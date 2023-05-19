Алонсо о вылете из ЛЕ: «Ни в одном из матчей «Байер» не был хуже. Не хочу жаловаться. Поздравляю «Рому»
Хаби Алонсо поделился эмоциями после поражения от «Ромы» в 1/2 финала Лиги Европы.
«Поздравляю «Рому» и желаю ей удачи в финале. Я не хочу жаловаться. Мы могли забить, потому что у нас было достаточно моментов. Мы отдали все, чтобы выйти в финал.
Мы играли очень интенсивно и сосредоточенно. Выступление в обоих матчах было достойно полуфинала, большой разницей стал единственный гол. Все же я немного рад: я доволен выступлением и горжусь ребятами.
Ни в одном из матчей мы не были хуже. Возможно, десять минут в первом матче сыграли решающую роль, и потом это стоило нам путевки в финал», – сказал тренер «Байера».
1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Жаль Алонсо, был близок к тому ,чтобы превзойти учителя , надеюсь попадут в топ5 в чемпионате
Цель игры в футбол: количество забитых тобой голов больше, чем у соперника. Как этого можно добиться? Обобщая, есть два способа, забить больше, чем соперник и пропустить меньше, чем соперник. Если выбираешь второй способ, то отдаешь сопернику территорию и укрепляешь свою оборону. Отсюда и возникает ощущение доминирования. Но по факту же Рома выиграла, значит эта ставка сыграла. Могла и не сыграть, тут уже мастерство тренера, игроков, некоторые случайные факторы.
Так же можешь смотреть встречи с Зальцбургом, где ему надо было отыграться. Так же с Фейенродом. Хотя бы стату посмотри, я уж не говорю про матч...