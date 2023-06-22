Мостовой о «Спартаке»: «Нужны усиления уровня звезд «Зенита», игроками уровня Промеса и Мозеса, если хочет стать чемпионом. Сейчас состав на первую тройку, с замахом на 2-е место»

Александр Мостовой считает, что нынешний состав «Спартака» не навяжет борьбу «Зениту».

«Много разговоров о конкуренции с « ». Если у питерцев останется основной состав из легионеров, они и на следующий год выиграют чемпионство. Понятно, что все может произойти, но это только непредвиденные обстоятельства.

Сейчас у «Спартака» состав на первую тройку. То есть с замахом на второе место. Конкуренция за первое место должна быть, но она продолжается до тех пор, пока «Зенит» ее держит. Я вижу «Зенит» явным фаворитом. А вот за второе место будут бороться опять «Спартак», , « » и так далее.

Если «Спартак» имеет возможность и готов усилиться футболистами уровня звезд «Зенита», то тогда можно будет говорить о замахе на чемпионство. То есть тогда «Спартак» будет зависеть от себя, а не от «Зенита» в большей степени. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, то нужно усиливаться игроками уровня и Мозеса. А если будут приобретать игроков среднего уровня, то не стоит ожидать таких результатов», – сказал бывший игрок « ».