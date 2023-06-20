«МЮ» продаст Зидана Икбала «Утрехту». За иракца заплатят 1 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Утрехт премьер-лига Англия возможные трансферы Зидан Икбал Футбол

«Утрехт» близок к покупке иракского хавбека «Манчестер Юнайтед».

По сведениям The Athletic, за Зидана Икбала будет уплачен примерно миллион евро. 20-летний футболист в понедельник прошел медосмотр.

Контракт с игроком, лишь раз вышедшим на поле в составе основной команды «Юнайтед», будет рассчитан на 4 года. Также манкунианцы смогут претендовать на существенную часть выручки от следующей продажи Икбала.

Со статистикой выступлений полузащитника сборной Ирака можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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<CRISTIANO>
Зидан с алиэкспресс.
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ant_dammit
Боги кликбейта
+10
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TiGra
МЮ просто ужасно работает на трансферном рынке.
Продает за смешные копейки, покупает за х2.
Поскорей бы клуб поменял владельцев.
+10
-1
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stpn1503
Пришло сообщение спортс: "Зидан уходит из МЮ!" Сейчас есть чувство, что меня развели
+5
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Крыс Пол
Теперь Утрехту осталось найти 10 бревен
+4
-1
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Лёха Жданчик
Продали на 1млн евро больше чем ожидали))
Какие же идиоты работают в МЮ!
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Cristiano Ronaldo
Ответ всеволод платунов
вот хоть кто то из болел Мю единомышленник . тоже не понимаю где работа с молодежью . у нас такой календарь столько матчей можно было бы и дать шанс . при этом гарначо по мне так большее распиарен чем на голову выше других из академии . Ван Галь этим уж очень нравился . при тренерах после хрен бы решфорд из академии вышел
Сульшер всегда молодняк обкатывал, а этот игнорирует даже талантливого Пельистри. Гарначо отлично выстрелил, но помимо него Зидан Икбал, Чарли Сэвидж и Факундо Пельистри могли в старт попасть, но он не дал им такого шанса. Пока больше минусов от работы Тен Хага, чем плюсов вижу.
+1
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Rakhim02
Ответ <CRISTIANO>
Зидан с алиэкспресс.
с Алибаба )
+2
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#SharkTeam
Ответ Ман Сити
Вот и хоть какая-то прибыль у мешка. А то обычно покупают за 150 лямов, уходит бесплатно. Как с Пугба.
Так и этого может потом за сотку обратно)
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maximilian_15
Миллион за Икбала
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Таалай Бейшенбаев
Ответ Cristiano Ronaldo
Сульшер всегда молодняк обкатывал, а этот игнорирует даже талантливого Пельистри. Гарначо отлично выстрелил, но помимо него Зидан Икбал, Чарли Сэвидж и Факундо Пельистри могли в старт попасть, но он не дал им такого шанса. Пока больше минусов от работы Тен Хага, чем плюсов вижу.
кого обкатывал Оле?
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Will Turner
Ответ всеволод платунов
вот хоть кто то из болел Мю единомышленник . тоже не понимаю где работа с молодежью . у нас такой календарь столько матчей можно было бы и дать шанс . при этом гарначо по мне так большее распиарен чем на голову выше других из академии . Ван Галь этим уж очень нравился . при тренерах после хрен бы решфорд из академии вышел
гарначо на голову выше, потому что выходит в основной командде, а не в молодежке и не теряется
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Will Turner
Ответ Cristiano Ronaldo
Сульшер всегда молодняк обкатывал, а этот игнорирует даже талантливого Пельистри. Гарначо отлично выстрелил, но помимо него Зидан Икбал, Чарли Сэвидж и Факундо Пельистри могли в старт попасть, но он не дал им такого шанса. Пока больше минусов от работы Тен Хага, чем плюсов вижу.
поэтому рыбак сейчас сидит дома у камина, а не в каррингтоне
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Диер Ташкент
Ответ Cristiano Ronaldo
Сульшер всегда молодняк обкатывал, а этот игнорирует даже талантливого Пельистри. Гарначо отлично выстрелил, но помимо него Зидан Икбал, Чарли Сэвидж и Факундо Пельистри могли в старт попасть, но он не дал им такого шанса. Пока больше минусов от работы Тен Хага, чем плюсов вижу.
Были гарантии, что с молодняком МЮ точно попал бы в 4 ку ?
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Will Turner
Ответ Cristiano Ronaldo
Ещё один камень в огород Эрика Тен Хага. Зидан Икбал и Чарли Сэвидж, были одними из лучших на предсезонных сборах, но Тен Хаг ниодного шанса не дал им в этом сезоне. Зато деревяхи Антони и Вегорст, играли стабильно.
да мешок этот одноименец или однофамилец, как верно будет
пару игр видел, ничего особенного. команды из топ 5-10 бундеслиги его уровень
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Dm Kznts
Ответ Cristiano Ronaldo
Ещё один камень в огород Эрика Тен Хага. Зидан Икбал и Чарли Сэвидж, были одними из лучших на предсезонных сборах, но Тен Хаг ниодного шанса не дал им в этом сезоне. Зато деревяхи Антони и Вегорст, играли стабильно.
главное что от тебя он избавился 🤣
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_Beast_
Ответ TiGra
МЮ просто ужасно работает на трансферном рынке. Продает за смешные копейки, покупает за х2. Поскорей бы клуб поменял владельцев.
Тогда купите Неймара за 150м и отпустите бесплатно в МЛС))
( тем более если шейхи придут)
Тут надо не владельцев менять а всю структуру клуба и нанимать новых работников на все позиции)
Разве нет ?
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Заборостроитель
Надо было Мохаммеда брать
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IAZ
Они в курсе, что это не тот Зидан?
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Диер Ташкент
За какие то копейки продали
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Артем Алмазов
"Утрехт" купил Зидана. Но есть нюанс.
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KAIR. BISHKEK
Он же считался будущим МЮ, что случилось?
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СуперНегр228
Идеальный кликбейт из уведомлении
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Cristiano Ronaldo
Ещё один камень в огород Эрика Тен Хага. Зидан Икбал и Чарли Сэвидж, были одними из лучших на предсезонных сборах, но Тен Хаг ниодного шанса не дал им в этом сезоне. Зато деревяхи Антони и Вегорст, играли стабильно.
+5
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