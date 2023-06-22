«Динамо» и Личка подписали контракт на 3 года. Вскоре объявят официально («СЭ»)
Марцел Личка подписал контракт с «Динамо».
45-летний специалист подписал соглашение на 3 года, сообщает «Спорт-Экспресс».
Также контракты заключили члены тренерского штаба Лички: помощники Адесойе Ойеволе и Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.
В ближайшее время «Динамо» официально объявит о назначении нового тренера.
С 2020 года чешский специалист возглавлял «Оренбург». В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать
Ещё раз спасибо и удачи!
Успехов ему и Динамо.
Но проблемой может быть то, что Оренбург был очень атакующей командой с некоторыми проблемами в обороне, а у Динамо как раз оборона - самое больное место. Игра в атаку - это хорошо, но если в Оренбурге на 1:5 от Локомотива и 0:8 от Зенита могли сказать "ничего, бывает, продолжаем, работаем дальше", то в Динамо спрос другой и подобного не простят.
Последить в любом случае будет интересно конечно же.
ладно, рано пока что то говорить, ну будем надеяться, опять, что у чеха все нормально пойдет в команде..
только Динамо!!!
Д-мо с прошлого века не завоёвывает трофеи...