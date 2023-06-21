Тонали принял «монструозное» предложение «Ньюкасла». «Милан» пытается выручить 80 млн за хавбека
«Ньюкасл» намерен поскорее закрыть сделку по Сандро Тонали.
Журналист Джанлука Ди Марцио пишет, что полузащитник получил «монструозное» предложение и принял его. Он готов перейти в клуб АПЛ.
Тем временем «Милан» пытается выручить за хавбека не 70 миллионов евро, о которых сообщалось ранее, а 80.
Сейчас в Италии находится спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт. Менеджер предпринимает попытки договориться с «россонери».
Мудрик и Тонали за 50 млн евро – самые дорогие игроки Евро-2023 (U21) по версии Transfermarkt
Уволить Мальдини, сказать Тонали, что если хочешь - уходи. Мы если что предложение приняли... Супер
Уход Тонали это самое печальное из всего. Я бы даже проще уход Меньяна пережил. При чем я уверен Тонали не горел желанием переходить в АПЛ и Ньюкасл несмотря на зарплату, он снижал зарплату ради Милана недавно и никогда не горел финансовым аспектом. Уверен, что сама мысль, что его могут продать после чемпионства и после его преданности стала первым толчком. Печальные времена нас ждут, господа, уходит душа и характер чемпионского Милана вслед за Иброй. И чувствуется, что с этим американцем команда станет искусственной.
Конечно есть и небольшой плюс, это будет первая крупная продажа Милана впервые за долгое время, но как бы эта продажа не стала чередой новых. И по-человечески мне жаль Леау. Уверен, знай он как обернется в будущем ушел бы в АПЛ
На месте Тонали увидев перспективы стать Спортингом тоже ушел бы в Ньюкасл, который готовится стать новым топ-клубом
Тонали молодец, что уходит и ему только удачи. Нечего тухнуть в этом инкубаторе, вся карьера впереди, а эту пиявку долго выгонять из клуба будут. А те кто сомневаются в Тонали вообще без памяти, каждый год разные клубы выходили на него и предлагали огромную зарплату, но что-то и мысли у него не было об уходе. И ради Милана он снижал свою зарплату
А теперь его выпнули.
Фаны Милана крепитесь! Кардинале это из разряда Бартомеу.
Здесь будет аналогично.
Впрочем, Локателли, Кристанте и куча других – пора бы и привыкнуть, что Милан и молодые перспективные итальянцы – не сочетаются.
Ну, после всего, на что Тонали для Милана пошёл, это – плевок в лицо не слабее ручки от лысых для Пирло.
Тут или совсем себя не уважать, или уйти от таких неадекватных руководителей. Никто в Сандро и камень не кинет из адекватных россонери, все великолепно понимают, что за фрукт там сейчас рулит.
Да ничего с Кутроне, все правильно, только и с Тонали правильно - дали большую цену, можно купить несколько таких Тонали на разные позиции
Тонали будет одним из самых дорогих трансферов в истории Серии А. Кстати помнишь Кутроне, которого продали без зазрений, причем самый главный миланиста сделал. Тоже кстати любимец фанов Патрик был