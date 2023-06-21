Агент Языджи: «Динамо» еще не приняло решение по Юсуфу. Вариант с «Зенитом» пока на паузе, Медведев размышляет»
Агент хавбека Юсуфа Языджи высказался о возможном переходе игрока в «Динамо» или «Зенит».
Контракт 26-летнего турка с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.
Во второй половине сезона-2021/22 Языджи играл за ЦСКА на правах аренды. Во второй половине минувшего сезоне он выступал за «Трабзонспор».
«Юсуф на данный момент не находится в Москве.
«Динамо» меняет тренера, поэтому клуб еще не принял решения по Юсуфу. Вариант с переходом в «Зенит» пока на паузе.
Спортивному отделу клуба Языджи нравится, но [генеральный директор] Александр Медведев пока размышляет», – заявил Адем Чебеджи.
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