«Милан» не хочет продавать Тео. «МЮ» нужно предложить не меньше 80-90 млн евро (Calciomercato)

Теги Милан Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тео Эрнандес деньги Футбол

«Милан» хочет сохранить Тео Эрнандеса еще на многие годы, несмотря на интерес клуба АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, «Манчестер Юнайтед» считает игрока лучшим кандидатом на укрепление левого фланга обороны. Пока никаких официальных шагов сделано не было, но манкунианцы думают о трансфере.

«Россонери» хотят продолжить сотрудничество с Эрнандесом, и для того, чтобы повлиять на их планы, «МЮ» придется предложить по меньшей мере 80-90 млн евро.

Сам футболист никогда не заявлял о желании сменить команду и хорошо чувствует себя в «Милане».

В Серии А в сезоне-2022/23 Тео провел 32 матч и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Stereophonics89
новостей, что данный игрок МЮ не нужен всё больше и больше
а итальянские СМИ продолжают качать данную утку
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Егор Трушников
Зачем он в МЮ? Там на ЛЗ есть Шоу, Маласия, Уильямс и Теллеш в аренде. Куда еще пятого то?)
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Los Galácticos
МЮ лучше бы себе правый фланг укрепили, Люк Шоу нормально справляется в отличии от косячного Далота.
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Любезный Коссутий
как поддерживающему обе эти команды, хотелось бы, чтобы Тео остался в Милане, а МЮ купил бы себе полноценного ЦЗ, а не придумывал рокировки, типа, "Шоу ставим в паре с Мартинесом, и тогда Тео прекрасно помещается на левый фланг".
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Аманжол Кенжехан
Шоу>. Настоящий пахарь подключается к атакам может сыграть в центре защиты. Тео лентяй иногда даже не отрабатывает в защите. Просто Шоу менее хайповый чем Тео
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2vdhrvmmzf
У МЮ традиция какая то каждое лето нового ЛЗ покупать?
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Учиха Шисуи
Тео один из лучших защитников, его нельзя отпускать за копейки
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Даня Кашеваров
Зачем постить такой откровенный бред? Мю ведь не нужен Страйкер, вратарь и полузащитник, нужен второй лзшник мирового уровня
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CoTTo
если Кукурелья 70 стоит))))))))) то сколько Тео
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QWertY
Ответ Джаник Бяшимов
Дааа, по последним показателям МЮ прям грандиссимо
И? По точным передачам Шоу лучше, по созданным моментам, перехватам и отборам сильнее. 4 раза попадал в команду недели, тогда как распиаренный Тео аж 0. Уровень!
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Артём Сергеев
в АПЛ денег много,и не столько заплатят
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Serdar Muhatov
Порой читаю эти новости и думаю «что за бред!» такое ощущение что пишут тупо из пальца и лиж бы что то написать. Как по мне, то у Тен Хага сейчас есть куда более слабые места, которые требуют усиления. А левый фланг обороны, это самое последнее о чём стоит думать.
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Dm Kznts
изначально это была чушь.
в такое только всякие манси поверят
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Joker17
итальянцы продолжают эту утку форсить. МЮ хватает позиций, которые нужно усилить и ЛЗ к таковым не относится.
Более того, это наверное единственная позиция, не требующая усилиления))
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Любезный Коссутий
Ответ Егор Трушников
Зачем он в МЮ? Там на ЛЗ есть Шоу, Маласия, Уильямс и Теллеш в аренде. Куда еще пятого то?)
от Уильямса и Теллеша при первой возможности избавятся, а Шоу хорошо чувствует себя и в центре, например. и при подписании ЛЗ, необходимость в ЦЗ отпадет.
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zzzeeerrrooo
Ответ Los Galácticos
МЮ лучше бы себе правый фланг укрепили, Люк Шоу нормально справляется в отличии от косячного Далота.
У них АВБ есть
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Роман Морозов
Ответ Аманжол Кенжехан
Шоу>. Настоящий пахарь подключается к атакам может сыграть в центре защиты. Тео лентяй иногда даже не отрабатывает в защите. Просто Шоу менее хайповый чем Тео
шоу еще приходится играть с ленивым рэшфордом на фланге
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Поцелуй Оздоева
Ответ Аманжол Кенжехан
Шоу>. Настоящий пахарь подключается к атакам может сыграть в центре защиты. Тео лентяй иногда даже не отрабатывает в защите. Просто Шоу менее хайповый чем Тео
Ахахаха
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Джаник Бяшимов
Ответ QWertY
Нафиг не нужен при живом Шоу. Пускай остается в итальянском середняке. Да и Шоу практически по всем показателям лучше Тео
Дааа, по последним показателям МЮ прям грандиссимо
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