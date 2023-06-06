Роналду получил 3 из 10 от Goal за сезон-2022/23 в «МЮ». У Де Хеа и Магуайра – 4, у Рэшфорда – 10

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Мартин Дубравка Рафаэль Варан Харри Магуайр Джек Батленд Каземиро Люк Шоу Марсель Забитцер Антони Марсьяль Фред Бруну Фернандеш Виктор Линделеф Ваут Вегорст Донни ван де Бек Маркус Рэшфорд Диогу Далот Скотт Мактоминей Джейдон Санчо Аарон Уан-Биссака Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Антони Энтони Эланга Факундо Пельистри Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Издание Goal выставило игрокам «Манчестер Юнайтед» оценки за сезон.

В список попали 28 футболистов, которые представляли клуб в сезоне-2022/23. Выступление игроков оценивалось по 10-балльной шкале. 

Рейтинг игроков «Юнайтед» по оценке за сезон

1. Маркус Рэшфорд – 10;

2. Каземиро – 9;

3. Лисандро Мартинес – 9;

4. Бруну Фернандеш – 9;

5. Рафаэль Варан – 8;

6. Аарон Уан-Биссака – 8;

7. Алехандро Гарначо – 8;

8. Люк Шоу – 7;

9. Кристиан Эриксен – 7;

10. Виктор Линделеф – 7;

11. Фред – 6;

12. Антони Марсьяль – 6;

13. Антони – 6;

14. Тирелл Маласиа – 5;

15. Марсель Забитцер – 5;

16. Скотт Мактоминей – 5;

17. Диогу Далот – 5;

18. Джейдон Санчо – 5;

19. Кобби Майну – 4;

20. Давид Де Хеа – 4;

21. Факундо Пельистри – 4;

22. Харри Магуайр – 4;

23. Ваут Вегорст – 4;

24. Криштиану Роналду – 3;

25. Мартин Дубравка – 3;

26. Энтони Эланга – 3;

27. Донни ван де Бек – 2;

28. Джек Батленд – без оценки. 

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38 комментариев

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TravenS
Десятка Рэшфорду повеселила)
+33
-6
+27
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kisliy33
Де Хеа 4? Рашфорд 10?
серьезно? они наркоманы чтоле?
+29
-5
+24
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kaviknat
Ответ Ksandvankneshas
Имхо, но больше 8 никто в МЮ не заслужил. Если Решфорд 10, то Холланду все 15 нужно ставить
Это вроде как оценки за сезон игрокам МЮ. При чем тут Холланд и игроки МС?
+16
-2
+14
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Псевдоадекват
Даже Мага лучше Роналду
+19
-6
+13
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Ksandvankneshas
Имхо, но больше 8 никто в МЮ не заслужил.
Если Решфорд 10, то Холланду все 15 нужно ставить
+9
-6
+3
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Ksandvankneshas
Ответ kaviknat
Это вроде как оценки за сезон игрокам МЮ. При чем тут Холланд и игроки МС?
Просто сравнение. 10 – это идеальный сезон, Решфорд не наиграл на идеал. По сути только зимой он реально на 10 играл, а весна и осень? Где-то на 6-7, я бы сказал.
+5
-2
+3
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bestvideox
Как говорят, троечники лучше всего реализовываются в жизни🙂
+3
-1
+2
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Миллиардер Рахим
Объективно
+4
-3
+1
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Андрей Хенто
По мне так Каземиро обязан был получить самую высокую оценку, хотя возможно сказались красные карточки. Просто пришел и зацементировал центр поля, что позволило играть Бруну и Эриксену в свой футбол. Ну и голы важнейшие забивал.
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Игорь Климов
Ответ Оригинальный Ник
Роналду не стал тихо замалчивать проблемы, а пожертвовал своей репутацией, чтобы вскрыть нарыв гнили и тупости на всех уровнях руководства, поднять авторитет тренера за счёт своего и консолидировать других игроков вокруг него. Лишь годы спустя мы осознаем, какую помощь оказал Великий Криштиану
Всё правильно Тен Хаг сделал, что выставил за дверь этого токсичного Португальца7, и у МЮ сразу улучшилась игра и результаты.
+6
-5
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Men77
Ответ Mr. Mouset
Комментарий удален пользователем
а что из написанного тобой у Мартинеса в минус идет?
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p
Забавные оценки
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Ksandvankneshas
Ответ kaviknat
Я думаю, имелось в виду именно для МЮ. Если брать по сезону в сравнении с другими командами, для некоторых игроков МЮ и "3" будет много
Ну, может быть. Это же Гол.ком)
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kaviknat
Ответ Ksandvankneshas
Просто сравнение. 10 – это идеальный сезон, Решфорд не наиграл на идеал. По сути только зимой он реально на 10 играл, а весна и осень? Где-то на 6-7, я бы сказал.
Я думаю, имелось в виду именно для МЮ. Если брать по сезону в сравнении с другими командами, для некоторых игроков МЮ и "3" будет много
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Muhammad Juraev
Роналду 3???!
Если только минус 3!
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Vitalii-Just
Ну я бы Бруно и Каземиро больше бы поставил, чем Решфорду
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Mr. Mouset
Комментарий удален пользователем
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ѢѢ
Рэшфорд - 10, Фернандеш - 8, Де Хеа - 1, Магуайр - 5, Мактоминей - 39. В этом больше логики
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Steppenwolf
Марсиалю поставил бы оценку ниже.
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<CRISTIANO>
Это всё по 100-бальной шкале?
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cektor
Каземиро хорош!
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atomio
СИИИИИУ!!! это потому что все вы не красивые и у МЮ старая тренировочная база
+9
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AF007
Два балла марокканцу за какие заслуги накинули?
+5
-5
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