Тонали принял «монструозное» предложение «Ньюкасла». «Милан» пытается выручить 80 млн за хавбека

Теги Милан Ньюкасл серия А Италия возможные трансферы Дэн Эшуорт Джанлука Ди Марцио Сандро Тонали Футбол

«Ньюкасл» намерен поскорее закрыть сделку по Сандро Тонали.

Журналист Джанлука Ди Марцио пишет, что полузащитник получил «монструозное» предложение и принял его. Он готов перейти в клуб АПЛ.

Тем временем «Милан» пытается выручить за хавбека не 70 миллионов евро, о которых сообщалось ранее, а 80.

Сейчас в Италии находится спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт. Менеджер предпринимает попытки договориться с «россонери».

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44 комментария

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rossoneri*
Сандро Тонали не хотел уходить из «Милана», но новость о том, что клуб готов рассмотреть предложение от «Ньюкасла», ошарашила его. После этого все изменилось

Уволить Мальдини, сказать Тонали, что если хочешь - уходи. Мы если что предложение приняли... Супер
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Scorpio
Помянем. Спулить миланисту, так сказать, надо уметь
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Блуждающий странник
Браво Кардинале. Беннасер сломан половину сезона будет, а потом долго набирать форму. Кессье уже год как нет, а Тонали продали. По факту на данный момент в центре поля НОЛЬ игроков вменяемого уровня. И неизвестно как у Пиоли заиграет Камада, как заиграет Миленкович-Савич если его купят. Это просто идиотизм так вести трансферную политику. Всю жизнь на Круниче кататься? Я не удивлюсь если Камада увидев этот цирк перейдет в какую-нибудь другую команду, спрос на него есть и в той же АПЛ

Уход Тонали это самое печальное из всего. Я бы даже проще уход Меньяна пережил. При чем я уверен Тонали не горел желанием переходить в АПЛ и Ньюкасл несмотря на зарплату, он снижал зарплату ради Милана недавно и никогда не горел финансовым аспектом. Уверен, что сама мысль, что его могут продать после чемпионства и после его преданности стала первым толчком. Печальные времена нас ждут, господа, уходит душа и характер чемпионского Милана вслед за Иброй. И чувствуется, что с этим американцем команда станет искусственной.

Конечно есть и небольшой плюс, это будет первая крупная продажа Милана впервые за долгое время, но как бы эта продажа не стала чередой новых. И по-человечески мне жаль Леау. Уверен, знай он как обернется в будущем ушел бы в АПЛ
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Блуждающий странник
Ответ Darren&K
Если уходят такие игроки как Тонали, то другие и подавно. В Милане теперь он персона нон грата. И не вините Кардинале, это решения самого Сандро. На деньги пару лям повелся. Чтож не ожидал именно от него после всех слов некоторых действий. Для меня этот игрок умер. Леау которого все гнобили оказался куда лучше. Итальянцы плохо адаптируются за рубежом, надеюсь провалится и будет бегать по арендам и окажется где нибудь в Аталанте или Лацио. Не ожидал от него именно
Что за бред ты пишешь? Сандро снижал зарплату ради Милана, а тут пришел американец, который выгнал Мальдини из-за желания усилить команду. Часть души этой команды, а теперь продает другую важную ментальную составляющую команды Тонали. Сама мысль, что его собираются продать его уже вспугнула. Уж сомневаться в любви Тонали к Милану может только клинический

На месте Тонали увидев перспективы стать Спортингом тоже ушел бы в Ньюкасл, который готовится стать новым топ-клубом
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Roman
Милан должен его за такие деньги бантиком перевязать и самим отправить в Ньюкасл
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Tom Harvey
Ответ Streetbor
Тонали таких денег не стоит, через год, два всплывёт где-нибудь в аренде..
В Ньюкасл без переплаты трудно брать талантливых ребят.
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TSMIG
Ну что, раз уж Сандро продают, то Тео и Меньян на очереди. Да уж, не такого летнего трансферного окна я ожидал, жаль Рафу, он наверное сейчас в шоке сидит.
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Блуждающий странник
Ответ Darren&K
Ой да не защищай его. Хотел бы остатся настоял и все. На бабки повелся. Руководство просто спросило его, есть предложение как думаешь решай сам, если согласен то продалим. Вообщем Иудой оказался как обычно верный на словах человек
Руководство: мы выгоняем Мальдини и Массару, они хотят усиляться, а мы не будем тратиться. Кардинале прямым текстом сказал, что будет монетизировать Милан. Это уже по факту другая команда. При этом как команде поступило предложение его начали рассматривать, предложение о лидере и главном фанате внутри команды. Ещё неделю назад Ньюкасл выходил на Тонали и предлагал 8 миллионов евро. Этого более чем достаточно, но он им спокойно отказал, а тут видимо из-за двух дополнительных мультов все поменялось

