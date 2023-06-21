Роналду о 200-м матче за сборную: «Превосходная атмосфера. Благодарю всех – исландцев, моих партнеров и Гиннесс за сюрприз»

Криштиану Роналду высказался о церемонии, устроенной перед его 200-м матчем за сборную.

38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).

Перед игрой в Рейкьявике состоялась торжественная церемония в его честь. Футболисту был вручен сертификат книги рекордов Гиннесса как рекордсмену по числу игр за сборную.

Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что также является рекордом.

«Гол стал кульминацией, о большем я и мечтать не мог. Это было незабываемо – как и атмосфера, созданная вокруг матча. Все было превосходно. Я хочу поблагодарить всех – болельщиков, исландцев, федерацию, моих партнеров по команде, ну и Гиннесс за этот сюрприз, мне очень понравилось.

Забивать всегда приятно, особенно в юбилейном матче. Я очень счастлив, потому что это была очень сложная игра, в которой мы выступили не на своем уровне.

Иногда мы играем не очень хорошо, но самое главное в том, что у команды был настрой. Все верили, все бежали вперед, и нам удалось забить гол в концовке. Я думаю, что мы одержали заслуженную победу», – сказал Роналду после игры.

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