зенита» в большей степени. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, то нужно усиливаться игроками уровня Промеса и Мозеса. А если будут приобретать игроков среднего уровня, то не стоит ожидать таких результатов», – сказал бывший игрок «Спартака».

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14 комментариев

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Фарит Абдрашитов
Саша забыл себя упомянуть., со словами, А если б меня взяли главным тренером!
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Злодей Спб
В нынешних условиях никто в РПЛ (даже Зенит) не смог бы подписать игроков уровня Малкома-Вендела-Клаудиньо-Сантоса- Барриоса, тем более за одно летнее трансферное окно. Зенит делал это последовательно, в несколько трансферных окон, распределяя финансовую нагрузку по бюджетам разных сезонов.

В настоящий момент конкуренты могут только надеяться на ослабление ФК Зенит. В свою очередь, главная задача СБГ - удержать своих лидеров.
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Valentin Kompaneytsev
В этом Мостовой прав. Спартаку необходимо усиление уровня Промеса, Мозеса.
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Leon9
Ответ Илья Ворошилов
После чаепития кто угодно будет сливать спартачку
Кто угодно возьмёт а ЦСКА с удовольствием 🤣🤣🤣🤣
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