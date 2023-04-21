Член совета директоров «Динамо» об интересе к Захаряну: «Были контакты с европейскими клубами в последнюю пару месяцев»

Дмитрий Гафин рассказал об интересе к хавбеку Арсену Захаряну со стороны европейских клубов.

«В последнюю пару месяцев у « » были контакты с европейскими клубами, которые интересуются .

Ближе к лету посмотрим, перерастет ли это во что-то более значимое», – сказал член совета директоров «Динамо».

Соглашение 19-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Прошлым летом игрок не смог перейти в «Челси» из-за санкций.