Парти получил травму на тренировке сборной Ганы. Хавбек вернется в расположение «Арсенала»

получил травму во время тренировки со сборной Ганы.

Полузащитник « » почувствовал дискомфорт в правой ноге во время тренировки. Парти пропустил матч против сборной Анголы – как сообщил главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон, было принято решение не рисковать игроком из-за «небольшого повреждения». Ожидается, что во вторник Парти вернется в расположение «Арсенала», где ему проведут дополнительное обследование.

Окружение игрока сообщает, что повреждение Парти является незначительным и он сможет принять участие в матче с «Лидсом» в субботу, 1 апреля.