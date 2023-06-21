На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада. Указано, что участники мешали движению и вредили зеленым насаждениям
На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада.
Три районных суда Санкт-Петербурга зарегистрировали административные дела против «Зенита» из-за празднования победы в чемпионате России.
«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах) КоАП РФ в отношении АО «ФК «Зенит», – сообщает пресс-служба районного суда.
В материалах указано, что «Зенит» при проведении чемпионского парада «не принял во внимание рекомендации комитета по физической культуре и спорта Петербурга, не принял всех возможных и зависящих от АО мер при организации мероприятия».
Протоколы по аналогичной статье зарегистрированы также в Октябрьском и Петроградском районных судах.
Так, 13 мая на Невском проспекте «Зенит» организовал мероприятие с числом участников более тысячи человек, что повлекло нарушение общественного порядка, «причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».
Отмечается, что 9 мая «Зениту» было рекомендовано получить согласование на проведение мероприятия с ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, однако письмо в ГУМВД было направлено только 15 мая.
«Участники мероприятия передвигались по газонам, стояли на них, вытаптывая травяной покров… В результате того, что горящие пиротехнические средства бросались на газон, он был поврежден не менее чем в 10 местах», – указано в протоколе из Петроградского суда.
Добавляется, что материалы пока не приняты к производству ни в одном из судов, а представитель «Зенита» с озвученными нарушениями не согласен.
13 мая «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
После игры состоялась церемония награждения и чемпионский парад, в рамках которого футболисты проехали на автобусе по самым знаковым местам Петербурга. На каждой из пяти остановок они проводили интерактивное шоу.
Но чиновники во всей цепочке (начиная с муниципальных служб и заканчивая губернатором) - тихий ужас. Абсолютная некомпетентность на всех уровнях.
Пока Москва вводит по 10 станций метро в день, в Петербурге уже не первое десятилетие не могут несчастную "Театральную" сдать. Отсутствие даже намека на вменяемую уборку дворов осенью и зимой, стирание талантливых граффити колхозными существами, полностью проваленная система платной парковки в центре, отвратительнейшие "новые" районы, стремительно превращающиеся в гетто - далеко не весь список их деяний.
И вот сейчас. Одна из немногих достойных акций за последние полгода. Клуб празднует с фанатами, все выглядит ярко и симпатично. Но нет, давайте подавать в суд и возмущаться из-за травы истоптанной. По хорошему газону люди могут и должны ходить, хороший газон не боится того, что его истопчут. А у нас в 2023 году продолжают стоять убогие таблички "по газонам не ходить", а единственное нормальное травяное покрытие, на котором можно посидеть - в "Новой Голландии". Одно место на многомиллионный мегаполис.
Прошу прощения, мб оффтоп. Просто малость накипело