Тонали молодец, что уходит и ему только удачи. Нечего тухнуть в этом инкубаторе, вся карьера впереди, а эту пиявку долго выгонять из клуба будут. А те кто сомневаются в Тонали вообще без памяти, каждый год разные клубы выходили на него и предлагали огромную зарплату, но что-то и мысли у него не было об уходе. И ради Милана он снижал свою зарплату
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Diavolo nero e rosso
Ответ Roman
Милан должен его за такие деньги бантиком перевязать и самим отправить в Ньюкасл
Ага, конечно, прям бантиком... Дело не сумме денег, а в том, что состав опять слабеет. Зачем тогда жопу рвали за 4ю строчку? Из этих 70-80 млн, 60 пидорКардинале положит в карман к себе. Ему наплевать на клуб, он бизнесмен. Абрамович никогда ни копейки не жалел на Челси, таким же был и дон Сильвио... А ты про циферку там речь завёл. Если деньги считать, так ты иди болей за Сити или ПСЖ.
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Блуждающий странник
Ответ Batt Monner
Ну то есть как только супруга поблекла - да и то, еще совсем не факт - Тонали перестал быть верным мужем и ушел к другой? Это любоф я щетаю
Любовь любовью, но если твоя супруга тебе изменила, то нужно разрывать такие отношения. Если в семье разрыв, то нужно разойтись. Это если приводить такие аналогии странные
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ivashka
Если все последние новости правда, то и болеть за наших не хочется...
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Адам Нинуху
Ответ Darren&K
Если уходят такие игроки как Тонали, то другие и подавно. В Милане теперь он персона нон грата. И не вините Кардинале, это решения самого Сандро. На деньги пару лям повелся. Чтож не ожидал именно от него после всех слов некоторых действий. Для меня этот игрок умер. Леау которого все гнобили оказался куда лучше. Итальянцы плохо адаптируются за рубежом, надеюсь провалится и будет бегать по арендам и окажется где нибудь в Аталанте или Лацио. Не ожидал от него именно
бедный Тонали как он теперь проживёт без твоего одобрения на переход и твоего игнора аж жалко стало человека
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TSMIG
Ответ ya_za_ac_milan
80 млн евро это Чуквуэза и Опенда вместе взятые. На сдачи ещё на Лофтус Чика останется. Учитывая что при этом Кардинале 50 млн даёт можно вообще закрыть все проблемные позиции.
Ты похоже в менеджер переиграл, чем ты зарплату платить им собираешься, или они по твоему за копейки играть согласятся, как Сандро в свое время?!
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ivashka
Ответ Roman
Милан должен его за такие деньги бантиком перевязать и самим отправить в Ньюкасл
Нет уж. А кого они за такие деньги могли купить???
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Пепси пеналдувич
Чувака знал из за фм, ток. Потом он перешел в Милан, стал наследником Пирло( как писали миланские фаны)
А теперь его выпнули.
Фаны Милана крепитесь! Кардинале это из разряда Бартомеу.
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Kirkoroff
Очень плохая новость для Милана
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Diavolo nero e rosso
Ответ ya_za_ac_milan
80 млн евро это Чуквуэза и Опенда вместе взятые. На сдачи ещё на Лофтус Чика останется. Учитывая что при этом Кардинале 50 млн даёт можно вообще закрыть все проблемные позиции.
Балбес, а кто играть то в центре поля будет? В прошлом году взяли на проблемную позицию Ориги. И что получилось? Серия А, ЛЧ и про кубок не забывай. На поле люди выходят, а не миллионы
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Antokoff
Ответ ya_za_ac_milan
Хороший трансфер для Милана. 80 млн евро - прям очень много денег. Позицию Тонали - Пиоли закроет легко и за небольшие деньги. Зато прибыль от трансфера может уйти на покупку правого вингера и нападающего что поважнее в нынешней ситуации для Милана.
Да-да, так и за Шеву, Кака, ТС и Ибру деньги ушли на покупку Мистеров Иксов.

