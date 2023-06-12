«Барса» за 5 млн евро подпишет 18-летнего защитника из второй лиги Хорватии Файе. Игроком интересовались «Челси» и «Боруссия»
«Барселона» близка к подписанию 18-летнего защитника хорватской «Кустошии» Микаила Файе.
По информации Фабрицио Романо, «Барселона» уже закрыла сделку и все документы будут подписаны в ближайшее время. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро без учета бонусов.
18-летний Файе выступает в составе «Кустошии», играющей во втором дивизионе Хорватии. Сообщается, что «Барселона» видит в сенегальце будущего звездного игрока. Интерес к Файе также проявляли «Челси» и дортмундская «Боруссия».
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