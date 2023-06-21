Роналду о 200-м матче за сборную: «Превосходная атмосфера. Благодарю всех – исландцев, моих партнеров и Гиннесс за сюрприз»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики Сборная Исландии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду высказался о церемонии, устроенной перед его 200-м матчем за сборную.

38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).

Перед игрой в Рейкьявике состоялась торжественная церемония в его честь. Футболисту был вручен сертификат книги рекордов Гиннесса как рекордсмену по числу игр за сборную. 

Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что также является рекордом. 

«Гол стал кульминацией, о большем я и мечтать не мог. Это было незабываемо – как и атмосфера, созданная вокруг матча. Все было превосходно. Я хочу поблагодарить всех – болельщиков, исландцев, федерацию, моих партнеров по команде, ну и Гиннесс за этот сюрприз, мне очень понравилось. 

Забивать всегда приятно, особенно в юбилейном матче. Я очень счастлив, потому что это была очень сложная игра, в которой мы выступили не на своем уровне.

Иногда мы играем не очень хорошо, но самое главное в том, что у команды был настрой. Все верили, все бежали вперед, и нам удалось забить гол в концовке. Я думаю, что мы одержали заслуженную победу», – сказал Роналду после игры. 

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cevin Cigan
Очередной рекорд величайшего! Пример для любого спортсмена,не только в футболе!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Это под каким ещё Гинесом нужно быть, чтобы вот этому вот отдавать сертификаты
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Белянский
Гинесс течет во мне и я един с гинессом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barcelona Forever
Очередной нырок от дельфина и гол с 3х метров🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий