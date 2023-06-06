Роналду получил 3 из 10 от Goal за сезон-2022/23 в «МЮ». У Де Хеа и Магуайра – 4, у Рэшфорда – 10

Издание Goal выставило игрокам «Манчестер Юнайтед» оценки за сезон.

В список попали 28 футболистов, которые представляли клуб в сезоне-2022/23. Выступление игроков оценивалось по 10-балльной шкале.

Рейтинг игроков « » по оценке за сезон

1. – 10;

2. Каземиро – 9;

3. – 9;

4. – 9;

5. – 8;

6. Аарон Уан-Биссака – 8;

7. Алехандро Гарначо – 8;

8. Люк Шоу – 7;

9. Кристиан Эриксен – 7;

10. Виктор Линделеф – 7;

11. Фред – 6;

12. Антони Марсьяль – 6;

13. Антони – 6;

14. Тирелл Маласиа – 5;

15. Марсель Забитцер – 5;

16. Скотт Мактоминей – 5;

17. Диогу Далот – 5;

18. Джейдон Санчо – 5;

19. Кобби Майну – 4;

20. Давид Де Хеа – 4;

21. Факундо Пельистри – 4;

22. Харри Магуайр – 4;

23. Ваут Вегорст – 4;

24. Криштиану Роналду – 3;

25. Мартин Дубравка – 3;

26. Энтони Эланга – 3;

27. Донни ван де Бек – 2;

28. Джек Батленд – без оценки.

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