«Динамо» и Личка подписали контракт на 3 года. Вскоре объявят официально («СЭ»)

Марцел Личка подписал контракт с «Динамо».

45-летний специалист подписал соглашение на 3 года, сообщает « ».

Также контракты заключили члены тренерского штаба Лички: помощники и Марио Личка, тренер по физподготовке и аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время « » официально объявит о назначении нового тренера.

С 2020 года чешский специалист возглавлял « ». В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать