Ротенберг о сыне Борисе: «Талантливый парень с хорошим образованием, все экзамены сдавал, в свободное время – только учеба. Пусть сам добивается результата, тогда никто ничего не скажет»
Борис Ротенберг считает, что его сын Борис способен добиться успеха самостоятельно.
Борис Ротенберг-младший играл в составе «Локомотива» с 2016 по 2022 год. После завершения спортивной карьеры он остался работать в структуре клуба и был назначен директором департамента развития молодежного футбола.
«У него своя дорога, он сам ее выбирает, пробивается, как может. Он очень талантливый парень, у него хорошее высшее образование – он кандидат педагогических наук, закончил аспирантуру. Все экзамены сдавал, в свободное время занимался только учебой.
Он ко всему так серьезно подходит, поэтому, я думаю, результат у него будет всегда. Он еще молодой, впереди вся жизнь, пусть сам добивается результата. Тогда никто ничего и говорить не будет», – сказал президент «Сочи».
их дифирамбы друг другу только настораживают и вывызавают отторжение )
Защищена она 15.06.2015 в Санкт-Петербурге. А ведь всего за несколько дней до этого Борис 9 июня 2015, впервые дебютировал за сборную Финляндии. За 14 и 15 год также написал шесть научных статей по своей теме, при этом упорно тренируясь и играя за свой клуб на профессиональном уровне. Если это все правда, то Борис - невероятный талант и трудоголик. Я могу только позавидовать такой работоспособности, потому что знаю, насколько сложно написать кандидатскую
Познакомьтесь: П####k ротенберга старшего.
когда на поле выходил - не филонил, отрабатывал, не был худшим, да и вообще - мог эскортниц по дубаям под первым жарить но предпочитал потеть на тренировках, откровенно говоря не самое лучшее по цене-качеству из доступных ему развлечений,
но про самостоятельность конечно смешно