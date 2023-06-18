Роналду ни разу не пробил и совершил одну обводку за весь матч Португалии с Боснией

Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в игре с Боснией и Герцеговиной.

Форвард целиком отыграл квалификационный матч Евро-2024, завершившийся разгромной победой – 3:0.

38-летний футболист не нанес ни одного удара по воротам за всю игру. Из 30 передач точными оказались 23, из трех попыток обвести соперника успешной была одна. Также представитель « » выиграл свою единственную верховую дуэль и один раз отобрал мяч.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной