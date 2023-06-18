Роналду ни разу не пробил и совершил одну обводку за весь матч Португалии с Боснией
Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в игре с Боснией и Герцеговиной.
Форвард целиком отыграл квалификационный матч Евро-2024, завершившийся разгромной победой Португалии – 3:0.
38-летний футболист не нанес ни одного удара по воротам за всю игру. Из 30 передач точными оказались 23, из трех попыток обвести соперника успешной была одна. Также представитель «Аль-Насра» выиграл свою единственную верховую дуэль и один раз отобрал мяч.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Мартинез до последнего таскал в сборную дохлого Азара.
И на ЕВРО он похоходу едет
Короче выйти с группы с этим якорем и таким тренером будет достижением века:)
Но что хочет старый и абсолютно бесполезный для сборной такого ранга человек от поколения талантливых ребят, непонятно.
Если ты любишь страну, то зачем мешать сборной этой страны?
Непонятно.
Можно ведь в будущем помочь своей стране в другом качестве!
Зачем, по какой причине стоять столбом перед многообещяюшей командой?
Не похоже ли это на поиски готовой команды дня Лиги чемпионов? Похоже.Очень.
"А давай я с этими ребятами, с помощью этих ребят сыграю еще на одном турнире!"
Так Родину не любят.
Видно же, уже является балластом для Португалии, но выходит на поле.
Странный человек.