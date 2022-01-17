«Ювентус» может предложить за Азмуна 1 млн евро сейчас и 2 млн в виде бонусов

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«Ювентус» продолжает переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Сердара Азмуна.

Российский клуб хочет получить около 5 миллионов евро за переход игрока. Туринцы могут предложить 1 миллион евро сейчас и еще 2 миллиона в виде бонусов. В ближайшие дни станет известно, согласится ли «Зенит» на это предложение.

Иранец хочет перейти в «Юве» – если не сейчас, то летом в качестве свободного агента. Он хочет играть на более высоком уровне.

В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

 

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