Парти может уйти из «Арсенала» летом. У хавбека есть предложения от нескольких клубов

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Томас Парти Футбол

Томас Парти может покинуть «Арсенал» летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, шансы на уход Парти из «Арсенала» летом очень высоки. У полузащитника есть предложения от нескольких клубов.

Текущий контракт Парти с «Арсеналом» истекает в 2025 году. Переговоров о продлении соглашения не ведется.

В сезоне-2022/23 Парти выходил на поле в 33 матчах АПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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23 комментария

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Игровой Канал Артёма
Вот кого кого, а его не надо продавать
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Артур Артур
Нельзя расставаться в одно лето с Парти и Джанкой сразу
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alexis2020
Хотелось бы, чтоб хотя бы на сезон остался
+3
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Южанин78
В начале сезона казалось, что он не заменим, но к концу сезона подсдулся и много ошибался.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Артур Азимов
Ленивый и хрустальный. Ему нужно перейти в лигу с низкой интенсивностью или в лигу с небольшим количеством важных матчей за сезон. Когда он в форме и мотивирован, то играет на уровне топ-5 по его позиции, его не просто так называют "осьминогом" фанаты) В Италию или обратно в Испанию.
В лигу с низкой ответственностью.
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Игровой Канал Артёма
Ответ >///S K 1 L S///<
Надеюсь что это просто фейк, уверен Артёма понимает важность парти в команде
может Артета?
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>///S K 1 L S///<
Ответ Игровой Канал Артёма
Вот кого кого, а его не надо продавать
Надеюсь что это просто фейк, уверен Артёма понимает важность парти в команде
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Marcus-light
Думаю, дело в его уголовном деле. Дело хоть и пытаются замять, но как показывает практика, пока он в Англии, может влететь в историю даже будучи невиновным
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Umid Rahimov
Да вы что не в коем случае отдавать его нельзя !!
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Максим Ларченков
Артета будет беспартийным
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Футбольный экспертъ
Так это нормально что еще не было переговоров о продлении, этой осенью настанет время
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Иван Иванов
Огоо, есть только 3 клуба, куда Парти мог бы перейти сейчас. Это:
1. Бавария
2. Барселона (тут скорее понижение, на мой взгляд, т.к. на данный момент Арсенал сильнее Барселоны)
3. ПСЖ
В принципе вполне логично, если перейдёт. Парти уже 30, а с Арсеналом он точно ни АПЛ, ни ЛЧ не выиграет, так что...

У Баварии и Барселоны наверное денег не хватит или возраста постесняются. Походу это реально ПСЖ.

4. Или в Аравию собрался?! 😳 Рановато вроде. 🤔
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Диер Ташкент
Предложении возможно есть, но сам Арсенал и Артета на вряд ли его отпустят. Ибо глубина состава им нужна
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Спартак Уокер
Арсеналу его нужно оставить и не продавать
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Антон Казанский
No Partey - No Party!
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Elf Dying
Ответ Andrey Yaroslavtsev
В лигу с низкой ответственностью.
социальной?.. то есть в мфл?
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Elf Dying
социальной?.. то есть в мфл?
Как вариант.
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