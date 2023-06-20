«МЮ» продаст Зидана Икбала «Утрехту». За иракца заплатят 1 млн евро
«Утрехт» близок к покупке иракского хавбека «Манчестер Юнайтед».
По сведениям The Athletic, за Зидана Икбала будет уплачен примерно миллион евро. 20-летний футболист в понедельник прошел медосмотр.
Контракт с игроком, лишь раз вышедшим на поле в составе основной команды «Юнайтед», будет рассчитан на 4 года. Также манкунианцы смогут претендовать на существенную часть выручки от следующей продажи Икбала.
Со статистикой выступлений полузащитника сборной Ирака можно ознакомиться здесь.
Продает за смешные копейки, покупает за х2.
Поскорей бы клуб поменял владельцев.
Какие же идиоты работают в МЮ!
пару игр видел, ничего особенного. команды из топ 5-10 бундеслиги его уровень
( тем более если шейхи придут)
Тут надо не владельцев менять а всю структуру клуба и нанимать новых работников на все позиции)
Разве нет ?