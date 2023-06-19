«Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем другим. Мы умрем вместе – я, ты и наш сын». Бывшая девушка Антони рассказала об угрозах игрока «МЮ»

Бывшая девушка Антони рассказала, как ей угрожал футболист.

Напомним, диджей и инфлюенсер Габриэла Каваллин в начале июня подала жалобу в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста « » в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. По ее словам, один из случаев насилия привел к смещению силиконового имплантата.

Девушка дала интервью TV Record, в котором рассказала случай, когда Антони избил ее в машине: «Он напал на меня, прижал к двери. Я подумала: «Вот и все». Также, по словам Габриэлы, Антони угрожал ей смертью.

«Если ты не будешь со мной, то ты не будешь ни с кем другим. Для тебя все закончится здесь. Теперь мы умрем вместе – я, ты и наш сын», – приводит слова футболиста его бывшая девушка. В момент ссоры она была на 17-й неделе беременности, позднее у нее случился выкидыш.

Вспоминая о случае, когда действия Антони привели к смещению силиконового имплантата, Каваллин сказала: «Мне было так тяжело дышать, что казалось, что я умру. Он начал понимать, что дело серьезно, и остановился. Он позвонил сотруднику из «Манчестера», который вроде разнорабочего, и тот попросил двух врачей зайти ко мне домой». Девушка заявила, что ей наложили более 40 швов на внутреннюю часть груди. Она также показала фотографии синяков на своей руке и голове.

«Он сломал мой чемодан, забрал мою сумочку, мой паспорт. Он сломал мой телефон, не выпускал меня. Я была [узницей] с 22:00 вечера примерно до 3:30 ночи. Я классифицирую это [как противоправное лишение свободы]. Я просто хотела уйти оттуда, и он сказал, что я уйду только тогда, когда удалю все. Кажется, его мама вызвала его физиотерапевта и попросила помочь. Никто не мог его контролировать. Во время ссоры он сказал: «Я убью тебя, ты разрушила мою жизнь».

Я поеду [в Англию] с адвокатом, с моим заявлением. Если необходимо, я обращусь к свидетелям, обращусь в клуб, чтобы найти сотрудника, который вызвал врачей, потребую записи с камер слежения. Я сделаю все, что потребуется. Я поеду в Англию, чтобы сообщить о нападении, отказе в помощи, незаконном лишении свободы, психологическом насилии, обо всем, что он сделал со мной», – сказала Габриэла.

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