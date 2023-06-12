«Барса» за 5 млн евро подпишет 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Игроком интересовались «Челси» и «Боруссия»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Барселона Ла Лига возможные трансферы Д2 Хорватия Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» близка к подписанию 18-летнего защитника хорватской «Кустошии» Микаила Файе.

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» уже закрыла сделку и все документы будут подписаны в ближайшее время. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро без учета бонусов.

18-летний Файе выступает в составе «Кустошии», играющей во втором дивизионе Хорватии. Сообщается, что «Барселона» видит в сенегальце будущего звездного игрока. Интерес к Файе также проявляли «Челси» и дортмундская «Боруссия».

5 комментариев

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rigobersong
Барса нашла 5 млн, что бы спасти ребенка от Челси!:) Порядочно!:))
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cektor
понятно что для дубля
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Никита Мальковский
ну Челси понятно интерисуется, а вот боруссия интерисуется талантами, жаль только, что он цз, а не пз
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Amalfitano
Редко когда кто-то из топов платит деньги за парня из второй хорватской лиги. Видимо у него хорошие агенты.
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