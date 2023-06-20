«Милан» не хочет продавать Тео. «МЮ» нужно предложить не меньше 80-90 млн евро (Calciomercato)

«Милан» хочет сохранить Тео Эрнандеса еще на многие годы, несмотря на интерес клуба АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, « » считает игрока лучшим кандидатом на укрепление левого фланга обороны. Пока никаких официальных шагов сделано не было, но манкунианцы думают о трансфере.

«Россонери» хотят продолжить сотрудничество с , и для того, чтобы повлиять на их планы, «МЮ» придется предложить по меньшей мере 80-90 млн евро.

Сам футболист никогда не заявлял о желании сменить команду и хорошо чувствует себя в « ».

В Серии А в сезоне-2022/23 Тео провел 32 матч и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.