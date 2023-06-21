Агент Языджи: «Динамо» еще не приняло решение по Юсуфу. Вариант с «Зенитом» пока на паузе, Медведев размышляет»

Агент хавбека Юсуфа Языджи высказался о возможном переходе игрока в «Динамо» или «Зенит».

Контракт 26-летнего турка с « » рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2021/22 Языджи играл за ЦСКА на правах аренды. Во второй половине минувшего сезоне он выступал за « ».

«Юсуф на данный момент не находится в Москве.

« » меняет тренера, поэтому клуб еще не принял решения по . Вариант с переходом в « » пока на паузе.

Спортивному отделу клуба Языджи нравится, но [генеральный директор] Александр Медведев пока размышляет», – заявил Адем Чебеджи.