«Интер» хочет 25 млн евро за Брозовича. «Аль-Наср» предлагает 15

«Интер» хочет за Марцело Брозовича на 10 млн евро больше, чем ему предлагают.

Как утверждает журналист , « » ведет переговоры о приобретении полузащитника, и в них отмечается прогресс.

Клуб из Саудовской Аравии предлагает за 30-летнего футболиста 15 млн евро. « » просит около 25 млн.

В Серии А в сезоне-2022/23 провел 28 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.