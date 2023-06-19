«Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем другим. Мы умрем вместе – я, ты и наш сын». Бывшая девушка Антони рассказала об угрозах игрока «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Бывшая девушка Антони рассказала, как ей угрожал футболист.

Напомним, диджей и инфлюенсер Габриэла Каваллин в начале июня подала жалобу в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста «Манчестер Юнайтед» в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. По ее словам, один из случаев насилия привел к смещению силиконового имплантата.

Девушка дала интервью TV Record, в котором рассказала случай, когда Антони избил ее в машине: «Он напал на меня, прижал к двери. Я подумала: «Вот и все». Также, по словам Габриэлы, Антони угрожал ей смертью.

«Если ты не будешь со мной, то ты не будешь ни с кем другим. Для тебя все закончится здесь. Теперь мы умрем вместе – я, ты и наш сын», – приводит слова футболиста его бывшая девушка. В момент ссоры она была на 17-й неделе беременности, позднее у нее случился выкидыш. 

Вспоминая о случае, когда действия Антони привели к смещению силиконового имплантата, Каваллин сказала: «Мне было так тяжело дышать, что казалось, что я умру. Он начал понимать, что дело серьезно, и остановился. Он позвонил сотруднику из «Манчестера», который вроде разнорабочего, и тот попросил двух врачей зайти ко мне домой». Девушка заявила, что ей наложили более 40 швов на внутреннюю часть груди. Она также показала фотографии синяков на своей руке и голове.

«Он сломал мой чемодан, забрал мою сумочку, мой паспорт. Он сломал мой телефон, не выпускал меня. Я была [узницей] с 22:00 вечера примерно до 3:30 ночи. Я классифицирую это [как противоправное лишение свободы]. Я просто хотела уйти оттуда, и он сказал, что я уйду только тогда, когда удалю все. Кажется, его мама вызвала его физиотерапевта и попросила помочь. Никто не мог его контролировать. Во время ссоры он сказал: «Я убью тебя, ты разрушила мою жизнь».

Я поеду [в Англию] с адвокатом, с моим заявлением. Если необходимо, я обращусь к свидетелям, обращусь в клуб, чтобы найти сотрудника, который вызвал врачей, потребую записи с камер слежения. Я сделаю все, что потребуется. Я поеду в Англию, чтобы сообщить о нападении, отказе в помощи, незаконном лишении свободы, психологическом насилии, обо всем, что он сделал со мной», – сказала Габриэла.

Бывшая девушка Антони обвинила игрока «МЮ» в домашнем насилии и угрозах

Бывшая девушка Антони заявила о 4 случаях насилия и угроз, один из них привел к смещению силиконового имплантата. Игрок после ссор говорил ей, что убьет себя

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23 комментария

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igls54
Почему их всех зовут Антохами
+42
-3
+39
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rewind
Ну чтож, ждём рокировку на правом фланге МЮ. Реабилитированный Гринвуд обратно в состав - Антони на бутылку правосудия. В целом, выглядит как усиление.
+38
0
+38
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corazón blanco
Если это правда, то надеюсь правоохранительные органы всерьез займутся этим делом.
+22
-6
+16
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werowolf-gears
В принципе всегда дурачком казался, неудивительно
+13
0
+13
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Любезный Коссутий
похоже Гринвуд скоро вернется в состав, ибо МЮ опять нужен правый вингер
+9
0
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Да, та самая летучая мышь
Как говорится: Гринвуд in, Антони out
+6
0
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инок
Новый вид травмы в 21 веке, смещение грудного силикона..)
+7
-1
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red hikkikomori
Антони это бразильский Эмо, ему бы челку ещё и порядок)
+5
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Айрат Ситдиков
Очередная серия финтов от молодого?
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БолельщикСоСтажем
Промеса только вот разложили по полочкам, как тут новый преступник..
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DonaldBrashear 2.0
100 миллионов выброшенных на ветер, а ведь могли на Африке и Украине направить
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Under
если умрёт, можно будет в Аякс по гарантии вернуть?
+1
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Jlaw
Антохе пора присоединяться к параду Ливерпуля
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<~Inter~>
самое смешное, что сотрудники клуба тоже возможно замешаны в этом
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Гений с лысиной
Гринвуд пост сдал, Антони пост принял
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Cearvm
Жесть такое говорить, крайне нездоровая ситуация. Но, кстати, распространенная. Надеюсь, с возрастом поумнеет.
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Ман Сити
Очередного Гринвуда купили) И где маню этих оверпрайснутых деревях находит с наклонностями
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Alexander Yavriantz
Ответ rewind
Ну чтож, ждём рокировку на правом фланге МЮ. Реабилитированный Гринвуд обратно в состав - Антони на бутылку правосудия. В целом, выглядит как усиление.
Вряд ли, скорее Санчо, Амад и Пелистри поборятся, Гринвуд поедет в аренду почти 100%.
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rewind
Ответ DolJun
не исключено что в манчестере какие-то бактерии в воздухе: гигз, менди, гринвуд, вот теперь антони. стоит проверить не посещал ли манчестер дани алвес перед своим инцидентом
не эти ли бактерии сподвигли Джона Терри посещать супругу одноклубника Бриджа и бессовестно дружить с ней организмами?)
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Алексей Минеев
Ответ rewind
не эти ли бактерии сподвигли Джона Терри посещать супругу одноклубника Бриджа и бессовестно дружить с ней организмами?)
Про Кэшли уж промолчим
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