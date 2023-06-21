«Тоттенхэм» договорился о трансфере вратаря сборной Италии Викарио за 20 млн евро и бонусы

«Тоттенхэм» готов заплатить больше 20 млн евро за Гульельмо Викарио.

По информации , «шпоры» устно согласовали трансфер с « » и завтра сделают официальное предложение.

Помимо 20 млн евро сделка предусматривает бонусы.

Викарио играет за свой нынешний клуб с сезона-2021/22. За прошлый год он провел 31 матч в Серии А. Подробно со статистикой футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.