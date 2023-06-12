«Барса» за 5 млн евро подпишет 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Игроком интересовались «Челси» и «Боруссия»

«Барселона» близка к подписанию 18-летнего защитника хорватской «Кустошии» Микаила Файе.

По информации , « » уже закрыла сделку и все документы будут подписаны в ближайшее время. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро без учета бонусов.

18-летний Файе выступает в составе «Кустошии», играющей во втором дивизионе . Сообщается, что «Барселона» видит в сенегальце будущего звездного игрока. Интерес к Файе также проявляли « » и дортмундская « ».