Здесь будет аналогично.

Впрочем, Локателли, Кристанте и куча других – пора бы и привыкнуть, что Милан и молодые перспективные итальянцы – не сочетаются.
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Vladimir Podilchik
Ответ hiper26
На эти деньги можно купить Фраттези и ещё несколько игроков.
На эти деньги не купить миланисту, коим есть Тоналли.
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Antokoff
Ответ Darren&K
Если уходят такие игроки как Тонали, то другие и подавно. В Милане теперь он персона нон грата. И не вините Кардинале, это решения самого Сандро. На деньги пару лям повелся. Чтож не ожидал именно от него после всех слов некоторых действий. Для меня этот игрок умер. Леау которого все гнобили оказался куда лучше. Итальянцы плохо адаптируются за рубежом, надеюсь провалится и будет бегать по арендам и окажется где нибудь в Аталанте или Лацио. Не ожидал от него именно
Уже же не секрет: не собирался уходить никуда, руководители агенту сказали: мечтают продать.

Ну, после всего, на что Тонали для Милана пошёл, это – плевок в лицо не слабее ручки от лысых для Пирло.

Тут или совсем себя не уважать, или уйти от таких неадекватных руководителей. Никто в Сандро и камень не кинет из адекватных россонери, все великолепно понимают, что за фрукт там сейчас рулит.
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Batt Monner
Ответ Блуждающий странник
Зашел в профиль и мне все стало понятно. Фанат Ювентуса. Кутроне замучали травмы и он потерял форму, если он не тянет уровень, то что с ним делать?
Да какой я фанат Ювентуса) Разве фан Ювентуса помнит, что Милан когда то слил Кристанте в Бенфику за 8 лямов. Клуб никогда не стеснялся бизнес делать с воспитанниками и патриотами.
Да ничего с Кутроне, все правильно, только и с Тонали правильно - дали большую цену, можно купить несколько таких Тонали на разные позиции
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Блуждающий странник
Ответ Batt Monner
Я согласен, что прощать измену дело последнее и нерациональное, но любоф это же чувства, а не мозг) Тонали мог бы прийти и сказать - вы Ред Бирд ослы, Милан больше вас и ваших крючконосых бухгалтеров, я цветам клуба предан, поэтому идите со своими продажами на. Тонали будет одним из самых дорогих трансферов в истории Серии А. Кстати помнишь Кутроне, которого продали без зазрений, причем самый главный миланиста сделал. Тоже кстати любимец фанов Патрик был
Зашел в профиль и мне все стало понятно. Фанат Ювентуса. Кутроне замучали травмы и он потерял форму, если он не тянет уровень, то что с ним делать?
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Batt Monner
Ответ Блуждающий странник
Дружище, независимо от того как ты любишь прощать измены дело последнее. И иногда здравый смысл дороже любви. Переход Тонали далеко не денежный, ну я не знаю кем нужно быть чтобы этого не понимать. Просто открыть новость видимо и не знать кто такой Тонали, не знать его предысторию в Милане где он снижал зарплату, как легко он продлевал контракт и какая у него зарплата на данный момент
Я согласен, что прощать измену дело последнее и нерациональное, но любоф это же чувства, а не мозг) Тонали мог бы прийти и сказать - вы Ред Бирд ослы, Милан больше вас и ваших крючконосых бухгалтеров, я цветам клуба предан, поэтому идите со своими продажами на.
Тонали будет одним из самых дорогих трансферов в истории Серии А. Кстати помнишь Кутроне, которого продали без зазрений, причем самый главный миланиста сделал. Тоже кстати любимец фанов Патрик был
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Блуждающий странник
Ответ Batt Monner
Если действительно любовь, то она заставит так сделать. Столько таких примеров в жизни. Да и даже в Милане - Ибра 10 лет назад упирался рогом
Дружище, независимо от того как ты любишь прощать измены дело последнее. И иногда здравый смысл дороже любви. Переход Тонали далеко не денежный, ну я не знаю кем нужно быть чтобы этого не понимать. Просто открыть новость видимо и не знать кто такой Тонали, не знать его предысторию в Милане где он снижал зарплату, как легко он продлевал контракт и какая у него зарплата на данный момент
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Batt Monner
Ответ Блуждающий странник
Комментарий удален модератором
Если действительно любовь, то она заставит так сделать. Столько таких примеров в жизни. Да и даже в Милане - Ибра 10 лет назад упирался рогом
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