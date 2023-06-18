Роналду ни разу не пробил и совершил одну обводку за весь матч Португалии с Боснией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в игре с Боснией и Герцеговиной.

Форвард целиком отыграл квалификационный матч Евро-2024, завершившийся разгромной победой Португалии – 3:0.

38-летний футболист не нанес ни одного удара по воротам за всю игру. Из 30 передач точными оказались 23, из трех попыток обвести соперника успешной была одна. Также представитель «Аль-Насра» выиграл свою единственную верховую дуэль и один раз отобрал мяч.

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42 комментария

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Шурик Шурик
Это уже не смешно. Это просто балласт, который мешает команде. Опыт шведов показал, что вовремя выпереть состарившуюся звезду - полезно, благо в Португалии мастера имеются. При всем уважении к Криштиану, он уже не тянет.
+38
-12
+26
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Mr Hgaar
Нельзя так набрасывать…не получилось в этом матче, получится в другом. Уважения нет совсем.
+24
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Илья Мурашов
Нападающий, который не бьет по воротам. Что дальше? Вратарь, не отбивающий мячи? Португалия обречена. Но, похоже, для них это не главное. Главное - рекорды Роналду. Следующий его матч 200-ый.
+14
-9
+5
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AF007
Ответ Mr Hgaar
Нельзя так набрасывать…не получилось в этом матче, получится в другом. Уважения нет совсем.
Не получилось на первых пяти ЧМ, получится на следующих пяти, пхх
+8
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Любезный Коссутий
ну, если бы не офсайд, гол со 2-го этажа был бы красив
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bold
Ответ Шурик Шурик
Это уже не смешно. Это просто балласт, который мешает команде. Опыт шведов показал, что вовремя выпереть состарившуюся звезду - полезно, благо в Португалии мастера имеются. При всем уважении к Криштиану, он уже не тянет.
Прошу заметить , великого Шведы не выперли , он сам ушел
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Илья Мурашов
Ответ Любезный Коссутий
боснийцы сегодня уделяли много внимания Кришти, из-за чего Бруну и Бернарду получили свои моменты. так что, нельзя сказать, что он был бесполезен.
Это не отменяет тот факт, что он ни разу не пробил по воротам.
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Zangezi Isenar
С какой стати за Португалию играют футболисты из всяких дворовых лиг?
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kos.vohrt
Просто у Португалии был очень сильный соперник, вот Кришти и не проявил себя.
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SergioRamos92
Ответ Фанат Лионеля Месси
Тряпка Мартинес даже убрать с игры его боится И на ЕВРО он похоходу едет Короче выйти с группы с этим якорем и таким тренером будет достижением века:)
Этого стоило ожидать.
Мартинез до последнего таскал в сборную дохлого Азара.
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Streetbor
в следующем матче два пенальти этому господину. // Португальцам терпения, играть и побеждать в меньшинстве. Респект!
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Фанат Лионеля Месси
Тряпка Мартинес даже убрать с игры его боится
И на ЕВРО он похоходу едет
Короче выйти с группы с этим якорем и таким тренером будет достижением века:)
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Кашшай Чакырович
Ответ Любезный Коссутий
боснийцы сегодня уделяли много внимания Кришти, из-за чего Бруну и Бернарду получили свои моменты. так что, нельзя сказать, что он был бесполезен.
Ну да боролся старался ))) так по-моему он у Португалии больше сил ,забирает ,чем у сборной соперника ,играть в 10 ,когда на тебе висит мешок картошки ,хто очень сложная тренировка )
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Shuller18
Ответ Илья Мурашов
Нападающий, который не бьет по воротам. Что дальше? Вратарь, не отбивающий мячи? Португалия обречена. Но, похоже, для них это не главное. Главное - рекорды Роналду. Следующий его матч 200-ый.
Португалия обречена да, всего лишь 3:0 сегодня выиграла.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Фанат Лионеля Месси
Тряпка Мартинес даже убрать с игры его боится И на ЕВРО он похоходу едет Короче выйти с группы с этим якорем и таким тренером будет достижением века:)
Думаю, все же их группы даже с Роналду в составе долдны выйти.
Но что хочет старый и абсолютно бесполезный для сборной такого ранга человек от поколения талантливых ребят, непонятно.
Если ты любишь страну, то зачем мешать сборной этой страны?
Непонятно.
Можно ведь в будущем помочь своей стране в другом качестве!
Зачем, по какой причине стоять столбом перед многообещяюшей командой?

Не похоже ли это на поиски готовой команды дня Лиги чемпионов? Похоже.Очень.
"А давай я с этими ребятами, с помощью этих ребят сыграю еще на одном турнире!"
Так Родину не любят.
Видно же, уже является балластом для Португалии, но выходит на поле.
Странный человек.
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Red_Marlboro_
Престарелая мученица Эсмеральда уже совсем не тянет европейский уровень,повезло что хоть султаны к себе в гарем забрали 😃
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Руслан Ганбаров
Ответ Mr Hgaar
Нельзя так набрасывать…не получилось в этом матче, получится в другом. Уважения нет совсем.
День когда Рон завершит карьеру, спортс официально закроется. Некуда выплескивать желтизну
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Max Payne
А есть ли возможность призываться в сборную как играющий помощник тренера?
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Isa Babaev
Посмотрите гол Месси в ворота Австралии
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Игорь Климов
Одна обводка за матч, и больше ни-че-го ) Ха-ха)
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Pb-SE
Ну соперник всё-таки Босния. Вот если бы против Литвы...
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Pb-SE
Одна успешная обводка. Обвел тренера вокруг пальца и вышел на поле, хотя его не заявили на игру.
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Wasilij Petrow
Главное, следующая игра за сборную 200-я.
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AF007
Худший игрок мира, худший плеймейкер мира, худший дриблёр мира, худший исполнитель штрафных мира. И это в 46 лет
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Ёшимин Бональдо
Старость - не радость
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