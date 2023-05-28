Глава Бразильской конфедерации футбола: «Анчелотти – план А. Он очарован сборной и восхищается нашим футболом. Есть ощущение, что все получится»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Эднальдо Родригес Футбол

Карло Анчелотти – главная цель Бразильской конфедерации футбола.

«В Бразилии есть несколько компетентных специалистов, и мы высоко их оцениваем, но у нас есть план А, а именно – Карло Анчелотти. Есть ощущение, что все получится.

Думаю, он очарован бразильской командой. Он знает большинство ее игроков. Он восхищается бразильским футболом.

Нам нужен тренер, который способен сформировать идентичность не только основной команды, но и молодежных. Анчелотти обладает нужным видением и достаточно решителен для того, чтобы задействовать талантливую молодежь.

Мы надеемся, что в течение месяца ситуация станет более понятной, и тогда можно будет говорить с большей уверенностью», – сказал Эднальдо Родригес.

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9 комментариев

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Геннадий Чеботарев
конечно все у них получится. через неделю встречайте. удачи в Бразилии.
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Антон Фалафель
Надо ехать. Перес всё равно н чего не ценит
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Rossoneri1996
Ответ Растиньяк
Держим пальцы, Перес не тупи, сливай физрука
Анчелотти и физрук🤣🤣🤣 не думал, что увижу эти два слова вместе)
+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Бразильцы должны взять следующий ЧМ. Самая футбольная страна мира. Именно в Бразилии понимают футбол таким, какой он должен быть.
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