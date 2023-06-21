На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада. Указано, что участники мешали движению и вредили зеленым насаждениям

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На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада.

Три районных суда Санкт-Петербурга зарегистрировали административные дела против «Зенита» из-за празднования победы в чемпионате России.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах) КоАП РФ в отношении АО «ФК «Зенит», – сообщает пресс-служба районного суда.

В материалах указано, что «Зенит» при проведении чемпионского парада «не принял во внимание рекомендации комитета по физической культуре и спорта Петербурга, не принял всех возможных и зависящих от АО мер при организации мероприятия».

Протоколы по аналогичной статье зарегистрированы также в Октябрьском и Петроградском районных судах.

Так, 13 мая на Невском проспекте «Зенит» организовал мероприятие с числом участников более тысячи человек, что повлекло нарушение общественного порядка, «причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

Отмечается, что 9 мая «Зениту» было рекомендовано получить согласование на проведение мероприятия с ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, однако письмо в ГУМВД было направлено только 15 мая.

«Участники мероприятия передвигались по газонам, стояли на них, вытаптывая травяной покров… В результате того, что горящие пиротехнические средства бросались на газон, он был поврежден не менее чем в 10 местах», – указано в протоколе из Петроградского суда.

Добавляется, что материалы пока не приняты к производству ни в одном из судов, а представитель «Зенита» с озвученными нарушениями не согласен.

13 мая «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

После игры состоялась церемония награждения и чемпионский парад, в рамках которого футболисты проехали на автобусе по самым знаковым местам Петербурга. На каждой из пяти остановок они проводили интерактивное шоу.

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16 комментариев

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Bor2193
Истец - Салихова Зарема ?
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IceBear27
Ответ Bor2193
Истец - Салихова Зарема ?
Иск за нанесение ожогов в области задней нижней части туловища
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Deca
Каждый год одно и тоже ))
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Severfan
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Не уверен!!
А люди ещё не понимает зачем фан айди был.
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Kit244098
Газпром заплатит. Ему эти штрафы, что мертвому припарка))
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Ivan Petrov
Зенит ненавидят даже в собственном городе. Правда которую скрывают северные адепты из Купчино
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Лев Бабенко
Петербург - замечательный город. С богатым культурным наследием и восхитительной архитектурой в центре.

Но чиновники во всей цепочке (начиная с муниципальных служб и заканчивая губернатором) - тихий ужас. Абсолютная некомпетентность на всех уровнях.

Пока Москва вводит по 10 станций метро в день, в Петербурге уже не первое десятилетие не могут несчастную "Театральную" сдать. Отсутствие даже намека на вменяемую уборку дворов осенью и зимой, стирание талантливых граффити колхозными существами, полностью проваленная система платной парковки в центре, отвратительнейшие "новые" районы, стремительно превращающиеся в гетто - далеко не весь список их деяний.

И вот сейчас. Одна из немногих достойных акций за последние полгода. Клуб празднует с фанатами, все выглядит ярко и симпатично. Но нет, давайте подавать в суд и возмущаться из-за травы истоптанной. По хорошему газону люди могут и должны ходить, хороший газон не боится того, что его истопчут. А у нас в 2023 году продолжают стоять убогие таблички "по газонам не ходить", а единственное нормальное травяное покрытие, на котором можно посидеть - в "Новой Голландии". Одно место на многомиллионный мегаполис.

Прошу прощения, мб оффтоп. Просто малость накипело
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Overkiller
Ответ Не уверен!!
А люди ещё не понимает зачем фан айди был.
Всё у Варламова в выпуске про околофутбола разжёвано было по полочкам про фануйди. Любое организованное сборище больше двух человек должно пресекаться дубинками и автозаками. А тут организованное шествие устроить посмели - показательно по полной навешают штрафов, кому то ещё суток по 15 дадут и тотальный запрет на подобные сборы в дальнейшем. Не удивлюсь даже угрозам засадить по статьям вплоть до экстремизма.
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