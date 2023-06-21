«Тоттенхэм» договорился о трансфере вратаря сборной Италии Викарио за 20 млн евро и бонусы
«Тоттенхэм» готов заплатить больше 20 млн евро за Гульельмо Викарио.
По информации Sky Sports, «шпоры» устно согласовали трансфер с «Эмполи» и завтра сделают официальное предложение.
Помимо 20 млн евро сделка предусматривает бонусы.
Викарио играет за свой нынешний клуб с сезона-2021/22. За прошлый год он провел 31 матч в Серии А. Подробно со статистикой футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.
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