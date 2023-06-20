«Интер» хочет 25 млн евро за Брозовича. «Аль-Наср» предлагает 15
«Интер» хочет за Марцело Брозовича на 10 млн евро больше, чем ему предлагают.
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, «Аль-Наср» ведет переговоры о приобретении полузащитника, и в них отмечается прогресс.
Клуб из Саудовской Аравии предлагает за 30-летнего футболиста 15 млн евро. «Интер» просит около 25 млн.
В Серии А в сезоне-2022/23 Брозович провел 28 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
6 комментариев