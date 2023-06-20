«Интер» хочет 25 млн евро за Брозовича. «Аль-Наср» предлагает 15

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джанлука Ди Марцио Марцело Брозович Футбол

«Интер» хочет за Марцело Брозовича на 10 млн евро больше, чем ему предлагают.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, «Аль-Наср» ведет переговоры о приобретении полузащитника, и в них отмечается прогресс.

Клуб из Саудовской Аравии предлагает за 30-летнего футболиста 15 млн евро. «Интер» просит около 25 млн.

В Серии А в сезоне-2022/23 Брозович провел 28 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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L K
пон
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Bashibuzuck
В итоге тот же Аль-Наср купит за тридцатку😁
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Ruslan Fatianov
Интересно, есть прямая связь между войной, санкциями в нефтегазовой промышленности и резким повышением интереса Саудитов к футболу? Откуда такое желание и возможности тратить огромные средства на трансферы и зарплаты?
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Overkiller
Пеналдист то пусть добавит, ему же там личный мальчик - мячеподносец нужен. То Зиеш, теперь Брозович.
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За Валенсию с 1999
Сойдутся на сотке
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Zemanuha
Думаю сойдутся на 20млн.
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