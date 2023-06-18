Парти может уйти из «Арсенала» летом. У хавбека есть предложения от нескольких клубов
Томас Парти может покинуть «Арсенал» летом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, шансы на уход Парти из «Арсенала» летом очень высоки. У полузащитника есть предложения от нескольких клубов.
Текущий контракт Парти с «Арсеналом» истекает в 2025 году. Переговоров о продлении соглашения не ведется.
В сезоне-2022/23 Парти выходил на поле в 33 матчах АПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.
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1. Бавария
2. Барселона (тут скорее понижение, на мой взгляд, т.к. на данный момент Арсенал сильнее Барселоны)
3. ПСЖ
В принципе вполне логично, если перейдёт. Парти уже 30, а с Арсеналом он точно ни АПЛ, ни ЛЧ не выиграет, так что...
У Баварии и Барселоны наверное денег не хватит или возраста постесняются. Походу это реально ПСЖ.
4. Или в Аравию собрался?! 😳 Рановато вроде. 🤔