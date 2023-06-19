«Барса» объявила о переходе 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Он будет играть за «Барсу Атлетик», отступные – 400 млн евро

«Барселона» объявила о переходе защитника Микаила Файе.

18-летний защитник, игравший за клуб «Кустошия» из второй хорваткой лиги, подписал соглашение на срок до 30 июня 2027 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро. Защитник будет выступать за «Барсу Атлетик» – резервную команду «Барселоны».

Файе уже прошел медицинское обследование и посетил все клубные объекты «Барселоны». Необходимо лишь подписать контракт официально.

Ранее сообщалось, что подписание Микаила Файе обойдется «Барселоне» в 5 миллионов евро.

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