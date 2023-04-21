Член совета директоров «Динамо» об интересе к Захаряну: «Были контакты с европейскими клубами в последнюю пару месяцев»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Чемпионат.com Арсен Захарян Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин рассказал об интересе к хавбеку Арсену Захаряну со стороны европейских клубов.

«В последнюю пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном.

Ближе к лету посмотрим, перерастет ли это во что-то более значимое», – сказал член совета директоров «Динамо».

Соглашение 19-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Прошлым летом игрок не смог перейти в «Челси» из-за санкций.

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19 комментариев

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Marcus-light
Захаряном интересовались ПСЖ, Реал и Манчестер Юнайтед, но он продлил контракт с Динамо до 2032
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argentina10
с Тюкавиным тормознули, пора на Захаряна переключаться....оставьте парней в покое, дайте им просто поиграть в футбол, закончить сезон и не зацикливаться на выдуманных переходах..
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justbored
Сходить что ли свечечку поставить, чтоб кто-нибудь купил уже. За Динамо он всё равно не играет толком, но хоть от переливаний из пустого в порожнее отдохнуть.
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Dr. Heisenberg
Понятно, что никто из серьезных специалистов/скаутов не делает выводы об игроке, по итогам какого-то короткого отрезка или даже одного сезона. Но, так сказать, чтобы освежить резюме, Захи неплохо было бы раскрепоститься и провести финиш сезона более вдохновенно, чем большинство матчей этого года.
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Владимир Никаноров
Сколько можно об этом писать??? Всё это стало назойливо и не интересно сплошной словесный понос да и только...
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ВладимирНеПутин
Слаб он в этом сезоне, а уже писали, что он круче того же Дзагоева, но Алан феерил и играл в основе сильного ЦСКА, лига была сильнее, в еврокубках зажигал. Но не удивлюсь, если Арсен все же уедет и как Хвича раскроется сразу
+3
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Дмитрий9779
Ответ Господъ
Уйдет в Питер при первой возможности
Надеюсь,что наш менеджмент не совершит такую ошибку.
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Spartakus1984
Ответ argentina10
с Тюкавиным тормознули, пора на Захаряна переключаться....оставьте парней в покое, дайте им просто поиграть в футбол, закончить сезон и не зацикливаться на выдуманных переходах..
А агентам нужны деньги с трансфера)
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argentina10
Ответ Spartakus1984
А агентам нужны деньги с трансфера)
это другое) ну это то даже не агенты разжигают, а журналюгам неймется себе плюсик найти ни в чем....правильно Смолов одного назвал и зря извинялся потом..
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Andrew Petrov
Захарян "кот в мешке" и куда его качнет неизвестно пока...
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Valentin Kompaneytsev
Захаряну надо думать прежде всего о том чтобы повышать мастерство, совершенствоваться. Это наиболее надёжный и верный способ попасть в Европу.
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Balt
Да, а Титовым Бавария интересовалась. Все эти интересы это так, балабольство.
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Abriel
Ответ Господъ
Уйдет в Питер при первой возможности
Спасибо не надо
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