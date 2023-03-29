Бельгия обыграла Германию впервые с 1954 года. Это случилось при Тедеско
Сборная Бельгии обыграла Германию впервые с 1954 года.
Вчера бельгийцы одержали победу 3:2 в товарищеском матче в Кельне.
Примечательно, что случилось это при новом главном тренере сборной Бельгии Доменико Тедеско. Это его второй матч во главе команды.
Тедеско
Якин
Витория
Ну и Карпин
Ярцев
Романцев
Черчесов
В Баварии 3 защитника Французы, 1 Канадец 1 Голландец. Замена Хорват и Мароканец
Полузащита 5 немцев (2 из них сидят на замене) Француз, Сененалец,
Нападающий Камерунец.
т.е. во всей Баварии всего 3 игрока основы сборной и вратарь которому уже за 37. Который не факт что поедет на мундиаль. Плюс ко всему этому в любом поколении у немцев был топ форвард но щас вся надежда на Вернера🤦🏻♂️ и Фулькруга который заиграл в 29 лет.
Если полузащита еще как то нормальная то защита только Рудигер в топ клубе играют.
Ко всем выше перечисленным можно еще добавить старых игроков которые вскорее всего не поедут на мундиаль вроде Мюллера, Ройса, возможно Нойер и закончивший Карьеру в сборной Кросс
Итог: В Германии всего 4 игрока мирового калибра Киммих, Горецка, Хаверц и Рюдигер.
2 игрока которые сидят на замене у себя в клубе Сане и Гнабри.
Хороший вратарь и перспективные Вирц и Муссиала.
все)
на ЧМ 2014 состав был Лам, Швайнштайгер, Мюллер, Кросс, Хуммельс, Боатенг, Нойер,, Хедира, Озиль, Клозе. На замене Марио Гомеш, Шюрле, Дракслер, Подольский, Гетце.