«Тоттенхэм» договорился о трансфере вратаря сборной Италии Викарио за 20 млн евро и бонусы

Теги Эмполи премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Sky Sports Гульельмо Викарио деньги Футбол

«Тоттенхэм» готов заплатить больше 20 млн евро за Гульельмо Викарио.

По информации Sky Sports, «шпоры» устно согласовали трансфер с «Эмполи» и завтра сделают официальное предложение.

Помимо 20 млн евро сделка предусматривает бонусы.

Викарио играет за свой нынешний клуб с сезона-2021/22. За прошлый год он провел 31 матч в Серии А. Подробно со статистикой футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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<~Inter~>
самый интересный вратарь серии А, если не брать в расчет миланские клубы
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Kubinec_
Паратичи черновик походу все же оставил. Классный кипер
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hiper26
Ответ <~Inter~>
самый интересный вратарь серии А, если не брать в расчет миланские клубы
Согласен. Хороший вратарь.
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