Парти получил травму на тренировке сборной Ганы. Хавбек вернется в расположение «Арсенала»

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы сборная Ганы по футболу Крис Хьютон Томас Парти Футбол

Томас Парти получил травму во время тренировки со сборной Ганы.

Полузащитник «Арсенала» почувствовал дискомфорт в правой ноге во время тренировки. Парти пропустил матч против сборной Анголы – как сообщил главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон, было принято решение не рисковать игроком из-за «небольшого повреждения». Ожидается, что во вторник Парти вернется в расположение «Арсенала», где ему проведут дополнительное обследование.

Окружение игрока сообщает, что повреждение Парти является незначительным и он сможет принять участие в матче с «Лидсом» в субботу, 1 апреля.

4 комментария

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Дмитрий Максимов
Чемпионство под угрозой 😬
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Влад Белянский
Офигеть, в сборной решили не рисковать игроком, когда такое было, респект ганцам и их штабу
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DolJun
парти здоровья. жоржиньо, настало твое время!
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ML26
Да Лидса заживет
P.S. Он надоел
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