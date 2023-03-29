Бельгия обыграла Германию впервые с 1954 года. Это случилось при Тедеско

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу товарищеские матчи (сборные) Доменико Тедеско Футбол

Сборная Бельгии обыграла Германию впервые с 1954 года.

Вчера бельгийцы одержали победу 3:2 в товарищеском матче в Кельне.

Примечательно, что случилось это при новом главном тренере сборной Бельгии Доменико Тедеско. Это его второй матч во главе команды.

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28 комментариев

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Francev
Где то заплакал Мостовой
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Okaka
Ответ Неби Бабаханов
То что у немцев спад это видно по Баварии. Всегда костяк сборной был из Баварцев. А щас? В Баварии 3 защитника Французы, 1 Канадец 1 Голландец. Замена Хорват и Мароканец Полузащита 5 немцев (2 из них сидят на замене) Француз, Сененалец, Нападающий Камерунец. т.е. во всей Баварии всего 3 игрока основы сборной и вратарь которому уже за 37. Который не факт что поедет на мундиаль. Плюс ко всему этому в любом поколении у немцев был топ форвард но щас вся надежда на Вернера🤦🏻‍♂️ и Фулькруга который заиграл в 29 лет. Если полузащита еще как то нормальная то защита только Рудигер в топ клубе играют. Ко всем выше перечисленным можно еще добавить старых игроков которые вскорее всего не поедут на мундиаль вроде Мюллера, Ройса, возможно Нойер и закончивший Карьеру в сборной Кросс Итог: В Германии всего 4 игрока мирового калибра Киммих, Горецка, Хаверц и Рюдигер. 2 игрока которые сидят на замене у себя в клубе Сане и Гнабри. Хороший вратарь и перспективные Вирц и Муссиала. все) на ЧМ 2014 состав был Лам, Швайнштайгер, Мюллер, Кросс, Хуммельс, Боатенг, Нойер,, Хедира, Озиль, Клозе. На замене Марио Гомеш, Шюрле, Дракслер, Подольский, Гетце.
как будто у Бельгии не спад
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TiNO
Мостовой, что с лицом?!
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Николай Васильков
Ответ jxmazefan
Главную звезду забыл, Эмери
Эмери не работал в сборных
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ДудьСдулся
Ответ jxmazefan
Главную звезду забыл, Эмери
речь о тренерах для сборных.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ jxmazefan
Главную звезду забыл, Эмери
Эмери сборную не тренировал пока
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Tolrom
Ответ jxmazefan
Главную звезду забыл, Эмери
Эмери сбоную не тренирует, интересно на него посмотреть в сборной Испании
+2
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jxmazefan
Ответ ДудьСдулся
Спартак--кузница для тренеров сборных. Тедеско Якин Витория Ну и Карпин Ярцев Романцев Черчесов
Главную звезду забыл, Эмери
+9
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_Amelina_ Landau
Это случилось без Азара...
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Alexander Rakhilkin
Ну, всё... Ждём многократных рассказов о Великом и ужасном Доменико. Как его вознёс Спартак, научил бить всех соперников и никого не боятся...
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Вадим Симонов
Зарема уже дала свой комментарий под этой новостью???:)
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Дмитрий Королёв
Ответ serhio_ramos_
Германия проиграла Бельгии впервые с 1954 года.Это случилось при Флике.
Ещё одна кликбейиная новость, Спортс. ру не спи!!!)))
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Direct free kick
Ответ serhio_ramos_
Германия проиграла Бельгии впервые с 1954 года.Это случилось при Флике.
Позорная рука ракицкого в штрафной до сих пор не забыта
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Freund
Мостовой: "Товарняк? Тогда не считается!"
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ДудьСдулся
Спартак--кузница для тренеров сборных.
Тедеско
Якин
Витория
Ну и Карпин
Ярцев
Романцев
Черчесов
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Syroezhkin
а кузнечик то молодец!
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Team_Coach
Мостовой ушел в запой
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amurseff03
И что на это скажет Мостовой?
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kaka10
Самый главный вопрос на сколько хватит Тедеско в сборной. В Лейпциге и Спартаке он показал куда приходит команда во второй сезон
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Неби Бабаханов
То что у немцев спад это видно по Баварии. Всегда костяк сборной был из Баварцев. А щас?
В Баварии 3 защитника Французы, 1 Канадец 1 Голландец. Замена Хорват и Мароканец
Полузащита 5 немцев (2 из них сидят на замене) Француз, Сененалец,
Нападающий Камерунец.

т.е. во всей Баварии всего 3 игрока основы сборной и вратарь которому уже за 37. Который не факт что поедет на мундиаль. Плюс ко всему этому в любом поколении у немцев был топ форвард но щас вся надежда на Вернера🤦🏻‍♂️ и Фулькруга который заиграл в 29 лет.

Если полузащита еще как то нормальная то защита только Рудигер в топ клубе играют.

Ко всем выше перечисленным можно еще добавить старых игроков которые вскорее всего не поедут на мундиаль вроде Мюллера, Ройса, возможно Нойер и закончивший Карьеру в сборной Кросс

Итог: В Германии всего 4 игрока мирового калибра Киммих, Горецка, Хаверц и Рюдигер.
2 игрока которые сидят на замене у себя в клубе Сане и Гнабри.
Хороший вратарь и перспективные Вирц и Муссиала.

все)

на ЧМ 2014 состав был Лам, Швайнштайгер, Мюллер, Кросс, Хуммельс, Боатенг, Нойер,, Хедира, Озиль, Клозе. На замене Марио Гомеш, Шюрле, Дракслер, Подольский, Гетце.
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ФКСМ..ХКСЮ
Мостовой в шоке!
+5
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+5
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Sevuska
Кто только не пинал Германию в последнее время , а особенно азиаты .
+2
-3
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& Co1366
Ничего себе, какая длинная невезуха была!
0
0
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serhio_ramos_
Германия проиграла Бельгии впервые с 1954 года.Это случилось при Флике.
+59
-5
+54
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Gustav Forsberg
это все потому, что он набрался опыта в играх против зенита (с) ГСО
+22
-2
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