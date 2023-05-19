Алонсо о вылете из ЛЕ: «Ни в одном из матчей «Байер» не был хуже. Не хочу жаловаться. Поздравляю «Рому»

Хаби Алонсо поделился эмоциями после поражения от «Ромы» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Поздравляю «Рому» и желаю ей удачи в финале. Я не хочу жаловаться. Мы могли забить, потому что у нас было достаточно моментов. Мы отдали все, чтобы выйти в финал.

Мы играли очень интенсивно и сосредоточенно. Выступление в обоих матчах было достойно полуфинала, большой разницей стал единственный гол. Все же я немного рад: я доволен выступлением и горжусь ребятами.

Ни в одном из матчей мы не были хуже. Возможно, десять минут в первом матче сыграли решающую роль, и потом это стоило нам путевки в финал», – сказал тренер « ».

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