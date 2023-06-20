Ротенберг о сыне Борисе: «Талантливый парень с хорошим образованием, все экзамены сдавал, в свободное время – только учеба. Пусть сам добивается результата, тогда никто ничего не скажет»

Борис Ротенберг считает, что его сын Борис способен добиться успеха самостоятельно.

играл в составе « » с 2016 по 2022 год. После завершения спортивной карьеры он остался работать в структуре клуба и был назначен директором департамента развития молодежного футбола.

«У него своя дорога, он сам ее выбирает, пробивается, как может. Он очень талантливый парень, у него хорошее высшее образование – он кандидат педагогических наук, закончил аспирантуру. Все экзамены сдавал, в свободное время занимался только учебой.

Он ко всему так серьезно подходит, поэтому, я думаю, результат у него будет всегда. Он еще молодой, впереди вся жизнь, пусть сам добивается результата. Тогда никто ничего и говорить не будет», – сказал президент « ».