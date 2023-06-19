Суд запретил фанату, высмеивавшему трагедию на «Хиллсборо», посещать футбол в течение 4 лет. «МЮ» забанил его пожизненно

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии происшествия болельщики Хиллсборо Футбол

Суд запретил фанату «Манчестер Юнайтед» посещать стадионы в течение четырех лет.

Напомним, болельщик «Юнайтед» пришел на финальный матч Кубка Англии в футболке с номером 97 и словами Not Enough («недостаточно») на спине вместо фамилии. В полиции сочли это указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинала Кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Джеймс Уайт признал вину по обвинению в нарушении общественного порядка в магистратском суде Уиллсдена. 33-летнему фанату запретили посещать футбольные матчи на территории Великобритании в течение четырех лет, он был оштрафован на 1000 фунтов стерлингов и обязан оплатить судебные издержки на общую сумму 485 фунтов стерлингов.

Вынося Уайту приговор, окружной судья Марк Эббот сказал, что «трудно представить себе более оскорбительное упоминание катастрофы в «Хиллсборо». После вынесения вердикта болельщик «Юнайтед» ухмылялся.

«Манчестер Юнайтед» пожизненно запретил Уайту посещать матчи команды.

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17 комментариев

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Gato17
Ответ Red_Marlboro_
Скорей всего эта надпись на футболке означала,что Ливерпулю даже 97 очков не хватило для чемпионства когда Сити стал первым набрав 98,а эти маразматики сразу эту трагедию приплели
Он вину признал
+14
-2
+12
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Wasilij Petrow
Кажется, дали ему Not Enough.
+12
-1
+11
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Mohnatiy
Такая себе шутка, если честно.
+12
-4
+8
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Jan Paskel
Ответ Red_Marlboro_
Скорей всего эта надпись на футболке означала,что Ливерпулю даже 97 очков не хватило для чемпионства когда Сити стал первым набрав 98,а эти маразматики сразу эту трагедию приплели
Капитана Джека Воробья тоже постоянно неправильно понимали.
+9
-1
+8
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Манковский
Всё по делу.
+6
0
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Любезный Коссутий
МЮ молодцы. так и надо с идиотами.
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OrenSky
Ответ Red_Marlboro_
Скорей всего эта надпись на футболке означала,что Ливерпулю даже 97 очков не хватило для чемпионства когда Сити стал первым набрав 98,а эти маразматики сразу эту трагедию приплели
Че ты чушь несёшь, он по твоему не понимал что люди подумают и на что это похоже) Чистейшая провокация!
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#SharkTeam
Ответ Gato17
Он вину признал
Может пришлось взять
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Денис Давыдов
Ответ Great ManUtd
Видимо в полиции работают глоры порта, раз привязали надпись к трагедии.
в мю тоже видимо раз аж пожизненно забанили.
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