Алонсо о вылете из ЛЕ: «Ни в одном из матчей «Байер» не был хуже. Не хочу жаловаться. Поздравляю «Рому»

Теги Байер Рома Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Футбол

Хаби Алонсо поделился эмоциями после поражения от «Ромы» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Поздравляю «Рому» и желаю ей удачи в финале. Я не хочу жаловаться. Мы могли забить, потому что у нас было достаточно моментов. Мы отдали все, чтобы выйти в финал.

Мы играли очень интенсивно и сосредоточенно. Выступление в обоих матчах было достойно полуфинала, большой разницей стал единственный гол. Все же я немного рад: я доволен выступлением и горжусь ребятами.

Ни в одном из матчей мы не были хуже. Возможно, десять минут в первом матче сыграли решающую роль, и потом это стоило нам путевки в финал», – сказал тренер «Байера».

1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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27 комментариев

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dmitry_demidov
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Воо только не надо писать про счёт на табло, 0 голов и бла бла . Признайте, что в футболе существует такая банальная вещь как удача, и Байеру в очередной раз неповезло, ведь сегодня действительно были лучше по всем статьям, а в Риме матч был равным . но Неверкузен есть Неверкузен... Жаль Алонсо, был близок к тому ,чтобы превзойти учителя , надеюсь попадут в топ5 в чемпионате
Не был сегодня Байер лучше по всем статьям. Соперники задолго до этого матча договорились о том, что Байер будет играть в атаку, так же как играет в Германии, а Рома будет играть в оборону, так же как играет в Италии в любом матче, в котором ведёт в счёте. Как итог - защита Ромы перевесила атаку Байера. Рома тоже могла играть весело, как играла с Фейеноордом, например, но зачем? Дибала, Смоллинг и Вейналдум не долечились, основной правый латераль - тоже с травмой, его единственная замена - на уколах, как и левый латераль. Эль-Шаарави, который может подменять на фланге - тоже с травмой. Всё читалось с самого начала как будет и особых сомнений лично у меня в том, что Байер не забьёт не было, хотя, конечно, всегда есть фактор Ибаньеса/Кристанте/Манчини/Патрисиу, которые могут привезти вообще в любой ситуации.
+51
-8
+43
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Granero-24
Ответ rigobersong
7е место в бундеслиге для Байера отличная работа?:)🤣🤣🤣
До Алонсо они были на 18-м месте.
+44
-5
+39
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treeeurotrophy
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Воо только не надо писать про счёт на табло, 0 голов и бла бла . Признайте, что в футболе существует такая банальная вещь как удача, и Байеру в очередной раз неповезло, ведь сегодня действительно были лучше по всем статьям, а в Риме матч был равным . но Неверкузен есть Неверкузен... Жаль Алонсо, был близок к тому ,чтобы превзойти учителя , надеюсь попадут в топ5 в чемпионате
Прошло сотни лет, люди до сих пор не понимают футбол. Он был лучше, потому что соперник ему позволил казаться лучше - сел в оборону и отдал мяч. Моур мог не ставить автобус и сыграть с Алонсо на встречных курсах. Но кому это надо в ответной игре? Может тут повезло Алонсо, вынимал бы 4-0 как Фейенорд и уехал бы с позором домой. Жозе его еще пожалел
+30
-11
+19
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Воо только не надо писать про счёт на табло, 0 голов и бла бла . Признайте, что в футболе существует такая банальная вещь как удача, и Байеру в очередной раз неповезло, ведь сегодня действительно были лучше по всем статьям, а в Риме матч был равным . но Неверкузен есть Неверкузен...

