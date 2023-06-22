«Динамо» и Личка подписали контракт на 3 года. Вскоре объявят официально («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Адесойе Ойеволе Марио Личка Евгений Стукалов Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка подписал контракт с «Динамо».

45-летний специалист подписал соглашение на 3 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также контракты заключили члены тренерского штаба Лички: помощники Адесойе Ойеволе и Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время «Динамо» официально объявит о назначении нового тренера.

С 2020 года чешский специалист возглавлял «Оренбург». В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать

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48 комментариев

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Roman
Все адекватные люди в Оренбурге запомнят Личку, как настоящего волшебника. Дважды выходил в РПЛ, поставил суперфутбол и радовал глаза игрой команды. В высшке каждый матч ощущался, как праздник атакующего футбола. Жаль, что все заканчивается, надеемся, что Ярошик будет гнуть линию Марцела
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Serzhkazan
В добрый путь!
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Дмитрий Агалаков
Поздравляю Марцела с подписанием контракта и новым этапом в его карьере, новым вызовом. Спасибо за всё, что было сделано для Оренбурга. А сделано было немало!
Ещё раз спасибо и удачи!
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инок
Ну наконец-то это случилось. Личка хороший тренер.
Успехов ему и Динамо.
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гога11
Наилучший вариант для Динамо сейчас, умеет работать с коллективом и поставить игру. Воротчика бы еще хорошего и центрального защитника.
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Максим Семин
С середины сезона хотел, чтобы Личка пришел в Динамо
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Виталии Пархоменко
Вот теперь и правда будет атакующий футбол!
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Дмитрий Посадский
Новость БОМБА!!! Нас ждут великие Дела!!!
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Roman
Ответ Dmitry Orlov
Дважды? Прошлый раз же с Федотовым вышли.
С Личкой дважды выходили, но в первый раз завернули со стадионом, но Личка все равно остался, и во второй раз подряд завоевал путевку в высшку
+5
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Александр Громов
Удачи! Хочется верить в лучшее
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Dmitry Orlov
Посмотрим, что из этого получится.
Но проблемой может быть то, что Оренбург был очень атакующей командой с некоторыми проблемами в обороне, а у Динамо как раз оборона - самое больное место. Игра в атаку - это хорошо, но если в Оренбурге на 1:5 от Локомотива и 0:8 от Зенита могли сказать "ничего, бывает, продолжаем, работаем дальше", то в Динамо спрос другой и подобного не простят.
+4
0
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banchik1
Ну просто ооочень интересно, что из этого получится. Хочется верить, что что-нибудь запоминающееся.
+3
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Caniball
Я бы все-таки с осторожностью относился, потому что баланса у команды не было от слова совсем, да и на выезде очки еле собирали.
Последить в любом случае будет интересно конечно же.
+3
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Faroe
Ответ гога11
Наилучший вариант для Динамо сейчас, умеет работать с коллективом и поставить игру. Воротчика бы еще хорошего и центрального защитника.
Вот сейчас и увидим как под него будет руководство прогибаться
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Stanislav RooterDyn
Ещё бы тренера по вратарям хорошего найти...
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Ветер
Поздравляю Динамо, и его преданных, до седьмого колена болельщиков. Место, не ниже Оренбурга, вам обеспечнно.
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Кеша
Добро пожаловать в московское Динамо - 11 кратный чемпион страны ! Спасибо руководству, что на фоне всего негатива , похоже , что выбрали единственное верное решение! В добрый путь!
+6
-4
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argentina10
ну правда официально же еще нечего не объявляли, Николич тоже в Москву приехал контракт подписать и в итоге в Арабию скрутил..
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argentina10
ну наконец то уже, команду надо собирать, от лишних избавляться, в какой футбол играть будут решать, а все тянут до последнего..
ладно, рано пока что то говорить, ну будем надеяться, опять, что у чеха все нормально пойдет в команде..
только Динамо!!!
+3
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Виталии Пархоменко
Добро пожаловать Марцел в дружную Динамовскую семью!
+5
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Рагнар Лодброк
Ждём,надеемся и Верим!
+3
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Всем доволен
Интересно, что будет с обороной... при таком веселом стиле в атаке и отсутствием защитников для высоких целей...
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Ветер
Подписан под покровом ночи. Личка любит тишину.
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Дважды_Герой
Ответ Faroe
Ну наконец то!!!…..теперь можно и о чемпионстве подумать!!!
О чём подумать?
Д-мо с прошлого века не завоёвывает трофеи...
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JoaoMoutinho
Ответ Dmitry Orlov
Дважды? Прошлый раз же с Федотовым вышли.
В первый раз не пустили
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