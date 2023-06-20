«Милану» интересен защитник «Севильи» Ньянзу. Трансферная стоимость – около 10 млн евро

Теги Милан Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Симон Кьер Фикайо Томори Маттео Габбия Малик Тиав Танги Ньянзу Пьер Калулу Футбол

«Милан» интересуется защитником «Севильи» Танги Ньянзу.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» рассматривает возможность подписания Ньянзу в случае ухода одного из центральных защитников. Трансферная стоимость 21-летнего защитника составит около 10 миллионов евро.

На данный момент у «Милана» 5 центральных защитников – Симон Кьер, Фикайо Томори, Маттео Габбия, Пьер Калулу и Малик Тиав. Отмечается, что уход одного из них в данный момент кажется маловероятным.

В сезоне-2022/23 Ньянзу провел в составе «Севильи» 19 матчей в ла Лиге, забив 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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1 комментарий

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Yu123
так его за 16 купили, зачем им продавать дешевле
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