Ротенберг о сыне Борисе: «Талантливый парень с хорошим образованием, все экзамены сдавал, в свободное время – только учеба. Пусть сам добивается результата, тогда никто ничего не скажет»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Р-Спорт Сочи Футбол

Борис Ротенберг считает, что его сын Борис способен добиться успеха самостоятельно.

Борис Ротенберг-младший играл в составе «Локомотива» с 2016 по 2022 год. После завершения спортивной карьеры он остался работать в структуре клуба и был назначен директором департамента развития молодежного футбола.

«У него своя дорога, он сам ее выбирает, пробивается, как может. Он очень талантливый парень, у него хорошее высшее образование – он кандидат педагогических наук, закончил аспирантуру. Все экзамены сдавал, в свободное время занимался только учебой.

Он ко всему так серьезно подходит, поэтому, я думаю, результат у него будет всегда. Он еще молодой, впереди вся жизнь, пусть сам добивается результата. Тогда никто ничего и говорить не будет», – сказал президент «Сочи».

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21 комментарий

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Самозанятый
Я, в целом, к младшему Ротенбергу без негатива отношусь. Но сейчас прям поржал.
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Армен Карапетян
Там вся семья невероятно талантливые люди.
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Олег Мохов
cветлый и честный человек,гордость еврейского народа
+23
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avcgloronalduMU
я не понял они владельцы данного сайта?
их дифирамбы друг другу только настораживают и вывызавают отторжение )
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Damien King
Надежда и опора России
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Peter Parker
Секундочку. Каких педагогических наук? Я чего-то сейчас не понял. Возможно и скорее всего, я был невнимателен и ошибаюсь, но в интернете мне удалось найти только данные о защите кандидатской по специальности 08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством на тему : Опережающая конкурентоспособность промышленных предприятий.
Защищена она 15.06.2015 в Санкт-Петербурге. А ведь всего за несколько дней до этого Борис 9 июня 2015, впервые дебютировал за сборную Финляндии. За 14 и 15 год также написал шесть научных статей по своей теме, при этом упорно тренируясь и играя за свой клуб на профессиональном уровне. Если это все правда, то Борис - невероятный талант и трудоголик. Я могу только позавидовать такой работоспособности, потому что знаю, насколько сложно написать кандидатскую
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BigPapa
Достойные люди эти ротенберги))
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Влад Путман
Великий клан Ротенбергов доказал, что таланты во всех сферах могут проявиться путём дружбы с одним очень значимым человечком.
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haymaker
Ответ Peter Parker
Секундочку. Каких педагогических наук? Я чего-то сейчас не понял. Возможно и скорее всего, я был невнимателен и ошибаюсь, но в интернете мне удалось найти только данные о защите кандидатской по специальности 08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством на тему : Опережающая конкурентоспособность промышленных предприятий. Защищена она 15.06.2015 в Санкт-Петербурге. А ведь всего за несколько дней до этого Борис 9 июня 2015, впервые дебютировал за сборную Финляндии. За 14 и 15 год также написал шесть научных статей по своей теме, при этом упорно тренируясь и играя за свой клуб на профессиональном уровне. Если это все правда, то Борис - невероятный талант и трудоголик. Я могу только позавидовать такой работоспособности, потому что знаю, насколько сложно написать кандидатскую
Ну он папке так сказал, чего вы сразу
+3
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Kitson75
Уж представляем какие внуки пойдут... Ломоносов отдыхает.
+3
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Андрей Александров
Ну у папы то талант явно есть, который можно оценить целым букетом статей УК.
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Mixalblch
Сегодня просто День Ротенбергов на Спортс :)
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Дмитрий
Пусть сам добивается результатов. Как его самостоятельный отец👍🏻
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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TC@ER18
Все экзамены сдавал сидя на банке и там же зубрил все предметы. феноменально.
Познакомьтесь: П####k ротенберга старшего.
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Russ Ivan
Я запутался в них, там вообще их много?
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krokodilych
"Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно" ©
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Водяра
Борис Бориса хвалит.
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IntoTheRainBow
вспоминаю что динамики рассказывали о нем

когда на поле выходил - не филонил, отрабатывал, не был худшим, да и вообще - мог эскортниц по дубаям под первым жарить но предпочитал потеть на тренировках, откровенно говоря не самое лучшее по цене-качеству из доступных ему развлечений,

но про самостоятельность конечно смешно
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Потому что их много и они везде.
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Andrey Yaroslavtsev
)))
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