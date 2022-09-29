Ротенберг о сыне Борисе и должности в «Локо»: «Я на это не влияю. Он самодостаточный парень, кандидат наук, высшее образование не у каждого там есть»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о своем сыне, ранее игравшем за .

– Про вашего сына Бориса писали, что он может занять менеджерскую должность в «Локомотиве».

– Я стараюсь отстраниться от этого и на эту историю не влияю.

Он самодостаточный парень, кандидат наук. У него высшее образование – оно не у каждого есть, кто там находится внутри. Он отучился, сам все сдавал.

Так получилось, что травмировался, вылетел и пережил такое... Парень чуть ноги не лишился, если прямо говорить. Его история может мотивировать других.

– Вы его не звали в на какую-то административную должность?

– Он своим путем идет. Он за «Локомотив» болеет, переживает. Его там болельщики любят, про него многие спрашивают. Так что пусть сами внутри клуба разбираются, – сказал Ротенберг-старший.