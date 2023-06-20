«МЮ» продаст Зидана Икбала «Утрехту». За иракца заплатят 1 млн евро

«Утрехт» близок к покупке иракского хавбека «Манчестер Юнайтед».

По сведениям The Athletic, за будет уплачен примерно миллион евро. 20-летний футболист в понедельник прошел медосмотр.

Контракт с игроком, лишь раз вышедшим на поле в составе основной команды « », будет рассчитан на 4 года. Также манкунианцы смогут претендовать на существенную часть выручки от следующей продажи Икбала.

Со статистикой выступлений полузащитника сборной Ирака можно ознакомиться здесь.