Жаль Алонсо, был близок к тому ,чтобы превзойти учителя , надеюсь попадут в топ5 в чемпионате
+33
-16
+17
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Михаил Опякин
Успехов Алонсо. Можно подумать о повышении вскоре.
+9
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окечуква
Хотелось бы, чтоб у Алонсо было большое тренерское будущее. Игроком был редкого, породистого, интеллекта.
+6
-1
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Алексей Игоревич
Смешно. Где тренерские решения сегодня? Кроме ударов Демирбая с 25 метров (а кто не видел матч их было 6-7, без преувеличения) больше ничего не придумал
+8
-5
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Промах Мораты
Очень сдержанно. По факту рома 2 матча не давала играть
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dmitry_demidov
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Так перенесла, что в любую секунду Байер мог забить....в первом матче тоже перенесла, где Байер уже в первые 10 минут создал 2 убойных момента ? тоже наверное спрюланированно было, что они точно не забьют, а не поведут вдруг 0-2 ? 🤡
Не мог Байер забить в любую секунду, не надо тешить себя иллюзиями. За всю игру два околоопасных момента, один из которых после нарушения правил в атаке к тому же. 26 ударов и xG единица, это показатель.
+3
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Полковник Демьянов
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Мог но не захотел, обожаю это отмазку 🤡. Реал Мадрид тоже мог вынести Ман Сити в прошлом сезоне в ответке, но решил специально дотянуть до концовки ,чтобы там спланировать забить 2 гола ,чтобы сопернику обиднее было Тот де Мадрид давно "мог" укатать Атлетико в финале 2014 ,но забил специально на 93, чтобы соперник бвл более выдохшийся перед доп временем 🤡 самые глупые люди в истории - это те у которых отсутсвкт объективная оценка и которые защищают любой совершивший результат, будь то победа команды или судейское решение , отмечая само право на существование везения, отскоков, ошибок , совпадений и так далее
Это не отмазка, а объяснение ситуации.
Цель игры в футбол: количество забитых тобой голов больше, чем у соперника. Как этого можно добиться? Обобщая, есть два способа, забить больше, чем соперник и пропустить меньше, чем соперник. Если выбираешь второй способ, то отдаешь сопернику территорию и укрепляешь свою оборону. Отсюда и возникает ощущение доминирования. Но по факту же Рома выиграла, значит эта ставка сыграла. Могла и не сыграть, тут уже мастерство тренера, игроков, некоторые случайные факторы.
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dmitry_demidov
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Мог но не захотел, обожаю это отмазку 🤡. Реал Мадрид тоже мог вынести Ман Сити в прошлом сезоне в ответке, но решил специально дотянуть до концовки ,чтобы там спланировать забить 2 гола ,чтобы сопернику обиднее было Тот де Мадрид давно "мог" укатать Атлетико в финале 2014 ,но забил специально на 93, чтобы соперник бвл более выдохшийся перед доп временем 🤡 самые глупые люди в истории - это те у которых отсутсвкт объективная оценка и которые защищают любой совершивший результат, будь то победа команды или судейское решение , отмечая само право на существование везения, отскоков, ошибок , совпадений и так далее
Чел, завязывай) По ходу сезона такие матчи постоянно происходят даже против команд из нижней половины таблицы, если Рома забивает первой. Ход матча был предопределен результатами первой игры, я ещё неделю назад в ветке Байера писал о том, что ответка будет суперунылой и практически без шансов для Байера в атаке, так и вышло. Есть тактика - играть от обороны и забивать со стандартов, вот Рома от матча к матчу так и играет, у команды нет забивного нападающего, по ходу сезона ушёл самый дорогой игрок, который хорошо продвигал мяч в атаку, продолжает лечиться от травм Дибала, от которого в атаке зависит вообще всё, и в обороне нет системообразующего игрока - Смоллинга, поэтому обязательно нужно оттягивать опускать опорников ниже в защиту, потому что если этого не сделать - то какой-нибудь Кристанте в роли центрдефа обязательно шмальнёт по своим после какого-нибудь прострела и привет.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ dmitry_demidov
Не был сегодня Байер лучше по всем статьям. Соперники задолго до этого матча договорились о том, что Байер будет играть в атаку, так же как играет в Германии, а Рома будет играть в оборону, так же как играет в Италии в любом матче, в котором ведёт в счёте. Как итог - защита Ромы перевесила атаку Байера. Рома тоже могла играть весело, как играла с Фейеноордом, например, но зачем? Дибала, Смоллинг и Вейналдум не долечились, основной правый латераль - тоже с травмой, его единственная замена - на уколах, как и левый латераль. Эль-Шаарави, который может подменять на фланге - тоже с травмой. Всё читалось с самого начала как будет и особых сомнений лично у меня в том, что Байер не забьёт не было, хотя, конечно, всегда есть фактор Ибаньеса/Кристанте/Манчини/Патрисиу, которые могут привезти вообще в любой ситуации.
Так перенесла, что в любую секунду Байер мог забить....в первом матче тоже перенесла, где Байер уже в первые 10 минут создал 2 убойных момента ? тоже наверное спрюланированно было, что они точно не забьют, а не поведут вдруг 0-2 ? 🤡
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treeeurotrophy
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Мог но не захотел, обожаю это отмазку 🤡. Реал Мадрид тоже мог вынести Ман Сити в прошлом сезоне в ответке, но решил специально дотянуть до концовки ,чтобы там спланировать забить 2 гола ,чтобы сопернику обиднее было Тот де Мадрид давно "мог" укатать Атлетико в финале 2014 ,но забил специально на 93, чтобы соперник бвл более выдохшийся перед доп временем 🤡 самые глупые люди в истории - это те у которых отсутсвкт объективная оценка и которые защищают любой совершивший результат, будь то победа команды или судейское решение , отмечая само право на существование везения, отскоков, ошибок , совпадений и так далее
Последний абзац про тебя. Смотри матч против РС первый, а потом смотри второй. Если Жозе надо, он уничтожит команду. В первом уничтожил, во втором ему уже ничего не надо. А давать шанс камбекать это нужно быть не умным, как Гвардиола в прошлом сезоне в ЛЧ против Реала...

Так же можешь смотреть встречи с Зальцбургом, где ему надо было отыграться. Так же с Фейенродом. Хотя бы стату посмотри, я уж не говорю про матч...
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treeeurotrophy
Ответ Миндовг
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Ты говоришь про групповой этап, а тут первый и второй матч. Второй сыгран так, чтобы сохранить счет первого и не рисковать. Это формат турнира и под него тоже нужно выбирать стратегию игры.
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Eddenonkas
Учитель победил ученика. Возможно, в следующий раз повезёт. Удачи Хаби!
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Marduhai
После этой реплики Алонсо нет смысла анализировать игру, её закономерности или случайности. На фоне, здесь же приводимого злобного вопля директора "Байера" Рольфеса (00:59), нужно просто отдать должное порядочности и культуре тренера "Байера" и пожелать ему успехов.
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ногабога
«Ни в одной игре Байер не был хуже»... это мягко сказано. Байер был лучше. Но не повезло🤷🏻
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Dottore
Бывший игрок Хаби Алонсо постепенно превращается в топового тренера! Удачи Хаби!
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Миндовг
Ответ treeeurotrophy
Прошло сотни лет, люди до сих пор не понимают футбол. Он был лучше, потому что соперник ему позволил казаться лучше - сел в оборону и отдал мяч. Моур мог не ставить автобус и сыграть с Алонсо на встречных курсах. Но кому это надо в ответной игре? Может тут повезло Алонсо, вынимал бы 4-0 как Фейенорд и уехал бы с позором домой. Жозе его еще пожалел
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Granero-24
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