«Ньюкасл» предлагает «Барсе» Гимараэса и 30 млн евро за Рафинью (Жерар Ромеро)
«Ньюкасл» хочет подписать вингера Рафинью Диаса.
Английский клуб предложил «Барселоне» 30 миллионов евро и полузащитника Бруно Гимараэса, сообщает журналист Жерар Ромеро.
В сезоне-2022/23 Рафинья провел 35 матчей в Ла Лиге, отметившись 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Бразилец выступал в АПЛ за «Лидс» с 2020 по 2022 год. В составе «Барсы» он отыграл один сезон.
Его соотечественник Гимараэс перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года за 42+8 млн евро.
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Ньюкасл даже с доплатой со стороны бчк на такое никогда не согласится🤣
Гимараэс один из топовейших и ключевых игроков, который в разы дороже Рафиньи должен быть
За двух Рафинь его даж не отдали бы, а тут якобы доплата, пхахах
Если отзеркалить для каталонского клуба, новость вообще звучит в духе "Барса предлагает Педри и доплату 10 млн за Пулишича", примерно так
правда я после ржал минуты три, так что наверное стоит ему сказать спасибо