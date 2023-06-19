«Ньюкасл» предлагает «Барсе» Гимараэса и 30 млн евро за Рафинью (Жерар Ромеро)

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас Бруно Гимараэс Футбол

«Ньюкасл» хочет подписать вингера Рафинью Диаса.

Английский клуб предложил «Барселоне» 30 миллионов евро и полузащитника Бруно Гимараэса, сообщает журналист Жерар Ромеро.

В сезоне-2022/23 Рафинья провел 35 матчей в Ла Лиге, отметившись 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Бразилец выступал в АПЛ за «Лидс» с 2020 по 2022 год. В составе «Барсы» он отыграл один сезон.

Его соотечественник Гимараэс перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года за 42+8 млн евро.

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67 комментариев

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Filimon4ik
Какой бред.
+123
-2
+121
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QWertY
Самая жирная утка которая может быть))
Ньюкасл даже с доплатой со стороны бчк на такое никогда не согласится🤣
+63
-10
+53
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King_X
Глупость
Гимараэс один из топовейших и ключевых игроков, который в разы дороже Рафиньи должен быть
За двух Рафинь его даж не отдали бы, а тут якобы доплата, пхахах

Если отзеркалить для каталонского клуба, новость вообще звучит в духе "Барса предлагает Педри и доплату 10 млн за Пулишича", примерно так
+49
-3
+46
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Pucheslav
Ответ Спартак Уокер
Рафинья смотрится лучше чем Гимараэс
Гимараеш вообще опорник, ты как их сравнить смог ?
+23
-1
+22
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Уолтер Собчак
"Ньюкасл" чуть ли не просто так отдаст системообразующего игрока? Полный бред.
+17
0
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North213
Ответ relax4076
но источник одинь из надёжнейщих.
Надёжнейший поставщик копиума для каталонских?
+16
-2
+14
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HI MARS
Ахах.От создателей "Невеш + 30 млн за Фати")))
+17
-3
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Александр Куприянов
анекдот дня
+12
-1
+11
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sintenced
Жерар Ромеро - это агент Рафиньи? Другого объяснения такой жирноте быть не может.
+8
0
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Жолдошбек Кочорбаев
Если было бы наоборот тогда поверили
+7
0
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Святослав Федорович
Лучшего игрока и 30 млн на среднего Рафинью??? Перед дебютом в ЛЧ? Больше бреда сегодня ещё не читал
+8
-1
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Паша
На Спортсе статья была, что Гимараес самый важный элемент в системе Хау. И его с доплатой (!) предлагать (!!) за Рафинью (!!!)
+7
0
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Давид Agabekyan
И фаны Барсы считают Ромеро за адекватного инсайдера
+6
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sargerasxd
Что за бред
+6
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Temp LC
Ответ relax4076
но источник одинь из надёжнейщих.
этот источник говорил, что Месси уже в барселоне и контракт подписан, а на следующий день прилетает новость о 25 процентах с предыдущей зарплаты). Так что верить лучше таким как Фабрицио Романо
+5
0
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Сергей Орлов
Гимараеш прекрасный игрок и лидер Ньюкасла, отдавать его с доплатой за Рафинью никто в здравом уме не станет.
+5
0
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DolJun
ахахахах, интересно кто в это поверит))
+11
-7
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Valik Slovo
Это слишком хорошо, что бы быть правдой
+4
-1
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krealpmoney
блин, Жерар Ромеро, ты конечно дюндель, я из-за тебя чуть чаем не захлебнулся

правда я после ржал минуты три, так что наверное стоит ему сказать спасибо
+3
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Абдула Магомедсаидов
Че то не очень в это верится. Как по мне это Барса должна доплатить
+3
0
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Ansu Fati
Ответ King_X
Глупость Гимараэс один из топовейших и ключевых игроков, который в разы дороже Рафиньи должен быть За двух Рафинь его даж не отдали бы, а тут якобы доплата, пхахах Если отзеркалить для каталонского клуба, новость вообще звучит в духе "Барса предлагает Педри и доплату 10 млн за Пулишича", примерно так
Доходчиво))
+2
0
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Айрат Ситдиков
плюс Эди Хау пойдет ассистентом к Хави?
+2
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Любезный Коссутий
брехня
+3
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Йозеф Блаттер
Чего блэ? Да Гимараэс стоит как 5 Рафиний, это под чем нужно быть, что бы придумать такой бред.
+4
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deadjoker
Ответ relax4076
но источник одинь из надёжнейщих.
Ну он говорит то что его просит барса. Уже много раз так было
+2
0
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