Президент «Наполи» об Осимхене: «Мы договорились продлить контракт на 2 года. Если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы рассмотрим его»

Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».

Нападающий согласился продлить соглашение на два года. Об этом рассказал президент итальянского клуба .

«Я говорил с еще до празднования « ». Мы договорились продлить контракт еще на два года.

Я уже некоторое время говорю, что Осимхен должен остаться. Если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы рассмотрим его», – сказал Де Лаурентис.

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