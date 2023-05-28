Глава Бразильской конфедерации футбола: «Анчелотти – план А. Он очарован сборной и восхищается нашим футболом. Есть ощущение, что все получится»

Карло Анчелотти – главная цель Бразильской конфедерации футбола.

«В Бразилии есть несколько компетентных специалистов, и мы высоко их оцениваем, но у нас есть план А, а именно – . Есть ощущение, что все получится.

Думаю, он очарован бразильской командой. Он знает большинство ее игроков. Он восхищается бразильским футболом.

Нам нужен тренер, который способен сформировать идентичность не только основной команды, но и молодежных. Анчелотти обладает нужным видением и достаточно решителен для того, чтобы задействовать талантливую молодежь.

Мы надеемся, что в течение месяца ситуация станет более понятной, и тогда можно будет говорить с большей уверенностью», – сказал Эднальдо Родригес.

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