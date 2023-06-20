«Милану» интересен защитник «Севильи» Ньянзу. Трансферная стоимость – около 10 млн евро

«Милан» интересуется защитником «Севильи» Танги Ньянзу.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» рассматривает возможность подписания Ньянзу в случае ухода одного из центральных защитников. Трансферная стоимость 21-летнего защитника составит около 10 миллионов евро.

На данный момент у «Милана» 5 центральных защитников – Симон Кьер, Фикайо Томори, Маттео Габбия, Пьер Калулу и Малик Тиав. Отмечается, что уход одного из них в данный момент кажется маловероятным.

В сезоне-2022/23 Ньянзу провел в составе «Севильи» 19 матчей в ла Лиге, забив 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.