«Милан» не хочет продавать Тео. «МЮ» нужно предложить не меньше 80-90 млн евро (Calciomercato)
«Милан» хочет сохранить Тео Эрнандеса еще на многие годы, несмотря на интерес клуба АПЛ.
Как сообщает Calciomercato, «Манчестер Юнайтед» считает игрока лучшим кандидатом на укрепление левого фланга обороны. Пока никаких официальных шагов сделано не было, но манкунианцы думают о трансфере.
«Россонери» хотят продолжить сотрудничество с Эрнандесом, и для того, чтобы повлиять на их планы, «МЮ» придется предложить по меньшей мере 80-90 млн евро.
Сам футболист никогда не заявлял о желании сменить команду и хорошо чувствует себя в «Милане».
В Серии А в сезоне-2022/23 Тео провел 32 матч и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
а итальянские СМИ продолжают качать данную утку
в такое только всякие манси поверят
Более того, это наверное единственная позиция, не требующая усилиления))