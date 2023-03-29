Бельгия обыграла Германию впервые с 1954 года. Это случилось при Тедеско

обыграла Германию впервые с 1954 года.

Вчера бельгийцы одержали победу 3:2 в товарищеском матче в Кельне.

Примечательно, что случилось это при новом главном тренере сборной Бельгии Доменико Тедеско. Это его второй матч во главе команды.