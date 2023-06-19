«Ньюкасл» предлагает «Барсе» Гимараэса и 30 млн евро за Рафинью (Жерар Ромеро)

«Ньюкасл» хочет подписать вингера Рафинью Диаса.

Английский клуб предложил «Барселоне» 30 миллионов евро и полузащитника , сообщает журналист Жерар Ромеро.

В сезоне-2022/23 провел 35 матчей в , отметившись 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Бразилец выступал в АПЛ за «Лидс» с 2020 по 2022 год. В составе «Барсы» он отыграл один сезон.

Его соотечественник Гимараэс перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года за 42+8 млн евро.

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