«Барса» объявила о переходе 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Он будет играть за «Барсу Атлетик», отступные – 400 млн евро

Теги Барселона Ла Лига трансферы Д2 Хорватия Футбол

«Барселона» объявила о переходе защитника Микаила Файе.

18-летний защитник, игравший за клуб «Кустошия» из второй хорваткой лиги, подписал соглашение на срок до 30 июня 2027 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро. Защитник будет выступать за «Барсу Атлетик» – резервную команду «Барселоны».

Файе уже прошел медицинское обследование и посетил все клубные объекты «Барселоны». Необходимо лишь подписать контракт официально.

Ранее сообщалось, что подписание Микаила Файе обойдется «Барселоне» в 5 миллионов евро.

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20 комментариев

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Ignazio DE Alter
Ответ ApXuMaHqPuT
Ожидания - 400 лямов от ПСЖ🤑 Реальность - 3 ляма от Осасуны🤢
ты нам из будущего пишешь?
+13
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+11
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ljolik888
Удачи . Надеюсь доберётся до первой команды и оставит большой след а истории Барселоны !
+10
-2
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Sundance Neeskens
Ответ Helge
Пару лет назад так же купили какого-о ноунейма из Бразилии. Он не сыграл ни одного матча за основу, покатался по арендам, и в итоге просто свалил из Барсы по окончании контракта
Пару лет назад так же купили неизвестного защитника из Уругвая и теперь он один из лучших защитников в мире, как тебе такой вариант?
+4
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Red devi1
Ответ ApXuMaHqPuT
Ожидания - 400 лямов от ПСЖ🤑 Реальность - 3 ляма от Осасуны🤢
400 тысяч от Сарагосы)
+6
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Alek88
хороший паренек, для барсы атлетик это усиление и не лишняя конкуренция.
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Unknown Noname
Пеп о финансах «Барсы»: «Если они потратили 400 млн евро на три трансфера, это проблема не «Сити» и «ПСЖ», а тех, кто был в клубе. Лапорта прилагает титанические усилия»

«Барса» объявила о переходе 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Он будет играть за «Барсу Атлетик», отступные – 400 млн евро

Совпадение? Не думаю.
+3
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Никита Мальковский
надеюсь он сможет стать топ пз т.к на цз большая конкуренция
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Михаил Ловцкий
Ответ Red devi1
400 тысяч от Сарагосы)
100 рублей от Факела))
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Анвар Масимов
Ответ Никита Мальковский
надеюсь он сможет стать топ пз т.к на цз большая конкуренция
190 и пз? серьезно ?
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Иван Вахов
Ответ Анвар Масимов
190 и пз? серьезно ?
У Дюмфриса какой рост, напомнишь? Или у Бансебаини, например)
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Анвар Масимов
Ответ Иван Вахов
У Дюмфриса какой рост, напомнишь? Или у Бансебаини, например)
И оба играют как куски фекалий)
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