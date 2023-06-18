Парти может уйти из «Арсенала» летом. У хавбека есть предложения от нескольких клубов

Томас Парти может покинуть «Арсенал» летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, шансы на уход Парти из «Арсенала» летом очень высоки. У полузащитника есть предложения от нескольких клубов.

Текущий контракт Парти с «Арсеналом» истекает в 2025 году. Переговоров о продлении соглашения не ведется.

В сезоне-2022/23 Парти выходил на поле в 33 матчах АПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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