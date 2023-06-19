Президент «Наполи» об Осимхене: «Мы договорились продлить контракт на 2 года. Если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы рассмотрим его»

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».

Нападающий согласился продлить соглашение на два года. Об этом рассказал президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис.

«Я говорил с Осимхеном еще до празднования «Наполи». Мы договорились продлить контракт еще на два года. 

Я уже некоторое время говорю, что Осимхен должен остаться. Если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы рассмотрим его», – сказал Де Лаурентис. 

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5 комментариев

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serginn
Наполи должен сам делать предложения от которых невозможно отказаться (если вы понимаете о чём я))
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Назар Игорь
Интересно как будет использовать Осимхена Гарсия. Будет ли менять схему " на острие атаки" на что-то другое? От добра добра не ищут.
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Роман
Топовый нап с характером. Интересно наблюдать за его прогрессом.
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Great ManUtd
Зря продлевает, теперь они его за адекватные деньги не отпустят.
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TheBestCapper
Предложение от которого невозможно отказаться🤔©️
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