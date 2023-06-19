Суд запретил фанату, высмеивавшему трагедию на «Хиллсборо», посещать футбол в течение 4 лет. «МЮ» забанил его пожизненно

Суд запретил фанату «Манчестер Юнайтед» посещать стадионы в течение четырех лет.

Напомним, болельщик «Юнайтед» пришел на финальный матч Кубка Англии в футболке с номером 97 и словами Not Enough («недостаточно») на спине вместо фамилии. В полиции сочли это указанием на количество болельщиков « », погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинала Кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Джеймс Уайт признал вину по обвинению в нарушении общественного порядка в магистратском суде Уиллсдена. 33-летнему фанату запретили посещать футбольные матчи на территории Великобритании в течение четырех лет, он был оштрафован на 1000 фунтов стерлингов и обязан оплатить судебные издержки на общую сумму 485 фунтов стерлингов.

Вынося Уайту приговор, окружной судья Марк Эббот сказал, что «трудно представить себе более оскорбительное упоминание катастрофы в « ». После вынесения вердикта болельщик «Юнайтед» ухмылялся.

« » пожизненно запретил Уайту посещать матчи команды.

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