Переговоры «Юве» и «Зенита» по Азмуну зашли в тупик. Клубы не могут договориться о цене

Форвард «Зенита» вряд ли перейдет в в зимнее трансферное окно.

Переговоры между клубами зашли в тупик, сообщает Tuttosport. За 27-летнего иранца, контракт которого истекает в июне, просит 5 миллионов евро.

«Юве» не готов столько платить, учитывая, что может подписать его бесплатно летом. На данный момент туринцы готовы заплатить небольшую компенсацию.

Отмечается, что переговоры могут продвинуться, если один из клубов предпримет действия.

В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.