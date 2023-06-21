Агент Языджи: «Динамо» еще не приняло решение по Юсуфу. Вариант с «Зенитом» пока на паузе, Медведев размышляет»

Теги Зенит Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Александр Медведев Юсуф Языджи Футбол

Агент хавбека Юсуфа Языджи высказался о возможном переходе игрока в «Динамо» или «Зенит».

Контракт 26-летнего турка с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро. 

Во второй половине сезона-2021/22 Языджи играл за ЦСКА на правах аренды. Во второй половине минувшего сезоне он выступал за «Трабзонспор».

«Юсуф на данный момент не находится в Москве. 

«Динамо» меняет тренера, поэтому клуб еще не принял решения по Юсуфу. Вариант с переходом в «Зенит» пока на паузе.

Спортивному отделу клуба Языджи нравится, но [генеральный директор] Александр Медведев пока размышляет», – заявил Адем Чебеджи.

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8 комментариев

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lovkac
В любой непонятной ситуации приписывай интерес Зенита и выбьешь еще миллион подъемных
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Мужанов Дмитрий Александрович
Зениту он точно не нужен а вот Динамо однозначно усилит
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Зелёный гопник
Зениту и даром не нужен этот баласт😁
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Сергей Жарковский
Не впишется в стройную систему Зенита! Нет!
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Spartakus1984
в зениет его.Пусть человек заработает денег сидя на лавке.
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justbored
Если даже [любящее скупать неликвид пачками] Динамо не торопится, наверное, совсем безмазовый ))
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