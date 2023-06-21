Тонали принял «монструозное» предложение «Ньюкасла». «Милан» пытается выручить 80 млн за хавбека

«Ньюкасл» намерен поскорее закрыть сделку по Сандро Тонали.

Журналист Джанлука Ди Марцио пишет, что полузащитник получил «монструозное» предложение и принял его. Он готов перейти в клуб АПЛ.

Тем временем « » пытается выручить за хавбека не 70 миллионов евро, о которых сообщалось ранее, а 80.

Сейчас в Италии находится спортивный директор « » Дэн Эшуорт. Менеджер предпринимает попытки договориться с «россонери».

Мудрик и Тонали за 50 млн евро – самые дорогие игроки Евро-2023 (U21) по версии Transfermarkt